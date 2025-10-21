Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Sparťanský útočník ve středním pásmu v rychlosti najížděl na protější mantinel, kde si Roman zrovna nabíral puk. Raška soupeře netrefil úplně čistě, nicméně koleno skutečně zasáhl.
A ačkoliv domácí fanoušci projevovali hlasitým bučením a pískáním očividný nesouhlas, sudí jej po přezkoumání u videa poslali předčasně do kabin.
„Viděl jsem to ze střídačky, nestihl jsem opakovaný záběr, ale jestli se šli na to rozhodčí podívat a viděli tam faul na pět minut, tak je to podle mě jasné. Ale nemyslím si, že ho chtěl úmyslně trefit kolenem, chtěl jít do toho asi tělem. Když někdo hraje tvrdě, tak to někdy takhle dopadne. Nemyslím si, že je zákeřným hráčem,“ pravil hostující Ondřej Kovařčík.
Raška dorazil na Spartu s pověstí raubíře a provokatéra, jenž nejde pro ránu daleko. Umí být dotěrný, soupeře pořádně rozhodit, což pravidelně ukazoval i během působení v zámoří.
Tentokrát to ale přehnal s intenzitou. A jeho zákrok nasměroval hosty k vítězství.
„Nešel tam s cílem faulovat nebo zranit, ale fauloval. Tohle musí vyhodnotit lépe. Když je pět metrů od hráče, kterého nemůže trefit, tak si ho musí najet, nabrat si ho do jízdy, přitlačit k mantinelu a hotovo,“ štvalo Nedvěda.
Pětiminutovou přesilovku Třinec využil hned dvakrát, poprvé po sporné situaci na útočné modré.
Sparťané reklamovali podrážení Ondřeje Kovařčíka na Martinse Dzierkalse mimo hlavní dění, po kterém se puk dostal k volnému Davidu Ciencialovi, jenž před Kovářem nezaváhal.
„Nevím. Rozhodčí to prostě nějak viděli, ale všichni jsme lidi. Mohl to zapískat, nemusel, nezapískal. Dostali jsme z toho gól, řešit to nemá smysl. Každý dělá chyby,“ hodnotil moment domácí forvard Roman Horák.
Speciální týmy utkání rozhodly. Zatímco Oceláři nabídnutou příležitost využili, Sparta na konci prostředního dějství promarnila dvě po sobě jdoucí početní výhody.
„Když se nám v přesilovce nedaří, musíme to rozstřílet. Házet všechno na bránu, dát špinavé góly jako ten první. Tlačit to před bránu, kde se to může odrazit od brusle, kalhot, tkaniček, někomu od helmy. Bohužel hrajeme moc na krásu, což v naší situaci nejde,“ líčil David Němeček.
Několikrát se na ledě střetl s Petrem Sikorou, Filip Chlapík a Richard Nedomlel na sebe neustále něco pokřikovali. Odehrála se i celá řada dalších strkanic a potyček. Při soubojích těchto týmů nic nového.
„Za ty roky se Třinec stal naším největším rivalem, s nimi je to pokaždé vyhrocené,“ poznamenal Němeček.
Oceláři působili v O2 areně živěji než jindy, domácí přestříleli 36:23. „Nechali jsme v zápase hodně sil, ale soupeř byl tentokrát lepší,“ uznal na tiskové konferenci Nedvěd.
Šance na zlepšení nálady přijde nezvykle brzy. Už ve středu v 18.30 proti Vítkovicím.