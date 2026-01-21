Tipsport extraliga 2025/26

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Autor:
  12:35
Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou kritiku od trenérského štábu. „Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ hořekoval asistent Valdemar Jiruš.
Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Jan Bambula (vlevo) svádí pěstní souboj s Filipem Chlapíkem.
Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...
Filip Chlapík se pere s Janem Bambulou.
Radost hokejistů Sparty. Proti Karlovým Varům smazali třígólové manko.
Přitom jeho svěřenci byli ve výhodné pozici. Po trefě Pavla Kousala drželi jednobrankový náskok, v závěrečném dějství navíc v 56. minutě dostali výhodu přesilové hry.

Jenže právě v ní se duel obrátil, když už po osmi sekundách šokoval domácí příznivce zužitkovaným únikem Radovan Pavlík.

„Bylo to sehrané z buly. Soupeř šel hodně cíleně do rychlého úniku za obranu. Přitom jsme si na tu situaci dávali pozor, protože podobným způsobem nám ujeli už v minulosti,“ mrzelo Kousala.

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Inkasovaný gól Pražany opařil, chyby přibývaly, za což si od diváků vysloužili pískot. Právě střelec úvodní branky se pak jen 68 vteřin před koncem základní hrací doby nechal vyloučit, a dal tak Východočechům šanci rozhodnout.

„Selhání jedinců v přesilové hře nás stálo body. A pak jsme udělali další hloupost, když jsme byli nedisciplinovaní a dali soupeři v závěru zápasu přesilovku, která se přenesla do prodloužení,“ líčil Jiruš.

Početní převahu v nastaveném čase dokázal využít Connor Bunnaman, hradecká radost však dlouho netrvala, Sparta uspěla s trenérskou výzvu na ofsajd.

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Utkání dospělo až do nájezdů, v nichž se neprosadil žádný hráč domácích. Bod navíc na druhé straně zařídili Steve Moses a Dávid Mudrák.

„Do kabiny jde velká kritika za to, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ čílil se Jiruš.

„Jako hráč máte nějakou zodpovědnost za tým, za svůj výkon. V tomto případě musí kluci na ledě odevzdat maximum, aby tým bodoval a vítězil. Z tohoto hlediska tam nevidím osobní zodpovědnost, herní disciplínu,“ dodal dvaapadesátiletý asistent Jaroslava Nedvěda.

Jan Bambula (vlevo) svádí pěstní souboj s Filipem Chlapíkem.
Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik pěstních úderů.
Filip Chlapík se pere s Janem Bambulou.
Radost hokejistů Sparty. Proti Karlovým Varům smazali třígólové manko.
Celek z hlavního města padl popáté ze sedmi lednových střetnutí, na přímý postup do čtvrtfinále ztrácí šest bodů, které bude nahánět v posledních deseti kolech.

„Opakují se nám stejné věci. Někdy nám uteče začátek, jindy část druhé třetiny nebo závěr. Chybí nám větší konzistence po celý zápas. Víme o tom, mluvíme o tom často a musíme to konečně přetavit do výkonu na ledě,“ hlásil Kousal.

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Jeho tým sráží mimo jiné velmi špatná bilance na domácím stadionu, vždyť ambiciózní klub je před vlastním fanoušky třetí nejhorší v celé extralize.

„Stojí nás to lepší umístění v tabulce, hlavně před domácími fanoušky si tohle nechceme dovolit. Soutěž běží dál, my se z toho musíme co nejdříve oklepat a začít doma vyhrávat, protože ta bilance je opravdu hodně špatná,“ potvrdil Jiruš.

Dokážou se Pražané v koncovce základní části přece jen ještě zvednout? Nejbližší příležitost budou mít v pondělí 26. ledna od 18.30 proti Olomouci.

43. kolo

44. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 7 1 16 109:100 69
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 3 16 128:109 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
