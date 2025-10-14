Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

Tomáš Divíšek a Jaroslav Hlinka, dvojice manažerů, která je v hokejové Spartě zodpovědná za sport. | foto: HC Sparta Praha

Robert Rampa
  12:00
V létě zásadně změnili složení kabiny a trenérům dali poslední šanci. Po bídném vstupu do extraligové sezony ale Sparta rychle zakročila také u nich a s Pavlem Grossem i jeho kolegy se rozloučila.

„Není to hurá akce, přemýšleli jsme o tom dlouho. Noví hráči potřebují čas, ale projev dobrý nebyl. Měli jsme pocit, že kabina nereaguje správně na podněty trenéra,“ říkají Tomáš Divíšek a Jaroslav Hlinka – dvojice manažerů, která je v klubu zodpovědná za sport – pro iDNES.cz.

Chápou fanoušci vaše kroky?
Hlinka: Doufám, že ano. Nereagujeme jen na poslední zápasy, ale i na dvě minulá play off. Vyřazovací fáze je zásadní, ale ani základní část nemůžeme brát na lehkou váhu. Každý ve Spartě chce titul a my poslední dva roky neprošli ani do finále. Teď výsledky ani předvedená hra nebyly vůbec dobré, nefungovalo to. Cítili jsme, že je potřeba něco změnit.
Divíšek: Neudělali jsme to rádi, přemýšleli jsme o tom dlouho.

Pavel Gross v létě posvětil každého hráče, nebo řekl, že ho nechce. Teď se vyrojily spekulace, že neměl naši podporu a že jsme mu změnili tým. Sám by musel potvrdit, že vše probíhalo ve spolupráci s ním.

Jaroslav Hlinka

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
Zobrazit více
Sbalit

