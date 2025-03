Že jsem arogantní? Kouč Sparty se pustil do sudího. Po faulu, co Třinec vrátil do hry

Důležitý moment měl vliv nejen na následné góly, vyvolal také spoustu emocí.

V hledišti, na ledě i na střídačkách.

Třeba na té sparťanské, kam se sudí Jan Hribik jal hned po kontrole u videa vysvětlovat stanovisko, které poslalo Špačka předčasně do kabin.

Hlavní trenér Pavel Gross se okamžitě podivil. Jeho svěřenec se u zadního mantinelu nekontrolovaně otáčel s loktem ve vzduchu, kterým do obličeje zasáhl třineckého zadáka Adámka. A způsobil mu krvavé zranění.

„Dal mu loktem přímo do obličeje. Prostě pětiminutový trest, bohužel...“ vylíčil sudí situaci pokojným hlasem.

„Za tohle? Kdyby mu dal loket,“ naznačoval přitom Gross cílený přímý úder. „Ale on se tam tak otočí. To máte dobrej metr teda, to jsem zvědavej, jestli to takhle udržíte i na druhé straně.“

„Hele, já ti to přijel vysvětlit v klidu a ty seš arogantní,“ zareagoval hlavní rozhodčí, načež se šestapadesátiletý kouč obořil: „Cože jsem? Že jsem arogantní, to už neříkej, tyvole!“

Hribik následně od střídačky odjel, přičemž Gross ještě cosi prohodil jen do vzduchu. Po zápase už celou situaci hodnotil značně klidněji.

„Pan rozhodčí mi tam něco emotivně řekl, tak jsem byl taky trošku emotivní. Ale to s tím nemá co dělat. Zkrátka se takhle rozhodli, my musíme jít příště do soubojů lépe. Faul jsem ještě pořádně neviděl, po třetině se už nemáte čas k tomu vracet, taky proč,“ popsal.

Sudí ihned signalizovali, že zákrok prověří na videu.

„Vůbec jsem nejdřív nevěděl, o co šlo. Myslel jsem, že rozhodčí jedou zkoumat vysokou hokejku, jestli to bude na dvě, nebo čtyři minuty. Nevěděl jsem, že se jedná o pětku,“ pravil třinecký útočník Marko Daňo.

„Byl to asi faul na pět, ale nemůžeme takhle úplně přestat hrát,“ pravil z druhé strany forvard Tomáš Hyka.

Sparťanský gólman Josef Kořenář inkasuje v prvním čtvrtfinále s Třincem.

Spartu dlouhé oslabení zabrzdilo. Třinec v něm zásluhou Kundrátka s Marcinkem srovnal a rázem jako by si už nikdo nevzpomněl, jak Pražané v úvodu řádili.

Navíc se Oceláři dostali ve druhé třetině do vedení, kdy se po chybě Ondřeje Najmana prosadil Daňo.

Jeho tým už však v dalším průběhu zápasu nevyužil žádnou ze tří přesilovek, Sparta potrestala jednu ze čtyř. Ve 27. minutě srovnával na 3:3 Aaron Irving, člen druhé sparťanské speciální formace.

V té první chyběl na levém kruhu potrestaný Špaček. Domácí se nakonec s jeho absencí popasovali, když v prodloužení rozhodl nechráněný Vladimír Sobotka.

Hráči Sparty slaví výhru v prvním čtvrtfinále nad Třincem.

Dost pravděpodobně bude nešetrný zákrok prošetřovat i disciplinární komise. Jestli udělí Špačkovi další, dodatečný postih, se teprve uvidí. Nicméně její předseda Viktor Ujčík zatím v probíhajícím play off přihlíží na to, jestli rozhodčí trestali hráče vyšším trestem ještě během zápasu.

Proto by mohlo rozhodnutí Hribika se Zeliskou stačit.