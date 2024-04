Velký test pro Spartu: boj s nezdolným Třincem i vlastní hlavou

Sparťané se navenek snaží zachovat klid. V tak vypjaté fázi sezony jim ani nic jiného nezbývá. Jakákoliv skleslost nebo náznak frustrace dodají soupeři ještě o trochu energie navíc.

„Kluci tam skáčou po hlavě, obětují se jeden pro druhého. Nikdo není víc než tým. Máme v sobě hroznou sílu,“ burcoval po prohře 1:2 v prodloužení šestého semifinále útočník Ondřej Najman.

Sparta – Třinec Rozhodující duel v sobotu od 13.00 online

Také jeho parťáci hovořili o nutnosti zachovat hlavy vztyčené. V bolestivé porážce se nehodlali zbytečně dlouho šťourat. Ač komplikace přibývají, nechtějí propadat panice. Ale jde to vůbec? A pokud by snad začali pochybovat, mohl by se jim někdo divit?

Vždyť skalp obhájce čtyř mistrovských titulů a vytoužený postup do prvního finále od roku 2016 byl tak blízko! Hráči už se možná chystali skočit ze střídačky na led a zasypat Jakuba Kováře všemožnými projevy nefalšované radosti. Právě zkušený brankář, který jinak prožívá skvělé play off, si ale v klíčový okamžik vybral slabší moment.

Stačila chvilka nepozornosti, nedostatečně utemovaný prostor u tyče, odraz puku od boku a pohroma byla na světě. Taky střelec vyrovnávací trefy Daniel Voženílek přiznal: „Sice jsem mířil, ale šlo o neuvěřitelně šťastný gól.“

V prodloužení dokonal obrat David Cienciala, vypjaté semifinále díky jeho šikovné teči rozsekne sedmý duel.

Pro Spartu jde o neoblíbenou disciplínu, v níž má nelichotivou bilanci 0:5. Oceláři se zase mohou stát prvním týmem v extraligové historii, který v play off dokoná obrat z 0:3. „Teď už je možné všechno. A my jsme pověstní tím, že se rveme až do konce,“ vyzdvihl soudržnost týmu kouč Zdeněk Moták.

Opět se ukázalo, že jakmile jde do tuhého, Třinec je schopen dokázat i nemožné. Při předchozích cestách za mistrovskými tituly nasbíral hromadu zkušeností, které teď může naplno zúročit.

Buďte si jistí, že únava z dlouhé sezony a náročných třinácti utkání play off půjde stranou. Do Prahy přijede odhodlané mužstvo, které má psychologickou výhodu na své straně.

Úvodní vhazování padne v O2 areně kvůli přípravám na nedělní florbalové Superfinále už ve 13 hodin, ale i v netradiční hokejový čas se očekávají zaplněné tribuny a ohlušující atmosféra.

Fanoušky může snad i zamrzet, že se jedna z nejlepších sérií za poslední roky, kterou kouč národního mužstva Radim Rulík během rozhovoru po přípravném utkání s Německem označil za předčasné finále, pomalu chýlí ke konci. „Co víc si přát než sedmý zápas,“ usmíval se Cienciala.

Ofenzivní partii nečekejte. Nikdo nebude chtít udělat chybu, na ledě může znovu vládnout opatrnost. Rozhodnou nepatrné detaily, roli může hrát i štěstí. Sparta potřebuje především zachytit začátek, což se jí v dosavadním průběhu série ne vždy povedlo.

Jakmile se ocitne pod tlakem a inkasuje jako první, Oceláři přepnou do ještě defenzivnějšího módu, seřadí se v pěti ve středním pásmu a budou neúnavně odrážet jeden útok za druhým. Čas rychle poplyne, frustrace poroste. „Pokud zahrajeme stejně jako v šestém utkání, není se čeho bát. Věřím, že to urveme!“ odmítal černý scénář Najman.

Zatímco v minulých letech jevila Sparta známky křehkosti, tentokrát hráči opakovaně vyzdvihují vlastní trpělivost. „V tomto ohledu jsme se hodně posunuli, za nepříznivého stavu se snažíme zůstat v klidu,“ chválil obránce Michal Moravčík.

Teď má on a jeho spoluhráči před sebou ultimátní test. Projdou dál, nebo opět zkolabují?