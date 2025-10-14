Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

„Není to hurá akce, přemýšleli jsme o tom dlouho. Noví hráči potřebují čas, ale projev dobrý nebyl. Měli jsme pocit, že kabina nereaguje správně na podněty trenéra,“ říkají Tomáš Divíšek a Jaroslav Hlinka – dvojice manažerů, která je v klubu zodpovědná za sport – pro iDNES.cz.
Chápou fanoušci vaše kroky?
Hlinka: Doufám, že ano. Nereagujeme jen na poslední zápasy, ale i na dvě minulá play off. Vyřazovací fáze je zásadní, ale ani základní část nemůžeme brát na lehkou váhu. Každý ve Spartě chce titul a my poslední dva roky neprošli ani do finále. Teď výsledky ani předvedená hra nebyly vůbec dobré, nefungovalo to. Cítili jsme, že je potřeba něco změnit.
Divíšek: Neudělali jsme to rádi, přemýšleli jsme o tom dlouho.
Pavel Gross v létě posvětil každého hráče, nebo řekl, že ho nechce. Teď se vyrojily spekulace, že neměl naši podporu a že jsme mu změnili tým. Sám by musel potvrdit, že vše probíhalo ve spolupráci s ním.