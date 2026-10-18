Odvolaný gól i sporné zákroky. Vše šlo směrem k Třinci, litoval Augusta po prohře

Ze druhé třetiny v tu chvíli utekly necelé dvě a půl minuty. Shore předvedl krásnou individuální akci, kterou úspěšně překonal brankáře Marka Mazance.
Jenže Slezané si vzali trenérskou výzvu na nedovolené bránění gólmanovi. Krátce před skórováním Pražanů totiž hostující Jakub Galvas do Mazance natlačil sparťanského útočníka Matěje Blümela.
Hvězdná posila pražského celku se třineckého maskovaného muže dotkla rukavicí, poté už ke kontaktu v brankovišti nedošlo, neboť Blümel se aktivně nezapojil.
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Přesto rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba po přezkumu u videa zahlásili, že k nedovolenému bránění Mazance došlo.
Třinečtí příznivci verdikt pochopitelně ocenili bouřlivým potleskem, naopak zbytek haly spustil hlasitý pískot.
„Pokaždé je to frustrující, ale nemáte nad tím kontrolu. Není důvod nad tím tolik přemýšlet,“ uvedl k neuznanému gólu Shore, který situaci krátce probral i s Blümelem.
„Snažil se udělat to nejlepší, aby jejich gólmana nezasáhl. Věděli jsme, že to bude těsné jakýmkoliv směrem, ale bohužel to nešlo tím naším,“ doplnil kanadský forvard.
To na druhé straně mohla panovat spokojenost, že po převaze v úvodní části Oceláři z první větší šance soupeře dle regulí neinkasovali. „Skvělou práci odvedli naši videotrenéři,“ pochválil třinecký asistent Jiří Raszka.
Jeho svěřenci se o deset minut později dostali do vedení zásluhou Martina Růžičky, jenž se v závěrečném dějství už stavu 1:1 připletl k dalšímu zásadnímu momentu klání.
Kapitán Slezanů u mantinelu dohrál Pavla Kousala, který do plexiskla narazil hlavou a skončil na ledové ploše. Růžička k němu ještě utrousil pár slov, zákrok se nicméně obešel bez trestu.
Jen o chvilku později naopak na trestnou lavici putoval domácí Dominik Mašín za nedovolené bránění. V přerušení se však na kostce promítly záběry z předchozího střetu Růžičky s Kousalem. A halou se opět ozýval hlasitý pískot.
„Všechno, co se na ledě událo, šlo směrem k Třinci. Vy víte, že se k tomu nemůžu vyjadřovat, ani se k tomu vyjadřovat nebudu. Takový je prostě hokej. Soupeř hraje fantasticky, výborně a cokoliv se na tom ledě stane, jde jejich směrem,“ líčil sparťanský kouč Patrik Augusta.
Hosté přesilovku nevyužili, a Pražané si tak připsali další úspěšně ubráněné oslabení, ve kterém jsou nejlepší napříč celou soutěží.
Ovšem jen 13 sekund po vypršení Mašínova trestu se po několika odrazech u brankoviště Josefa Kořenáře dostal k puku Andrej Nestrašil, jenž ho předložil k zakončení do odkryté brány Liboru Hudáčkovi.
Sparta tak po dvou výhrách s čistým kontem padla, Třinec naopak nadále pokračuje ve skvělé jízdě, když za 12 dosavadních kol ztratil pouhé dva body.