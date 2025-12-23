Tipsport extraliga 2025/26

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

  18:47
Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.
Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

„Kristian je velký a silný hráč, který na svou postavu výborně bruslí. Velice kvalitní je také při hře s pukem. Hokejista nesporných kvalit, kterého prověřila i NHL,“ řekl o nové posile sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

„Zahrál jsem si na nejvyšší úrovni v několika ligách světa, dokážu se rychle adaptovat. Bude to pro mě velká výzva a věřím, že mi pomůže se dál herně zlepšovat,“ uvedl Vesalainen.

Šestadvacetiletý forvard přichází do pražského celku z domácí nejvyšší soutěže, kde působil v klubu HPK sídlícím v Hämeenlinně. V probíhající sezoně odehrál 30 zápasů s bilancí 16 bodů (2+14).

Podívejte se na představení nové sparťanské posily:

V Evropě hraje majitel osmi startů za národní tým Finska a bývalý mládežnický reprezentant nepřetržitě od ročníku 2022/23, předtím sbíral zkušenosti v zámoří.

V roce 2017 si ho v prvním kole draftu vybral Winnipeg jako celkově 24. v pořadí. Za Jets naskočil v NHL do tří sezon, během kterých odehrál celkem 70 utkání. V nich získal pět bodů (2+3).

Na farmě v Manitobě se potkal i s dalším sparťanem Michaelem Špačkem, helsinský rodák navíc v Praze rozšiřuje finskou stopu.

Ze Seveřanů v klubu z hlavního města aktuálně nastupuje obránce Niko Seppälä, momentálně ve stavu zraněných figurují ještě další bek Mikael Seppälä a útočník Jani Lajunen.

Kristian Vesalainen z Winnipegu (vzadu) stíhá Joshe Norrise z Ottawy.

Právě vzhledem k Lajunenově dlouhodobé absenci Vesalainen přichází, k týmu se připojí už na nadcházejícím Spengler Cupu.

„Je to univerzální hráč, dokáže nastoupit na centru i na křídle. V situaci, kdy nám chybí Jani a potřebovali jsme tým vhodně doplnit, byl pro nás ideální volbou. Jsme rádi, že se k nám připojí do konce této sezony i na celou sezonu následující,“ doplnil Divíšek.

Vesalainen má na kontě tituly z mistrovství světa do 18 let, na klubové úrovni ovládl švédskou i finskou nejvyšší soutěž a také Ligu mistrů. O další trofeje zabojuje v Česku.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
4. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
9. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
10. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28
