Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

  22:13
Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.
Devin Shore ze Sparty. | foto: ČTK

„Oba kluci potvrdili naše očekávání a ukázali se jako velcí profíci. Odvádí pro nás přesně to, co jsme od nich čekali. Oba dva jsou navíc skvělí kluci, mají chuť se zlepšovat a jejich vítězná mentalita je v kabině velmi znát. I proto jsme se po poradě s trenéry shodli, že je o dva roky prodloužíme. Věříme, že v tom budou pokračovat dál,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Jedenatřicetiletý Shore má za sebou bohatou kariéru v NHL, kde odehrál včetně play off přes 500 utkání za Minnesotu, Dallas, Anaheim, Columbus, Edmonton a Seattle. Za Spartu nastřílel ve 33 utkáních čtrnáct branek a přidal osm asistencí, patří tedy mezi klíčové hráče týmu.

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

„Sparta je skvělá organizace a jsem hrdý na to, že mohu být její součástí. Spoluhráči nás přijali s otevřenou náručí a Praha se pro nás velmi rychle stala domovem. Naše rodina to tu miluje a je pro nás ctí zůstat součástí tohoto týmu a společně pracovat na dosažení našeho nejvyššího cíle,“ řekl Shore.

Mezi pilíře týmu se zařadil i čtyřiatřicetiletý Pysyk, jenž je se 16 body (5+11) nejproduktivnějším obráncem týmu.

„Od prvního dne ve Spartě se ke mně všichni v klubu chovají skvěle. Jak lidé z kanceláří, tak realizačního týmu. A hlavně všichni spoluhráči. Obrovská touha vítězit je strašně nakažlivá a je radost být její součástí. Myslím si, že vyhrát právě ve Spartě by bylo něco výjimečného,“ řekl Pysyk, který v NHL odehrál za Buffalo, Floridu a Dallas také přes 500 zápasů. V Evropě působí druhou sezonu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
