Tipsport extraliga 2025/26

Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi

Autor:
  22:10
Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy deklasovala 6:1. „Šlo nám to, celý zápas jsme kontrolovali,“ těšilo navrátilce do sestavy Michal Řepíka.
Hráči Sparty se radují z gólu do sítě Karlových Varů.

Hráči Sparty se radují z gólu do sítě Karlových Varů. | foto: ČTK

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.
Brankář Karlových Varů Frodl inkasoval počtvrté a byl vystřídán.
Ceremoniál 19. ročníku Sparťanské krve.
Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.
9 fotografií

Ten se na soupisce objevil poprvé od 9. listopadu, tedy shodně od posledního domácího utkání Pražanů s Libercem.

„Pauza byla dlouhá, těšil jsem se, až skočím do zápasu. A vyšlo to tak, že jsem si ještě mohl zahrát před reprezentační pauzou doma. Zdravotně to bylo dobré, kondičně tak na 90 procent,“ pochvaloval si Řepík.

Comeback prožil velmi vydařený, na vysokém vítězství se podílel dvěma góly. Navíc je vstřelil krátce po sobě a ve druhé třetině pomohl vytvořit klíčový náskok.

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

„Jeho výkon byl parádní, jsme rádi, že je zpátky,“ uvedl asistent Patrik Martinec na Řepíkovu adresu.

Ten nejprve v 26. minutě za stavu 1:0 chytře tečoval střelu Dominika Mašína, o pouhých 66 sekund později vyslal v přesilovce pokus před gólmana soupeře Dominika Frodla a kotouč po odrazu od bránícího hráče skončil v síti.

„Kluci z videa mi ze srandy hlásili, že už mám olympiádu jasnou,“ přiznal s úsměvem Řepík po druhé ze svých tref.

„Chyběl jsem dlouho, měl jsem do toho chuť. Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř, který vyhrál pětkrát za sebou. A navíc s nimi nemáme moc dobrou bilanci, o to je to sladší,“ upozornil zkušený útočník na fakt, že před nedělním duelem padli doma Pražané se Západočechy pětkrát v řadě a celkově vyhráli jediné z posledních osmi vzájemných utkání.

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

„Konec série nás mrzí, ale musíme být rádi, že jsme ji tu takovou měli a že Spartu dokážeme porážet,“ hlesl jediný úspěšný střelec hostů Jiří Černoch. Ve 35. minutě korigoval z přesilovky na 1:4.

„Dostali jsme nějaké smolné góly, bohužel šly od našich nohou, ale na ně se nemůžeme vymlouvat. Přišlo mi, že jsme to tlačili do kopce. Sparta ale byla lepší, puky se odrážely jí, šla do brány, za to zaslouží kredit,“ dodal karlovarský útočník.

Jeho tým v úvodní části dokázal ubránit pětiminutové oslabení po faulu kolenem Josefa Myšáka na Adama Rašku, se soupeřem i poté dokázal držet krok.

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Až do zmiňované 26. minuty, kdy se rozjel Řepík, jenž vzhledem ke zbývajícímu času mohl pomýšlet i na hattrick. Toho se ale už nedočkal.

„Ještě tam byla jedna šance. Už jsem byl blízko, ale nestačil jsem to zvednout přes beton. Škoda, ale tři body jsou důležitější,“ nemuselo mrzet šestatřicetiletého forvarda.

Prosadili se naopak Kryštof Hrabík, jehož přesný zásah poslal do karlovarské brány Daniela Krále místo Frodla, dvakrát kapitán Filip Chlapík a skóre pečetil Michael Špaček.

Sparťanský kapitán Chlapík najíždí do karlovarské obrany.

Šest branek vstřelila Sparta doma naposledy 3. ledna proti Pardubicím, pohodlný pětigólový náskok si ovšem mohla v závěru zkomplikovat pětiminutovým oslabením. Niko Seppälä kolenem sestřelil Petra Tomka, a osm minut před koncem tak dal šanci hostům na závěrečný nápor.

Domácí ho nicméně ustáli, před 16 258 fanoušky si připsali jednoznačný triumf a zároveň oslavili 19. ročník Sparťanské krve. I ta byla letos velmi úspěšná, dorazilo rekordních 7106 dárců, oproti loňsku více než dvojnásobné množství.

Ceremoniál 19. ročníku Sparťanské krve.

„Zápas byl i s dárcovstvím krve dobrou oslavou. Jsme také rádi, že se nám tu domácí sérii podařilo přerušit, navíc je příjemné vyhrát utkání před pauzou, protože pak se trénuje lépe,“ shrnul Martinec.

A trénovat lépe se zřejmě Spartě bude i díky Řepíkově návratu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

Premium
Premium
Aktualizujeme
7. prosince 2025  21:37,  aktualizováno  22:02

7. prosince 2025  20:55

7. prosince 2025  20:23

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Premium
7. prosince 2025

6. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  7. 12. 7:46

6. prosince 2025  22:02

Premium
6. prosince 2025

6. prosince 2025  8:31

6. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:14

5. prosince 2025  20:39

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.