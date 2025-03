Moták třískal dvířky, na Kacetla stříkalo pivo. A Třinec zažil něco, co už sedm let ne

Z průběhu série se Spartou ale radost mít nemůže. Oceláři se vrací domů bez bodu. Druhé utkání měli nadějně rozjeté, ještě v padesáté minutě drželi těsné vedení, které jim zajistila přesilovková trefa Tomáše Kundrátka.

Konečný výsledek 1:2 je vzhledem k průběhu musí mrzet.

„Vyrovnaný zápas, stejně jako ten nedělní. Obě mužstva předváděla výborný, zarputilý hokej. Patří k tomu i věci kolem. A my se jich nebojíme,“ vysvětloval Moták.

Na otázku, na co konkrétně tím naráží, jen odvětil: „Nebavím se o něčem mimo led. Myslím dohrávané souboje, odpískané i neodpískané fauly, zakázané uvolnění. Jestli chcete nějakou senzaci, tak vám ji neřeknu.“

Můžete se spolehnout, že na jeho výlev po závěrečné siréně se jen tak nezapomene. Televizní záběry na vytočeného třineckého kouče během pár minut obletěly sociální sítě.

„Víte, ony tam nešly zavřít dveře. Třikrát jsem se to pokoušel udělat silou, ale pak jsem musel zvednout petlici a tou je zavřít,“ pobavil Moták po zápase novináře.

Ani druhé pokračování vyrovnané partie nepostrádalo silné emoce. Po přerušení hry často následovaly strkanice, jedna z nich dokonce přišla ve druhé třetině během komerční přestávky.

Několik hráčů se na obou stranách kluziště vydalo ve volné chvíli protáhnout nohy. A dávali si velmi záležet, aby kolem vydechujiících brankářů projížděli v co nejtěsnější vzdálenosti.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl ve druhém čtvrtfinále se Spartou.

Ondřej Kacetl si stěžoval, že na něj sparťané záměrně doráží, pár metrů od něj se krátce nato oba tábory ve větším počtu ještě před vhazováním sešly a něco si vysvětlovaly.

„Ani nevím, co se tam dělo. Zrovna jsem seděl na střídačce,“ hlásil autor vyrovnávací trefy Roman Horák. Také hosté s vážnými výrazy tvrdili, že si nezvyklou situaci už příliš nepamatují.

Nešlo o jediný moment, kdy byl třinecký gólman, jenž předvedl šestatřicet úspěšných zákroků a opět spolehlivě deptal sparťanské střelce, v centru dění.

V závěru se ocitl pod obrovským tlakem.

Pražané stupňovali tempo, soupeře na několik desítek vteřin zavřeli v obranném pásmu. Jakmile Oceláři poslali puk na zakázané uvolnění, soupeř prostřídal a čerstvých sil chtěl bleskově využít.

Kvůli evidentně vyčerpanému Kacetlovi, který v předklonu oddychoval, ale hra nepokračovala. Protestovali hráči i fanoušci, z kotle dvakrát přiletěla na hostující oporu sprška piva. Jen těžko šlo odhadnout, zda se nepotýkal se zdravotními obtížemi.

„Klobouk dolů, co předvedl, držel nás ve hře. Bude v pořádku, je to zkušený brankář, v play off má za sebou už hodně. Zase se připraví na další utkání,“ chválil parťáka Miloš Roman.

Roman Horák slaví vítězný gól Sparty, který do třinecké sítě poslal Michael Špaček (vpravo).

„Všiml jsem si toho, možná byl unavený. Ale zároveň ho musím pochválit, hodně toho pochytal, stejně jako Kořenka u nás,“ líčil Michael Špaček.

Právě on v čase 57:48 rozjásal znovu zaplněnou O 2 arenu. Objel branku, navezl si puk na levý kruh a našel skulinku mezi Kacetlovou rukou a tělem.

Stalo se něco, co hokejoví fanoušci nespatřili v play off už sedm let. Třinec poprvé od roku 2018 ztratil v základní hrací době zápas, ve kterém po čtyřiceti minutách držel vedení.

Dosud v totožné situaci jedenapadesátkrát zvítězil po šedesáti minutách, dvakrát uspěl v prodloužení, jen na jaře minulého roku odcházel po nastaveném čase jako poražený.

Tehdy v druhém utkání semifinále na Spartě přišel o hubený náskok jen osm sekund před koncem, v prodloužení pak rozhodl Michal Moravčík.

I přes nepříznivý vývoj ale obhájce titulu sérii po třech porážkách dokázal zvrátit a radoval se z postupu. A následně také z páté trofeje v řadě. Ani tentokrát to nemá proti tradičnímu rivalovi dobře rozehrané.