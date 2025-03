Řepík zachránil Spartu: Třinci nesmíte dát čuchnout. Ani stav 1:3 pro ně nic není

„Před tím vhazováním jsme byli na něčem domluveni,“ popsal vyrovnávací gól útočník Řepík. „Předskočil jsem obránce a trefil jsem puk možná i trošičku se štěstím ze vzduchu. Kacetl na to nezareagoval a propadlo to do branky.“

Po dvou gólech Kovařčíka, který otočil stav na 3:2, jste museli utkání zachraňovat, byť jste v 55. minutě vedli 2:1. Co se stalo?

Nesmíte dát třineckým hráčům čuchnout. Pro ně ani stav 1:3 nic není. Házejí puky na bránu odevšad, mají velké silné kluky, zase nám to tam tečovali a pak se Kovařčík prosadil po pěkné akci z prostředka. Tomu musíme zabránit, nesmíme je do takových situací pouštět.

Vaše zápasy s Třincem jsou neuvěřitelně vyrovnané. Rozhoduje jeden gól. O čem to svědčí?

Že mají výborný tým, hlavně zkušený, vždyť získali pět titulů. Víme, proti komu stojíme, není to vůbec jednoduché. Musíme se fakt soustředit na každé střídání.

Všechny tři góly v základní hrací době jste dávali k levé tyči do odkryté branky. Byl plán vyšachovat jejich obranu?

Nemyslím si. Asi se to tak sešlo. Být to plán, tak bych vám ho ani neřekl (usmál se). Nebyli jsme ale na ničem takovém dohodnuti.

Podívejte se na vyrovnávací trefu Michala Řepíka:

Nicméně záměr by to byl asi dobrý, protože prostřelit třineckého brankáře Ondřeje Kacetla není vůbec jednoduché, že?

Víme, že je výborný gólman, že to není snadné. Jejich beci jsou obětaví, vlastně celý jejich tým, zblokují spoustu střel. Fakt není jednoduché tam puk procpat. Je potřeba občas tu střelu nějak vymyslet, přechytračit je, protože opravdu jsou obětaví.

V obou třineckých zápasech vaši trenéři točili sestavu. Ukazuje to vaši sílu, že vám pomůže, když se v útocích prohodíte?

Hráli jsme na třináct útočníků a trenér nás trochu protáčel, aby byli všichni ve hře. Máme dobré mužstvo, dobré hráče, což jsme prokázali v sezoně. Když někteří kluci vypadli, tak ti, co hrají i méně, je dokázali zastoupit. Hloubka kádru je důležitá.

Šarvátka před brankou třineckých hokejistů během čtvrtého čtvrtfinále se Spartou.

Pátý zápas bude ve vaší aréně. Co se dá od něj čekat?

Doufám, že bude vyprodáno. Budeme to potřebovat.

Vedete 3:1 na zápasy. Jak náročné bude sérii dotáhnout k postupu poté, co vám loni nestačilo ani vedení 3:0?

Spousta hráčů si tím minulý rok prošla. Víme, o co hrajeme. Nedají nám nic zadarmo. Je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme. Musíme si to zasloužit. Bez toho to nepůjde.

Váš kapitán Vladimír Sobotka po ráně pukem nedohrál třetí třetinu, ale na prodloužení byl zpátky. Takže je v pořádku?

Jak jsme v závěru hráli v šesti proti pěti, dostal pukem do nohy. Asi ho to bude teď bolet, ale máme dva dny na to, aby se z toho dostal. Odehrál prodloužení, takže doufám, že bude v pohodě.