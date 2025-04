Ve všem polepšená Sparta, extrémně dobrý Kovář. Už půjde do tuhého, tuší Horák

„Bylo tam od nás víc všeho. Pohybu, emocí, obětavosti... v sobotu jsme měli špatný začátek, dneska jsme ho měli velice dobrý, bylo to odlišné utkání,“ ocenil výkon vítěze základní části extraligy Horák.

Bylo potřeba si o sobotním vlažnějším výkonu promluvit, nebo jste o nedostatcích sami věděli?

Zaprvé jsme si to řekli, zadruhé jsme ale sami cítili, že třetí zápas jsme začali špatně. Od sobotního večera jsme se připravovali na to, že to musí být jiné, a to se nám nakonec povedlo.

Bylo pro vás impulsem i opětovné prostřídání brankářů, což Sparta předvedla i ve čtvrtfinále proti Třinci?

Oběma gólmanům (Kořenářovi i Kovářovi) věříme stejně. Změnu zaznamenáme, ale že bychom čekali na jednoho nebo na druhého, tak to vůbec. V sobotu to za Kořenářem nešlo, podal velmi dobrý výkon. Dnes šel do brány „Kovy“ a podal také extrémně dobrý výkon. Máme dva gólmany par excellence a můžeme si tam dát kteréhokoliv z nich.

Jiří Vítek @JVitek94 Čtvrtfinále Kometa - K. Vary bylo první sérií v historii extraligového play off, v níž vychytali čisté konto tři brankáři - Krošelj, Frodl a Postava.



Semifinále Sparta - Kometa je druhou takovou sérií 👇



2. SF • Josef Kořenář

3. SF • Michal Postava

4. SF • Jakub Kovář

Co se týká dalších změn, která z nich vám nejvíc pomohla?

Malinko jsme proházeli útoky, ale dnes to bylo o tom, že jsme víc jezdili, víc jsme vyhrávali osobní souboje, byla tam větší obětavost. Za mě právě tohle rozhodlo.

Zápas vám vyšel, ale co se děje se Spartou v lichých duelech po kratší pauze? Vychladnete před nimi? V semifinále brala zápasy jedna a tři Kometa, ve čtvrtfinále vás Třinec zdolal taky v lichém utkání.

Neřekl bych, že s lichým zápasem máme nějaké problémy. Myslím si, že první semifinále v Praze jsme hráli velice dobře, bohužel jsme ho prohráli. My se musíme teď hlavně připravit na středu, teď už jde opravdu do tuhého. Připravíme se, jak nejlépe umíme.

Je pro vás úleva, že se domů nevracíte se stavem 1:3?

Jsme rádi, že jsme vyrovnali, jet zpátky a prohrávat 1:3 by nebylo jednoduché. Pátý zápas je velmi důležitý. Nebudeme chtít usnout na vavřínech kvůli tomu, že jsme vyrovnali, je to 2:2 a je potřeba vyhrát i další zápasy.

Dnes rozhodl jediný gól. Přišlo vám, že šlo i celkově o zápas s minimem šancí?

Možná jo, je to play off a některé zápasy budou končit 1:0 nebo 2:1. Moc šancí týmy soupeřům nebudou chtít dát. Nám ty šance, které jsme dnes nabídli Kometě, pochytal parádně Kovy, klobouk dolů před ním.

Naopak přesilovky v této sérii nejdou ani jednomu z týmů. Čím to?

Teď je to válka, ve které každý položí tělo do střely. Kluci blokují, protože všichni ví, jak důležitý je každý gól. Dnes padl jenom jeden. Podle toho se to hraje.