Přitom jeho svěřenci byli ve výhodné pozici. Po trefě Pavla Kousala drželi jednobrankový náskok, v závěrečném dějství navíc v 56. minutě dostali výhodu přesilové hry.
Jenže právě v ní se duel obrátil, když už po osmi sekundách šokoval domácí příznivce zužitkovaným únikem Radovan Pavlík.
„Bylo to sehrané z buly. Soupeř šel hodně cíleně do rychlého úniku za obranu. Přitom jsme si na tu situaci dávali pozor, protože podobným způsobem nám ujeli už v minulosti,“ mrzelo Kousala.
|
Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu
Inkasovaný gól Pražany opařil, chyby přibývaly, za což si od diváků vysloužili pískot. Právě střelec úvodní branky se pak jen 68 vteřin před koncem základní hrací doby nechal vyloučit, a dal tak Východočechům šanci rozhodnout.
„Selhání jedinců v přesilové hře nás stálo body. A pak jsme udělali další hloupost, když jsme byli nedisciplinovaní a dali soupeři v závěru zápasu přesilovku, která se přenesla do prodloužení,“ líčil Jiruš.
Početní převahu v nastaveném čase dokázal využít Connor Bunnaman, hradecká radost však dlouho netrvala, Sparta uspěla s trenérskou výzvu na ofsajd.
|
Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?
Utkání dospělo až do nájezdů, v nichž se neprosadil žádný hráč domácích. Bod navíc na druhé straně zařídili Steve Moses a Dávid Mudrák.
„Do kabiny jde velká kritika za to, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ čílil se Jiruš.
„Jako hráč máte nějakou zodpovědnost za tým, za svůj výkon. V tomto případě musí kluci na ledě odevzdat maximum, aby tým bodoval a vítězil. Z tohoto hlediska tam nevidím osobní zodpovědnost, herní disciplínu,“ dodal dvaapadesátiletý asistent Jaroslava Nedvěda.
Celek z hlavního města padl popáté ze sedmi lednových střetnutí, na přímý postup do čtvrtfinále ztrácí šest bodů, které bude nahánět v posledních deseti kolech.
„Opakují se nám stejné věci. Někdy nám uteče začátek, jindy část druhé třetiny nebo závěr. Chybí nám větší konzistence po celý zápas. Víme o tom, mluvíme o tom často a musíme to konečně přetavit do výkonu na ledě,“ hlásil Kousal.
|
Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci
Jeho tým sráží mimo jiné velmi špatná bilance na domácím stadionu, vždyť ambiciózní klub je před vlastním fanoušky třetí nejhorší v celé extralize.
„Stojí nás to lepší umístění v tabulce, hlavně před domácími fanoušky si tohle nechceme dovolit. Soutěž běží dál, my se z toho musíme co nejdříve oklepat a začít doma vyhrávat, protože ta bilance je opravdu hodně špatná,“ potvrdil Jiruš.
Dokážou se Pražané v koncovce základní části přece jen ještě zvednout? Nejbližší příležitost budou mít v pondělí 26. ledna od 18.30 proti Olomouci.