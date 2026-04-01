Tipsport extraliga 2025/26

Sparta se vrací do O2 areny. Jak na Pardubice? Víme, co umíme, říká trenér Nedvěd

  22:27
Sparta versus Pardubice. Umíte si snad představit peprnější semifinále extraligového play off? Série startuje už na Velký pátek a Bílou sobotu v Pardubicích, poté se přesune na led Pražanů. Ale tentokrát už nikoliv do Holešovic. Bitvu dvou rivalů uvidí v úterý (od 19.00) a ve středu (od 17.30) fanoušci v O2 areně. Krasobruslaře nahradí hokejisté, ale o parádní show nouze rozhodně nebude.
Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd slaví postup do semifinále extraligy | foto: Martin Polívka, MAFRA

Daniel Voženílek v dresu Sparty.
Martin Procházka v dresu Sparty.
Sparťanská střídačka vítězství nad Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále.
Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...
Až do poslední chvíle bojovali hokejisté Sparty s houževnatým Kladnem. Až v rozhodujícím zápase skolili Plzeň, čímž prolomili své prokletí sedmých zápasů.

A teď mají proti sobě těžkou váhu – Dynamo Pardubice.

Dlouhých 19 let se tyto dva týmy v play off nepotkaly. Čekání je u konce.

Sparta – Pardubice

3. a 4. zápas semifinále play off

  • Úterý 7. 4. od 19:00 v O2 areně
  • Středa 8. 4. od 17:30 v O2 areně
  • Vstupenky koupíte v aplikaci HC SPARTA+ od 390 Kč

„S Pardubicemi je to vždy dobrý hokej, jde o jeden z nejlepších klubů u nás, na obou stranách jsou skvělí hokejisté, slibuji si od této série skvělou a napínavou podívanou,“ řekl pro klubový web sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.

Ten převzal Spartu v rozjeté sezoně, a byť měl proti Kladnu i Plzni namále a byl na pokraji vyřazení, tým se semkl a pokračuje v cestě za vysněným titulem.

Rudá parta má v sobě opět živelnost i klid na puku, šťávu i hlad po úspěchu.

Jak to? Pomohla třeba výtečná forma kapitána Filipa Chlapíka a obránce Jakuba Krejčíka, který vede po čtvrtfinále produktivitu play off o bod právě před s Chlapíkem. Ten je s pěti góly nejlepším střelcem, Krejčík má čtyři branky a sedm asistencí. A kdo posbíral nejvíc nahrávek? Celkem osm? Michael Špaček, další sparťan.

Důvodem postupu do semifinále je rovněž precizní defenziva a disciplinovanost. „V play off nikdo nechce hrát na riziko a pak něco dohánět, takže se na obranu klade důraz. A na disciplínu také. Oproti základní části jsme se v tom hodně zlepšili. Sice je to náročnější, ale hráli jsme nohama. Souboje jsme dobruslovali a nemuseli jsme zezadu používat hokejky, což se v moderním hokeji trestá. Určitě nám to pomohlo,“ míní Nedvěd.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu.

Jenže bude to na Pardubice stačit? Tým kouče Filipa Pešána je rozhodně odpočatější. „Ale v playoff se člověk dostane do takového flow, že únava nehraje takovou roli. Pár dní jsme si odpočinuli, věřím, že budeme mít sil dost.“

Ano, Sparta je v laufu. I prolomení kletby zápasu číslo sedm dodalo Pražanům velkou motivaci. „Měli jsme kritické momenty, ale mužstvo se k tomu skvěle postavilo,“ ví Nedvěd. „Teď jsme dobře naladění a sebevědomí. Víme, co umíme. A chceme to zvládnout.“

Semifinále

Kompletní los

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

