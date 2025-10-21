Tipsport extraliga 2025/26

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Autor: ,
  22:16
Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do Miloše Romana a zadělal Pražanům na problém. Takový, který nakonec duel i rozsekl. „Kdyby hrál druhou ligu, tak to pochopím, ale hraje extraligu,“ povzdechl si kouč Jaroslav Nedvěd po prohře 1:4.
Po ostrém zákroku Adama Rašky na Miloše Romana se před třineckou střídačkou...

Po ostrém zákroku Adama Rašky na Miloše Romana se před třineckou střídačkou strhla menší šarvátka. | foto: ČTK

Třinečtí hokejisté se radují z gólu na ledě Sparty.
David Vitouch ze Sparty nahání Martina Růžičku z Třince.
Sparta vs. Třinec, nepřehledná situace před brankou hostů.
Zleva David Ciencala z Třince a brankář Jakub Kovář ze Sparty.
7 fotografií

Sparťanský útočník ve středním pásmu v rychlosti najížděl na protější mantinel, kde si Roman zrovna nabíral puk. Raška soupeře netrefil úplně čistě, nicméně koleno skutečně zasáhl.

A ačkoliv domácí fanoušci projevovali hlasitým bučením a pískáním očividný nesouhlas, sudí jej po přezkoumání u videa poslali předčasně do kabin.

„Viděl jsem to ze střídačky, nestihl jsem opakovaný záběr, ale jestli se šli na to rozhodčí podívat a viděli tam faul na pět minut, tak je to podle mě jasné. Ale nemyslím si, že ho chtěl úmyslně trefit kolenem, chtěl jít do toho asi tělem. Když někdo hraje tvrdě, tak to někdy takhle dopadne. Nemyslím si, že je zákeřným hráčem,“ pravil hostující Ondřej Kovařčík.

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Raška dorazil na Spartu s pověstí raubíře a provokatéra, jenž nejde pro ránu daleko. Umí být dotěrný, soupeře pořádně rozhodit, což pravidelně ukazoval i během působení v zámoří.

Tentokrát to ale přehnal s intenzitou. A jeho zákrok nasměroval hosty k vítězství.

„Nešel tam s cílem faulovat nebo zranit, ale fauloval. Tohle musí vyhodnotit lépe. Když je pět metrů od hráče, kterého nemůže trefit, tak si ho musí najet, nabrat si ho do jízdy, přitlačit k mantinelu a hotovo,“ štvalo Nedvěda.

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Pětiminutovou přesilovku Třinec využil hned dvakrát, poprvé po sporné situaci na útočné modré.

Sparťané reklamovali podrážení Ondřeje Kovařčíka na Martinse Dzierkalse mimo hlavní dění, po kterém se puk dostal k volnému Davidu Ciencialovi, jenž před Kovářem nezaváhal.

„Nevím. Rozhodčí to prostě nějak viděli, ale všichni jsme lidi. Mohl to zapískat, nemusel, nezapískal. Dostali jsme z toho gól, řešit to nemá smysl. Každý dělá chyby,“ hodnotil moment domácí forvard Roman Horák.

Speciální týmy utkání rozhodly. Zatímco Oceláři nabídnutou příležitost využili, Sparta na konci prostředního dějství promarnila dvě po sobě jdoucí početní výhody.

Sparta vs. Třinec, nepřehledná situace před brankou hostů.

„Když se nám v přesilovce nedaří, musíme to rozstřílet. Házet všechno na bránu, dát špinavé góly jako ten první. Tlačit to před bránu, kde se to může odrazit od brusle, kalhot, tkaniček, někomu od helmy. Bohužel hrajeme moc na krásu, což v naší situaci nejde,“ líčil David Němeček.

Několikrát se na ledě střetl s Petrem Sikorou, Filip Chlapík a Richard Nedomlel na sebe neustále něco pokřikovali. Odehrála se i celá řada dalších strkanic a potyček. Při soubojích těchto týmů nic nového.

„Za ty roky se Třinec stal naším největším rivalem, s nimi je to pokaždé vyhrocené,“ poznamenal Němeček.

Oceláři působili v O2 areně živěji než jindy, domácí přestříleli 36:23. „Nechali jsme v zápase hodně sil, ale soupeř byl tentokrát lepší,“ uznal na tiskové konferenci Nedvěd.

Šance na zlepšení nálady přijde nezvykle brzy. Už ve středu v 18.30 proti Vítkovicím.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

45. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
11. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 0 9 43:42 20
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...

21. října 2025  22:16

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

21. října 2025  21:04,  aktualizováno  21:21

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

Má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře. A vysloužil si i nový kontrakt. Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil s Českými Budějovicemi smlouvu o dva roky. Jihočeši si pojistili jeho služby...

21. října 2025  18:16,  aktualizováno  18:24

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil...

21. října 2025  16:30

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

21. října 2025  13:03

Starším hráčům ukážu, že si na nic nehraju, říká trenérský benjamínek Slavíček

Jedenačtyřicátník Jakub Klepiš by mu mohl dělat staršího bráchu, ale šéfovat veteránovi a mistrovi světa z Německa 2010 bude v hokejových Litoměřicích o deset let mladší trenérský zelenáč Tobiáš...

21. října 2025  12:35

Kvůli Rusku připravil klub o peníze, teď hokejista mizí. Fanouškům ale děkuje

Šli do velkého risku. Rozhodli se získat hokejistu s neslavnou pověstí, který i po vypuknutí války na Ukrajině podepsal smlouvu v ruské KHL. Přestup se jim šeredně nevyplatil. Kvůli této akvizici...

21. října 2025  12:30

Třeba se to povede už teď. Parahokejisté zkusí v Ostravě vyzrát na zámořskou elitu

Sezonu, jejímž vrcholem bude březnová paralympiáda v Itálii, rozjíždějí čeští parahokejisté tento týden na turnaji International Para Hockey Cup v Ostravě. Do něj v pondělí vstoupili prohrou s Čínou...

21. října 2025  10:52

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

V pondělních zápasech hokejové NHL vychytali výhry dva čeští gólmani. Dan Vladař uspěl s Philadelphií 5:2 nad Seattlem a Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem, za které se jednou...

21. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.