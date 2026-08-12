Sparta vytasila mladíky, ti zářili. Augusta: Mají předpoklady se dostat do sestavy

O jeho potenciálu se už dobře ví, v uplynulé sezoně za Spartu nastupoval v sedmnáctce, ale celkem 20 zápasů odehrál také ve dvacítce, tedy s až o pět let staršími spoluhráči.
Na konci června se pak dočkal velké pocty, když se stal jedničkou draftu do kanadských juniorských soutěží. A i když Oshawa, jež po něm sáhla, o jeho příchod stojí, Sparta zatím svůj talent ztratit nechce.
Ukázkou další práce s neratovickým odchovancem může být právě i zapojení do duelu s Litoměřicemi. Michálek nastoupil v prvním obranném páru se zkušeným Dominikem Mašínem, při debutu za A-tým pražského celku dostal významné minuty.
„Máša mi v různých momentech zápasu hodně pomáhal. Před každým střídáním jsme si k tomu něco řekli, neustále mi radil a podporoval mě. Říkal mi, abychom spolu hlavně neustále komunikovali a drželi při sobě,“ přiblížil spolupráci mladší z dvojice beků pro klubový web.
„Maty byl zraněný, začal s námi první týden. Víme, co dovede. Je obrovský talent a zase to ukázal. Zkušený hráč s výborným přehledem, dobře se hýbe, je velký. Má všechny předpoklady. My ho nenecháme vydechnout, necháme ho pracovat každý den a věříme, že zlepší sebe i nás,“ uvedl na Michálkovu adresu nový kouč Patrik Augusta pro isport.cz.
Ten v prvním duelu ukázal především právě na hráče, kteří bojují o místo v sestavě či významnější roli v kádru.
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V defenzivě tak při absenci Jakuba Krejčíka, Marka Pysyka či Ronalda Knota zaujal především právě Michálek.
To ve druhém útoku s Ondřejem Najmanem a Tomášem Hykou se předvedla staronová tvář Daníček, který v uplynulém ročníku působil v kanadské juniorce a v celkových 76 zápasech zapsal 81 bodů (36+45).
Ještě před odchodem do zámoří zvládl v extralize za Spartu 11 utkání, tentokrát se v jejím dresu velmi rychle předvedl v přípravě. Už po pouhých 56 sekundách se totiž radoval ze vstřeleného gólu, ve druhé třetině navíc přidal svůj druhý přesný zásah.
„Od trenérů přesně vím, co ode mě očekávají. Vím, že tam byly nějaké chyby, musím se na ně kouknout. Bojujeme každý za sebe, je tady ta správná rivalita. Chci ukázat, že bych si mohl vybojovat místo v áčku,“ hodnotil Daníček.
Výhru Sparty poté ještě pečetil jedenadvacetiletý Jiří Pospíšil, který proti Litoměřicím vyšvihl vydařenou individuální akci, kdy si prohodil puk kolem bránícího hráče a kličkou si položil gólmana Martina Michajlova.
„Dávají týmu energii. To od nich budeme potřebovat a vyžadovat. Ale musí to dělat na každodenní bázi, nejen v zápasech, ale i v tréninku. Vypadali dobře,“ pochvaloval si Augusta přínos mladíků.
Podívejte se na trefu Jiřího Pospíšila:
V sestavě naopak chyběla ofenzivní esa Filip Chlapík, Michael Špaček, Michal Řepík či Devin Shore, nezúčastnily se ani posily Jiří Sekáč a Matěj Blümel.
„Nepotřebujete zkoušet první pětku v těchto utkáních, dostanou svoji porci zápasů. Máme osm přípraváků, takže si to rozložíme. Chtěli jsme vidět hlavně mladší hráče, hráli jsme na tři pětky, takže to bylo i kondičně zaměřené,“ vysvětloval záměr bývalý kouč úspěšné reprezentační dvacítky.
„Mladým hráčům věřím a vím, co dokážou. Tým je postavený v uvozovkách na jiných hráčích, ale vždy potřebujete čtyři pětky, ne jen jednu. Tihle hráči mají velké předpoklady k tomu, aby se tam dostali,“ dodal Augusta.
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„Byl bych za to samozřejmě moc rád, ale tohle rozhodnutí leží na trenérech. Já udělám maximum, abych šanci dostal,“ promluvil o případné cestě do sestavy Michálek.
Další příležitost zaujmout trenérský štáb může dostat ve čtvrtek v Poděbradech proti Mladé Boleslavi, poté se Sparta představí v Praze v holešovické hale ve středu 19. srpna proti Vítkovicím.