Sparta se vrací do O2 areny. Jak na Pardubice? Víme, co umíme, říká trenér Nedvěd

Až do poslední chvíle bojovali hokejisté Sparty s houževnatým Kladnem. Až v rozhodujícím zápase skolili Plzeň, čímž prolomili své prokletí sedmých zápasů.
A teď mají proti sobě těžkou váhu – Dynamo Pardubice.
Dlouhých 19 let se tyto dva týmy v play off nepotkaly. Čekání je u konce.
Sparta – Pardubice
3. a 4. zápas semifinále play off
„S Pardubicemi je to vždy dobrý hokej, jde o jeden z nejlepších klubů u nás, na obou stranách jsou skvělí hokejisté, slibuji si od této série skvělou a napínavou podívanou,“ řekl pro klubový web sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.
Ten převzal Spartu v rozjeté sezoně, a byť měl proti Kladnu i Plzni namále a byl na pokraji vyřazení, tým se semkl a pokračuje v cestě za vysněným titulem.
Rudá parta má v sobě opět živelnost i klid na puku, šťávu i hlad po úspěchu.
❤️🔥 Pojďme to prožít společně! 🇷🇴— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) April 1, 2026
🎟️ Vstupenky na semifinále s Pardubicemi teď koupíte v aplikaci HC SPARTA+ od 390 Kč pic.twitter.com/HOH0siuYR8
Jak to? Pomohla třeba výtečná forma kapitána Filipa Chlapíka a obránce Jakuba Krejčíka, který vede po čtvrtfinále produktivitu play off o bod právě před s Chlapíkem. Ten je s pěti góly nejlepším střelcem, Krejčík má čtyři branky a sedm asistencí. A kdo posbíral nejvíc nahrávek? Celkem osm? Michael Špaček, další sparťan.
Důvodem postupu do semifinále je rovněž precizní defenziva a disciplinovanost. „V play off nikdo nechce hrát na riziko a pak něco dohánět, takže se na obranu klade důraz. A na disciplínu také. Oproti základní části jsme se v tom hodně zlepšili. Sice je to náročnější, ale hráli jsme nohama. Souboje jsme dobruslovali a nemuseli jsme zezadu používat hokejky, což se v moderním hokeji trestá. Určitě nám to pomohlo,“ míní Nedvěd.
Jenže bude to na Pardubice stačit? Tým kouče Filipa Pešána je rozhodně odpočatější. „Ale v playoff se člověk dostane do takového flow, že únava nehraje takovou roli. Pár dní jsme si odpočinuli, věřím, že budeme mít sil dost.“
Ano, Sparta je v laufu. I prolomení kletby zápasu číslo sedm dodalo Pražanům velkou motivaci. „Měli jsme kritické momenty, ale mužstvo se k tomu skvěle postavilo,“ ví Nedvěd. „Teď jsme dobře naladění a sebevědomí. Víme, co umíme. A chceme to zvládnout.“