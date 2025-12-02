„Plní roli jednoho z lídrů, je to náš kapitán. V rámci dlouhodobé koncepce vnímáme jako důležité rozhodnutí si právě jeho pojistit na více sezon,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Pražský rodák přišel do Sparty již v mládežnickém věku. V roce 2014 odešel do zámoří a v sezoně 2020/21 se do pražského celku vrátil. Potom ještě na rok odešel do Švýcarska, ale od ročníku 2023/24 patří mezi klíčové postavy Sparty.
Letos se Chlapík stal i kapitánem týmu. „Na začátku to neměl snadné, role kapitána ve Spartě není nic jednoduchého. Je v ní ale každý zápas lepší a ještě bude,“ věří Divíšek.
V aktuální sezoně odehrál Chlapík v extralize 29 zápasů, vstřelil devět branek a přidal 14 asistencí. Celkově má v nejvyšší soutěži na kontě 220 startů s bilancí 90 gólů a 136 přihrávek. Drží si tedy průměr více než bodu na zápas.