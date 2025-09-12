Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Sparta nevyužila ani jednu z nabídnutých přesilovek, včetně té nejdelší, pětiminutové po nešetrném zákroku Libora Hudáčka.
Neuspěla jak osvědčená pětice s ranařem Aaronem Irvingem, tak ani ta nově složená s Horákem na vrcholu.
„Konzultovali jsme to teprve nedávno, myslím, že včera nebo předevčírem. Je to experiment a uvidíme, jak bude pokračovat,“ popisoval všestranný útočník.
Do přílišného množství střel se nepouštěl, na otázku, jak si věří na rány od modré, po utkání s úsměvem odvětil: „No, jak jste viděl, asi nic moc!“
„Nějak jsem to odehrál, samozřejmě to není moje přirozená pozice. A buď se do toho nějak dostanu, nebo to změníme,“ hodnotil jednoduše.
Nápad se zrodil kolektivně. Podíleli se na něm jak trenéři, tak i hráči. Především pak přišel v reakci na poslední zápasy, kdy se Spartě v přesilovkách tolik nedařilo.
A to je oproti předešlé sezoně obrovský rozdíl, v extralize v nich totiž excelovali, nikdo nedokázal výhody využívat častěji. Konkrétně Pražané přetavili v gól hned 29,17 procent z nich.
„Chceme přesilovce dodat nový impulz, zatím nás úplně netáhne jako minulou sezonu. Něco jsme zkusili, uvidíme, jak to půjde dál,“ připustil Gross možné proměny.
K netradičnímu řešení sáhly v úvodu také Pardubice. Ty proti Hradci vyrukovaly pro změnu se třemi zadáky v jedné formaci. Z vrchu sázeli puky na branku Jan Košťálek, Miguël Tourigny a Daniel Gazda.
„S dalšími trenéry si k tomu vždycky sedneme a máte dvě možnosti: neudělat nic, nebo udělat něco, ale to někdy nemusí vyjít. Dejme tomu čas, budeme na tom dál pracovat,“ zakončil Gross.
Ačkoliv si sparťané tentokrát hrou pěti proti čtyřem nepomohli, i tak mohli být s předvedeným výkonem spokojeni. A to konkrétně i Horák, jenž se prosadil v jiné, netradiční situaci.
Ve druhé třetině, navíc po varování, poslal puk na brankáře Ondřeje Kacetla rovnou z buly. Po ledu, mezi betony, až do sítě.
„Takový gól jsem dal, myslím, poprvé. Párkrát jsem to zkusil, ale většinou to neprojde. A teď jsem nad tím přemýšlel, protože Petr Vrána je velice silný na bekhendu, těžko bych ho porážel. Tak jsem si řekl, že zkusím vystřelit. Tohle se vám povede jednou, možná dvakrát za kariéru,“ říkal.
„Byl jsem nachystaný, jen jsem nestihl zareagovat. Dávám si pozor při každém buly, pokaždé počítám s tím, že může puk vyletět, ale tohle bylo tak šťastně trefené ze vzduchu, navíc tam byl takový zvláštní odraz. Je to moje chyba,“ kontroval naopak zklamaně na druhé straně Kacetl.
Třinec po úvodním debaklu proti Olomouci 8:2 poprvé v sezoně padl, zato Sparta má premiérově od roku 2017 po dvou odehraných kolech plný počet bodů.