Kolapsy, alarm v hale nebo osudná noc v Brně. Měla by se Sparta bát Komety?

Část 1/6

Šok první: Kometa složila na play off lepší tým

Hokejisté Sparty po vyřazení Kometou Brno ve čtvrtfinále extraligy v sezoně 2011/12.

Hned v prvním střetu v play off od návratu Komety do extraligy měla Sparta poznat, jak to s Brnem bude mít ve vyřazovacích bojích těžké. V základní části oba soupeře dělilo 32 bodů, Pražané šli před třinácti lety do čtvrtfinále jako suverénní vítěz, vidět to však bylo jen do poloviny série. Od jejich vedení 2:1 na zápasy vzalo dění prudký obrat. Brňané vyhráli následující zápasy 3:1, 3:1 a 4:1 a zavřeli za rivalem dveře.

Průšvih zažil i Tomáš Rachůnek Kromě hvězd ražení Tomáše Pöpperleho, Michala Broše nebo Petra Tona měla Sparta během čtvrtfinále v sezoně 2011/12 i obránce Jana Hanzlíka, který v roce 2013 přestoupil do Komety, či útočníka Tomáše Rachůnka (na snímku), jenž je v jejím kádru letos.

„Od třetího utkání jako bychom přestali hrát a mysleli si, že se to udělá samo. Kometu to nakoplo a my na její nový nástup už nedokázali reagovat,“ upozornil Tomáš Pöpperle, gólman šokovaného favorita.

Na brněnské straně se divoce slavilo, a zrovna když schlíplí sparťané mířili do autobusu, rozezvučel se v hale alarm. „Porucha na zařízení. Najděte nejbližší exit, opusťte halu,“ znělo jim do uší.

Pro extraligu bylo vyřazení vítěze základní části týmem z předkola šokem, ale i sparťanský trenér Josef Jandač uznal, že Kometa postavila na play off tým lépe. „Sparta zkrátka neměla hokejisty typu Čermáka, Divíška, Tomáše Svobody, ke kterým se přidávali další. V obraně byl Žižka, Vašíček, Bičánek. Vidíte, i podle těch jmen to není zas tak špatný kádr,“ řekl i televizní expert David Pospíšil o partě, která do Brna přinesla semifinále nejvyšší soutěže poprvé od roku 1971.