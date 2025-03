Už ani on nestačil. Byla to nejsilnější Sparta, tvrdil Kacetl a děkoval za pivo

Třinec při svém pětiletém tažení stál několikrát na prahu vyřazení. Konkrétně se jednalo o deset zápasů, které kdyby prohrál, s play off by se loučil.

Jak už ale z historie víme, Oceláři všechny tyto vypjaté mače zvládli. Nezadařilo se jim až na jedenáctý pokus.

V mnohých případech takových utkání si pětinásobný obhájce pomohl úvodní brankou a výsledek dokázal ubránit. I v pondělí šel do vedení, ale sparťanská otočka dokázala, že jsou svěřenci Pavla Grosse tentokrát připravenější.

„Sparta asi byla o kousek lepší,“ přiznal Kacetl.

Ukázalo se to především v okamžicích, které se Pražanům staly dříve osudnými. Pokud Třinec vedl, Spartě dělalo ohromné potíže dostat se přes val ve středním pásmu do toho útočného a v něm se udržet.

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) skóruje proti Třinci v pátém čtvrtfinále.

I letos by se pár takových pasáží našlo, ale spíše Pražané motali obhájce před jejich brankou. Zafungovaly ku příkladu poslední posily. V přechodové fázi platila rychlost Tomáše Hyky, šikovný Michael Špaček několikrát překvapil třinecké obránce a vytvořil rozdílovou akci.

Střelecky se dařilo útočníkovi Filipu Chlapíkovi (3+3), který ještě před play off hlásil: „Až přijdou rozhodující momenty, kdy budeme třeba prohrávat o gól, ukáže se, jestli jsme se ponaučili.“

A realita?

Sparta v každém z pěti čtvrtfinálových zápasů prohrála, nakonec až na jednu výjimku všechny vyhrála.

První duel otočila z 2:3 na 4:3 v prodloužení, v druhém ztrácela ještě 11 minut před koncem, stejně nakonec uspěla.

I ve třetím klání dohnala soupeřův dvougólový náskok po dvou třetinách, byť nakonec padla.

Ve čtvrtém střetnutí už mířili Oceláři za vítězstvím, jenže Řepík 27 vteřin před koncem srovnal a v prodloužení rozhodl Kemiläinen.

A i v posledním utkání prohrávala, ale díky skvělým přesilovkám a Irvingově nájezdu zase slavila.

Sparťan Aaron Irving proměňuje trestné střílení proti třineckému Ondřeji Kacetlovi.

„Klíčovým okamžikem série bylo asi druhé utkání, kdy jsme vedli 1:0 deset minut před koncem. Byla škoda, že jsme se nechali vyloučit, Sparta nás pak slušně zamotala. Kdybychom to udrželi, jet k nám za stavu 1:1 by bylo super. A ještě samozřejmě druhý zápas u nás a hra šest na pět. Zase, kdybychom to udrželi, bylo by to úplně něco jiného,“ zamýšlel se po vyřazení Kacetl.

Poprvé v dresu Ocelářů poznává pocit vyřazení. Sezona mu netradičně končí už v březnu, najednou má čas na odpočinek.

To i proto, že Sparta vůbec poprvé zvládla proti Ocelářům dlouho zakletý pátý zápas série.

Nevyšlo jí to v letech 2024 (semifinále), 2023 (čtvrtfinále), 2022 (finále), 2015 (semifinále), 2013 (čtvrtfinále) a ani v roce 2002 (čtvrtfinále), kdy přes Třinec naposledy postoupila.

„Musím říct, že to byla zatím nejsilnější Sparta. V útoku mají obrovské hrozby, včetně přesilovek. Nebyl žádný zápas, kde bych si mohl trochu odpočinout,“ zmiňoval Kacetl.

Asi každému, kdo sérii sledoval, se vybaví okamžiky ze třetí třetiny druhého zápasu. Sparta Třinec přímo mačkala, několikrát jej zamkla přímo před Kacetlem, který v každé volnější chvilce zhluboka a v pokleku vydechoval.

Třinecký gólman Ondřej Kacetl zasahuje v pátém čtvrtfinále se Spartou.

„Bylo to fyzicky strašně náročné, paradoxně mi tam pomohli diváci, že na mě nalili pivo. Rozhodčí přerušil hru a mně trošičku odlehčili. Udělal jsem si rekord v tepovce, byl to slušný závar. Ukázala se při něm síla Sparty, šířka a hlavně kvalita kádru,“ vzpomínal.

Ani on už neodolal. Za zlatá play off si vysloužil přízvisko fantom, úspěšnost zákroků šponoval mnohdy až k 95 procentům. I letos chytal skvěle, spoluhráče několikrát zachránil, ale Sparta zkrátka byla už i nad jeho síly.

„Musíme si odpočinout a nachystat se na příští sezonu. Co budu dělat nyní, nevím. Na rovinu jsem nepočítal s tím, že bychom vypadli už teď. Odpočinu si od hokeje, pak něco vymyslíme,“ pravil.