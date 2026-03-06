Tipsport extraliga 2025/26

Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

  15:18
Hokejová Sparta láká na špičkový hokej i zábavnou show v pražské O2 areně čím dál víc fanoušků. V této sezoně přišlo na jejich zápasy o 451 fanoušků více než v předchozí. Poprvé v historii se tak dostala průměrná návštěva na utkání sparťanů nad třináct tisíc fanoušků, konkrétně 13 255.
foto: HC Sparta Praha

Před jedenácti lety navštěvovalo v O2 areně zápasy Sparty v průměru 7 612 diváků, nyní je číslo téměř dvojnásobné.

K překonání hranice třinácti tisíc diváků přispěly i tradiční charitativní projekty klubu jako Sparta vzdává hold či Sparťanská krev, ale hlavně napínavé zápasy jako kupříkladu s rivaly z Pardubic.

Právě v Pardubicích (od 17.30) hraje Sparta v pátečním posledním kole základní části extraligy. Půjde o posun do top čtyřky tabulky i prestiž. „Musíme tam nechat všechno, hrát náš hokej a držet se systému. Pokud budeme bojovat, máme šanci je porazit a o čtyřku zabojovat,“ říká střelec Pražanů Aaron Irving.

Poté se sparťané vrátí na domácí led, kde na jejich zápasy chodí jakožto na jediný extraligový tým průměrně přes deset tisíc diváků.

Zápasy Sparty jsou pak nejsledovanější napříč extraligou. Na domácích i venkovních utkáních na pražský celek zavítalo v průměru přes 9,5 tisíce diváků – téměř o dva tisíce více než na druhé Pardubice.

V této sezoně však chtějí sparťané dominovat extralize hlavně na ledě. A získat vysněný titul. Vrchol sezony, čili boje v play off, začnou už příští týden.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

6. března 2026  15:18

V NHL se uzavírají přestupy. Kdo mění klub a budou se stěhovat i Češi?

Aktualizujeme
John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje a budou se...

6. března 2026  14:55

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o...

6. března 2026

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

5. března 2026  14:02

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

