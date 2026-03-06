Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

Před jedenácti lety navštěvovalo v O2 areně zápasy Sparty v průměru 7 612 diváků, nyní je číslo téměř dvojnásobné.
K překonání hranice třinácti tisíc diváků přispěly i tradiční charitativní projekty klubu jako Sparta vzdává hold či Sparťanská krev, ale hlavně napínavé zápasy jako kupříkladu s rivaly z Pardubic.
Právě v Pardubicích (od 17.30) hraje Sparta v pátečním posledním kole základní části extraligy. Půjde o posun do top čtyřky tabulky i prestiž. „Musíme tam nechat všechno, hrát náš hokej a držet se systému. Pokud budeme bojovat, máme šanci je porazit a o čtyřku zabojovat,“ říká střelec Pražanů Aaron Irving.
Poté se sparťané vrátí na domácí led, kde na jejich zápasy chodí jakožto na jediný extraligový tým průměrně přes deset tisíc diváků.
Zápasy Sparty jsou pak nejsledovanější napříč extraligou. Na domácích i venkovních utkáních na pražský celek zavítalo v průměru přes 9,5 tisíce diváků – téměř o dva tisíce více než na druhé Pardubice.
V této sezoně však chtějí sparťané dominovat extralize hlavně na ledě. A získat vysněný titul. Vrchol sezony, čili boje v play off, začnou už příští týden.
Je to dobrý číslo! Fakt dobrý! A to i přesto, že se letos sešlo docela dost faktorů, které jsou ze své podstaty přirozeným blokátorem nárůstu počtu diváku 👇— David Dinda (@DindaDavid) March 5, 2026
Šílený termínový program ❌ kdy olympiáda, CHL, Spengler Cup v kombinaci s častými programovými kolizemi v O2 areně… pic.twitter.com/FJlu3Ulsbn