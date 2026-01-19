Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

„Oba kluci potvrdili naše očekávání a ukázali se jako velcí profíci. Odvádí pro nás přesně to, co jsme od nich čekali. Oba dva jsou navíc skvělí kluci, mají chuť se zlepšovat a jejich vítězná mentalita je v kabině velmi znát. I proto jsme se po poradě s trenéry shodli, že je o dva roky prodloužíme. Věříme, že v tom budou pokračovat dál,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Jedenatřicetiletý Shore má za sebou bohatou kariéru v NHL, kde odehrál včetně play off přes 500 utkání za Minnesotu, Dallas, Anaheim, Columbus, Edmonton a Seattle. Za Spartu nastřílel ve 33 utkáních čtrnáct branek a přidal osm asistencí, patří tedy mezi klíčové hráče týmu.
|
Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?
„Sparta je skvělá organizace a jsem hrdý na to, že mohu být její součástí. Spoluhráči nás přijali s otevřenou náručí a Praha se pro nás velmi rychle stala domovem. Naše rodina to tu miluje a je pro nás ctí zůstat součástí tohoto týmu a společně pracovat na dosažení našeho nejvyššího cíle,“ řekl Shore.
Mezi pilíře týmu se zařadil i čtyřiatřicetiletý Pysyk, jenž je se 16 body (5+11) nejproduktivnějším obráncem týmu.
„Od prvního dne ve Spartě se ke mně všichni v klubu chovají skvěle. Jak lidé z kanceláří, tak realizačního týmu. A hlavně všichni spoluhráči. Obrovská touha vítězit je strašně nakažlivá a je radost být její součástí. Myslím si, že vyhrát právě ve Spartě by bylo něco výjimečného,“ řekl Pysyk, který v NHL odehrál za Buffalo, Floridu a Dallas také přes 500 zápasů. V Evropě působí druhou sezonu.