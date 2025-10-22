Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Zádrhelům přitom zpočátku nic nenasvědčovalo. Tři minuty a 34 vteřin. Takové rozpětí stačilo, aby si domácí hráči vytvořili velmi příznivé skóre 3:0.
„Měli jsme špatný vstup, padaly nám tam trochu smolné góly. Dohánět zápas na Spartě za takového stavu je velmi těžké,“ smutnil vítkovický Jindřich Abdul.
Přesto se duel v druhé polovině až nečekaně zdramatizoval. „Přišlo mi, že jsme se báli vyhrát. Zbytečně jsme si to pos*ali,“ netajil rozhořčení nad výkonnostním propadem Pavel Kousal, autor dvou tref domácích.
Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík
Ten zvyšoval už na 2:0 dělovkou z pravého kruhu a po dvou minutách navázal na zásah obránce Marka Pysyka.
„Hráli jsme jednoduše, nic jsme nepřekombinovávali, šli jsme do brány,“ těšilo šestadvacetiletého Kousala.
K úspěšným chvilkám se připojil i kapitán Filip Chlapík, jenž o další minutu a půl dotlačil propadlý kotouč za záda ostravského gólmana Lukáše Klimeše.
To vše před zraky Klubu legend, který se ve středu rozrostl o další pětici hráčů. Ceremoniálu na hrací ploše se krátce před úvodním buly zúčastnili obránci František Ptáček a Jan Hanzlík a útočníci Jaroslav Hlinka, Petr Tona a Ondřej Kratěna.
Oceněným ikonám pražského celku na hostující střídačce tleskal i trenér Václav Varaďa. Právě po třetím inkasovaném gólu ale musel do vývoje duelu zasáhnout, už po 13 minutách hry přikročil k oddechovému času, který jeho svěřence probral, Ostravané se rázem dostávali do tlaku.
Nejprve zahrozili v přesilové hře, posléze se lepším dojmem prezentovali také při rovnovážném počtu hráčů na ledě.
Varaďa dodal další impulz také změnou v brankovišti, kdy Klimeše nahradil Dominik Hrachovina. Toho druhým přesným zásahem po pár minutách přivítal Kousal a O2 arenou se začal rozléhat pokřik „Dejte jim bůra!“. Jenže v ofenzivě se výrazně začali projevovat hosté.
„Udělali jsme dvě netaktické věci. Například v oslabení jsme měli puk třikrát čistě na lopatě a nezvládli jsme ho vyndat ven. Soupeře jsme zadarmo pustili na kontakt,“ mrzelo sparťanského kouče Jaroslava Nedvěda.
Jeho tým se nyní vypořádává s náročným programem, odehrál čtyři utkání ve třech dnech.
„To je realita toho, že kluci tady byli v úterý ještě v deset večer a soupeř měl pět dní volna. Dostal se nám na kobylku, měli více sil a my jsme tahali za kratší konec,“ líčil Nedvěd.
„Samozřejmě jsme věděli, co nám hrálo do karet, že Sparta má nyní hodně zápasů v nohách. Věděli jsme, že do nich musíme jít a zatlačit je,“ přiznal Abdul.
Díky němu snížili Ostravané už v prostřední pasáži, navíc se prosadil také Anthony Nellis a domácí neproměnili trestné střílení.
Ze stejné situace neuspěl ani vítkovický Martin Hanzl, krátce poté se ovšem mohl se spoluhráči radovat, když se zprvu nenápadný Abdulův pokus dostal až za sparťanského brankáře Jakuba Kováře.
„Nechali jsme na ledě všechno, ukázali jsme, že v týmu máme velkou sílu. V dalších zápasech se ale takových začátků musíme vyvarovat,“ varoval Abdul.
Právě on mohl šest a půl minuty před závěrečnou sirénou skórovat ve vyložené šanci. Snový comeback nakonec zajistil Marek Hrivík, jenž vymetl víko sparťanské brány a zajistil alespoň prodloužení. O větší bodový zisk domácích se ale přece jenom postaral Jakub Krejčík.
„Troufnu si říct, že jsme měli brát tři body my. Ale po tom průběhu je potřeba zhodnotit, že i ten jeden je dobrý,“ shrnul s trochu smutnou tváří Abdul, se kterým souhlasil i Varaďa: „Nakonec je to pro nás malé vítězství.“