Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Autor:
  22:38
Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s Romanem Horákem na modré čáře. „Chceme přesilovce dodat nový impulz, zatím nás úplně netáhne jako minulou sezonu,“ odůvodňoval trenér Pavel Gross.
Hokejisté Sparty se radují z vítězství nad Třincem.

Hokejisté Sparty se radují z vítězství nad Třincem. | foto: ČTK

Naštvaný kouč Pavel Gross na střídačce Sparty.
Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.
Brankář Ondřej Kacetl z Třince inkasuje gól v duelu se Spartou.
Brankář Třince Ondřej Kacetl číhá na soupeře ze Sparty.
6 fotografií

Sparta nevyužila ani jednu z nabídnutých přesilovek, včetně té nejdelší, pětiminutové po nešetrném zákroku Libora Hudáčka.

Neuspěla jak osvědčená pětice s ranařem Aaronem Irvingem, tak ani ta nově složená s Horákem na vrcholu.

„Konzultovali jsme to teprve nedávno, myslím, že včera nebo předevčírem. Je to experiment a uvidíme, jak bude pokračovat,“ popisoval všestranný útočník.

Roman Horák (vpravo) se raduje z gólu s Pavlem Kousalem (uprostřed) a Kryštofem Hrabíkem.

Do přílišného množství střel se nepouštěl, na otázku, jak si věří na rány od modré, po utkání s úsměvem odvětil: „No, jak jste viděl, asi nic moc!“

„Nějak jsem to odehrál, samozřejmě to není moje přirozená pozice. A buď se do toho nějak dostanu, nebo to změníme,“ hodnotil jednoduše.

Nápad se zrodil kolektivně. Podíleli se na něm jak trenéři, tak i hráči. Především pak přišel v reakci na poslední zápasy, kdy se Spartě v přesilovkách tolik nedařilo.

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

A to je oproti předešlé sezoně obrovský rozdíl, v extralize v nich totiž excelovali, nikdo nedokázal výhody využívat častěji. Konkrétně Pražané přetavili v gól hned 29,17 procent z nich.

„Chceme přesilovce dodat nový impulz, zatím nás úplně netáhne jako minulou sezonu. Něco jsme zkusili, uvidíme, jak to půjde dál,“ připustil Gross možné proměny.

K netradičnímu řešení sáhly v úvodu také Pardubice. Ty proti Hradci vyrukovaly pro změnu se třemi zadáky v jedné formaci. Z vrchu sázeli puky na branku Jan Košťálek, Miguël Tourigny a Daniel Gazda.

„S dalšími trenéry si k tomu vždycky sedneme a máte dvě možnosti: neudělat nic, nebo udělat něco, ale to někdy nemusí vyjít. Dejme tomu čas, budeme na tom dál pracovat,“ zakončil Gross.

Naštvaný kouč Pavel Gross na střídačce Sparty.

Ačkoliv si sparťané tentokrát hrou pěti proti čtyřem nepomohli, i tak mohli být s předvedeným výkonem spokojeni. A to konkrétně i Horák, jenž se prosadil v jiné, netradiční situaci.

Ve druhé třetině, navíc po varování, poslal puk na brankáře Ondřeje Kacetla rovnou z buly. Po ledu, mezi betony, až do sítě.

„Takový gól jsem dal, myslím, poprvé. Párkrát jsem to zkusil, ale většinou to neprojde. A teď jsem nad tím přemýšlel, protože Petr Vrána je velice silný na bekhendu, těžko bych ho porážel. Tak jsem si řekl, že zkusím vystřelit. Tohle se vám povede jednou, možná dvakrát za kariéru,“ říkal.

„Byl jsem nachystaný, jen jsem nestihl zareagovat. Dávám si pozor při každém buly, pokaždé počítám s tím, že může puk vyletět, ale tohle bylo tak šťastně trefené ze vzduchu, navíc tam byl takový zvláštní odraz. Je to moje chyba,“ kontroval naopak zklamaně na druhé straně Kacetl.

Třinec po úvodním debaklu proti Olomouci 8:2 poprvé v sezoně padl, zato Sparta má premiérově od roku 2017 po dvou odehraných kolech plný počet bodů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 7:2 6
2. HC Sparta PrahaSparta 2 2 0 0 0 8:4 6
3. HC Kometa BrnoKometa 2 2 0 0 0 7:3 6
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 1 1 0 0 8:4 5
5. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 9:5 3
6. HC Oceláři TřinecTřinec 2 1 0 0 1 10:7 3
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 8:7 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 0 1 6:6 3
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 1 0 0 1 5:5 3
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 0 0 1 3:4 3
11. Rytíři KladnoKladno 2 0 0 1 1 1:3 1
12. HC Verva LitvínovLitvínov 2 0 0 0 2 2:8 0
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 0 0 0 2 4:11 0
14. HC OlomoucOlomouc 2 0 0 0 2 3:12 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s...

12. září 2025  22:38

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Fanoušci po pochodu městem „rozsvítili“ stadion. Litvínov nezhasne! skandovali

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který...

12. září 2025  17:13

Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun

Že by pohyb českých hráčů v Bostonu neustal? Zatímco do klubu v červenci přišel Matěj Blümel, Jakub Lauko se vydal z NHL do české extraligy. A nemusí být jediný, kdo tradiční hokejovou organizaci...

12. září 2025

Po letech bez nálepky mistra. Jak se mění Třinec? Ředitel Peterek o nákupech i vizích

Premium

Žádná mistrovská nadvláda v hokejové extralize netrvala déle. Třinecká dynastie se povážlivě natáhla s koronavirovou pauzou, která vnímání času ještě zpomalila. Střídání zabralo šest let. Po tak...

12. září 2025

Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší...

12. září 2025  11:46

Vezme Kanada na OH teenagery? Bedard v nevýhodě, konkurenta chválí také Crosby

Možná si říkáte, že je brzy. Vždyť do startu olympijského turnaje pořád zbývá pět měsíců. Debaty ohledně nominací ale jen tak neuložíte ke spánku. Zvlášť v hokejem poblázněné Kanadě, kde se už před...

12. září 2025  11:15

A teď zpátky do práce. Kanadští hokejisté vinění ze sexuálního útoku smějí do NHL

Pět kanadských hokejistů se může po konci soudu kvůli obvinění ze sexuálního napadení od 1. prosince vrátit do NHL. Vedení ligy ve čtvrtek oznámilo, že všichni smějí od 15. října podepsat smlouvu....

12. září 2025  11:15

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.