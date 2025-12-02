Tipsport extraliga 2025/26

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Autor: ,
  17:13
Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029. Sparta o tom informovala na svém webu.
Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu. | foto: ČTK

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.
Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.
Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).
Čeští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka (druhý zprava).
37 fotografií

„Plní roli jednoho z lídrů, je to náš kapitán. V rámci dlouhodobé koncepce vnímáme jako důležité rozhodnutí si právě jeho pojistit na více sezon,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Pražský rodák přišel do Sparty již v mládežnickém věku. V roce 2014 odešel do zámoří a v sezoně 2020/21 se do pražského celku vrátil. Potom ještě na rok odešel do Švýcarska, ale od ročníku 2023/24 patří mezi klíčové postavy Sparty.

Letos se Chlapík stal i kapitánem týmu. „Na začátku to neměl snadné, role kapitána ve Spartě není nic jednoduchého. Je v ní ale každý zápas lepší a ještě bude,“ věří Divíšek.

V aktuální sezoně odehrál Chlapík v extralize 29 zápasů, vstřelil devět branek a přidal 14 asistencí. Celkově má v nejvyšší soutěži na kontě 220 startů s bilancí 90 gólů a 136 přihrávek. Drží si tedy průměr více než bodu na zápas.

Vstoupit do diskuse

47. kolo

Kompletní los

29. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
3. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
4. HC Oceláři TřinecTřinec 27 13 3 1 10 79:67 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 27 12 4 1 10 72:58 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 28 11 3 2 12 70:80 41
11. HC OlomoucOlomouc 28 12 1 2 13 58:74 40
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem.

Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný...

2. prosince 2025  12:19

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti...

David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.

2. prosince 2025  11:15

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

2. prosince 2025

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Problémová hala pro olympijský hokejový turnaj v Miláně projde zátěžovou zkouškou v první polovině ledna. Podle italských pořadatelů se ve zcela nové Santa Giulia Areně, nad jejímž včasným dokončením...

1. prosince 2025  19:05

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. Kdy se vrátí Dostál?

Petr Mrázek z Anaheim Ducks míří se zraněním do šatny.

Zřejmě ucítil píchnutí a rychle věděl, že dál to nepůjde. Jakmile se hra přerušila, Petr Mrázek vyrazil na střídačku a zmizel v útrobách stadionu. „Uvidíme, o jak vážné zranění se jedná,“ řekl kouč...

1. prosince 2025  13:01

Hokej pro něj byl vším. Od „druhé“ smrti manažera Kusého uteklo už deset let

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER. Dodnes v Pardubicích vzpomínají na Zbyňka Kusého s nostalgií....

Minulý týden to bylo deset let, co se k pardubickému krematoriu sjely hokejové hvězdy z Nagana včetně Dominika Haška či Roberta Reichela. Nechyběla ani kondolence od prezidenta. Konal se totiž pohřeb...

1. prosince 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.