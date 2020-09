Na Spartu přišlo jen 2,5 tisíce lidí. Smutný pohled, shodli se v Praze

Hezké počasí, strach z koronaviru... Důvody můžete hádat. Bude hůř? V pondělí ráno chystá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tiskovou konferenci, kde se očekává, že oznámí další omezení.

„Musím začít jinak než hodnocením zápasu,“ řekl trenér domácích Miloslav Hořava po výhře. „Chci poděkovat divákům, kteří v téhle době přišli. Nečekali jsme je v takovém počtu a vážíme si toho.“

Hned ale dodal: „Rozhodně to byl smutný pohled, jenže když si vezmu, jaká je situace, jak se straší, tak jsem rád, že alespoň oni přišli.“

„Mám to tu rád, ale jsem z toho taky smutný. Zvykli jsme si na větší návštěvnost, jenže bohužel. Taková je situace a my to nemůžeme řešit,“ přidal brankář Matěj Machovský. Proti Zlínu vychytal první výhru v sezoně a nepustil jediný gól.

I tak chabá návštěva vzbuzovala rozpaky. Horní ochozy zely prakticky prázdnotou, zbylé stovky se možná až nepochopitelně „mačkaly“ na nejlukrativnějších místech ve středu areny. Byť to lze z pohledu klubu chápat, poněvadž horní ochozy otevírá až ve chvíli, kdy se naplní ty spodní.



Naopak kotel domácích zodpovědně uposlechl výzev a proseb klubu, po celý zápas fandil a bubnoval v sedě, a dokonce se i relativně rozesadil po celém sektoru.

Kotel hostů nic podobného řešit nemusel, zlínští fanoušci dorazili v pár lidech. „Přitom mám rád, když je plný. Fanoušci soupeře dělají atmosféru, přijde mi škoda, že v sektoru hostů nikdo nebyl. Jenže zase: bohužel,“ řekl Machovský.

V konečném důsledku však může být nedělní návštěva na Spartě ještě vysoká. Ministr vnitra Jan Hamáček v týdnu už vyjádřil názor, že se musí uvažovat nad novým omezením ve fotbale i hokeji. A ministr zdravotnictví Vojtěch v pondělí pořádá tiskovou konferenci.

Co když se zakážou fanoušci úplně, či se dovolí pouhé minimum? Tuhle variantu nelze vyloučit.

„Koronavirus trvá už nějakou dobu, tak jsem to trochu přestal sledovat, ale kdyby se měly stadiony znovu zavřít, tak nevím, co by se sportem bylo. Fakt nevím, to by bylo tak nešťastné!“ smutnil Hořava.

Jeho kolega, zlínský trenér Robert Svoboda navázal: „Můj osobní názor je, že i kdyby to mělo být bez diváků, musí se hrát. Ať to lidi vidí aspoň v televizi, i kdyby to nebylo ideální. Jinak nám to vezme živobytí.“

Hořava: Posila z NHL by byla skvělá

Po sportovní stránce utkání mezi Spartou a Zlínem zůstávalo dlouho těsné. Sparta sice po přesilovkovém gólu Romana Horáka od 28. minuty vedla, nicméně Zlín hrál dobře. K dalším šancím Pražany moc nepouštěl, sám hrozil, brankář Libor Kašík dokonce vychytal trestné střílení Davidu Tomáškovi.

Šanci na zvrat zhatila disciplína hostů. Druhý gól přidala Sparta také v početní výhodě, to se v 52. minutě trefil Andrej Kudrna.

Sparta se tak začala oklepávat po úvodní porážce v Plzni 3:5 a také po odchodu Marka Kvapila, který jako jediný z týmu nesouhlasil se snížením platu o 20 procent.

„Marek měl být klíčový hráč, ale snažíme se jeho odchod neřešit,“ řekl trenér Hořava. „Ta situace nastala, my nemáme tým postavený na jednom hráči. A chci říct, že nikdo není víc než tým. Nikdo! Jestli přijde posila, to uvidíme, jsme s kádrem spokojení. Teď si možná budu protiřečit, ale kdyby přišel někdo z NHL, ano, to by bylo skvělé.“



A dodal: „Jenže takový hráč by se měl taky ukázat divákům a když nebudou... Nechci říct, že by to postrádalo smysl, ale tihle hráči jsou taky pro diváky.“