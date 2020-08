Brankář Machovský o prvním gólu kariéry: Haluzák, ale člověk je za něj rád

„Už má ve Spartě víc gólů než já, takže se trochu stydím,“ žertoval po utkání útočník Roman Horák, nejzvučnější letní posila Pražanů. Zatímco on si musí na zápis mezi sparťanské střelce ještě počkat, ten nejméně pravděpodobný kanonýr týmu se v pondělním duelu Generali Česká Cupu mezi šťastlivce zařadil.

Přitom o tom, že autorem závěrečné trefy na 5:2 je opravdu brankář Matěj Machovský, velká část přítomných v holešovické Tipsport aréně zprvu netušila. Budějovice kombinovaly v přesilovce, v níž sparťanský gólman vyrazil střelu do rohu. Hostující útočník Zdeněk Doležal následně vyslal žabku na modrou, kde však bek Pavel Pýcha hopsající kotouč nezastavil.

Pro jedny smolně, pro druhé šťastně se puk v čase 59:46 došoural až do odkryté branky Motoru. Ne všichni si uvědomili, že posledním domácím hráčem, který se puku dotkl, byl Machovský. Až hlasatel po závěrečné siréně potvrdil pro brankáře výjimečný počin.

„Byl to takový haluzák, ale jsem za něj rád. Nestává se to každý den,“ uvědomoval si hrdina zápasu. Kromě 31 úspěšných zákroků se na výhře podílel nezvykle i coby střelec. „Ale ani bych ten gól nepočítal, to je, jak kdybych to plácl o manťák...“ zlehčoval svůj počin.

V tu chvíli ale kolem prošel veterán Sparty a zároveň klubový pokladník Lukáš Pech, který nesouhlasil. „Počítá se, neboj se,“ rád připomněl brankáři, že příspěvek do klubové kasy jej nemine. „S částkou ale úplně nesouhlasím,“ smál se v roušce Machovský.

27letý gólman, který začíná svou třetí sezonu ve sparťanském dresu, si podobný zásah připsal v kariéře poprvé. Na trénincích přitom svou střelu poctivě piluje, teď se paradoxně dočkal gólu zcela neúmyslně. „Kluci mi pořád říkají, že jsem měl být útočník, že mám dobrou střelu. Až dneska se to potvrdilo!“ žertoval Machovský.

Svůj tým ale podržel zejména úspěšnými zákroky. Budějovice, které po dvoutýdenní karanténě začaly trénovat teprve v pátek, nad rozehranějšími sparťany dvakrát v utkání vedly. „Vstupy do zápasu si musíme pohlídat, začátek jsme měli vlažnější. Do toho bylo strašné vedro, přes mlhu jsem kolikrát neviděl, co se děje na druhé straně,“ popisoval Machovský strasti letního utkání.

Ve třetí třetině ale Sparta zabrala a čtyřmi trefami včetně dvou do prázdné branky otočila na konečných 5:2.

Hned v úterý čeká Pražany další střetnutí v rámci letního přípravného poháru Generali Česká Cup, a to na ledě Kladna od 18:00.