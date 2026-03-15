Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Následné oslavy si náramně užil, přestože ho na konci duelu evidentně limitoval nějaký problém.
Několikrát odlehčoval své noze, na střídačku občas odjížděl s bolestivými grimasami. Ale že by kvůli zdravotním komplikacím odstoupil? Ani nápad.
Nicméně po zápase na otázku, jak se cítí, jen stručně odvětil: „Teď nic moc, ale budu dobrej!“
Jak moc vás těší, že jste sérii nakonec rozhodl právě vy? Šancí jste v ní měl několik, na první trefu jste dlouho čekal.
Tyčky jsou nepříjemné, byl jsem blízko. Ale říkali jsme si před play off, že je úplně jedno, kdo ty góly dá. Teď jsem pomohl týmu já, čeká se to ode mě, ale že bych se tím nějak upínal, to ne.
Tlak jste na sobě nepociťoval?
Ten si na sebe dávám největší sám, ostatní k tomu nepotřebuju. Záleží mi, co si myslí mí spoluhráči, rodina a nadřízení. Když jsou se mnou spokojení, je to v pohodě. Věděli jsme, že gól může dát kdokoliv.
Jaké v sobě nyní máte pocity?
Samozřejmě je to skvělé, série byla strašně těžká, mohla jít na obě strany. My jsme věřili až do konce, že to zvládneme. Pocity máme krásný, chtěli jsme postoupit, věřili jsme, že můžeme.
I páté utkání bylo opět mimořádně náročné.
Bylo, my jsme si na střídačce říkali, že to nemůžeme vzdát, že budeme bojovat do poslední vteřiny. Srovnali jsme a v prodloužení rozhodli. Skvělý zápas i série, obrovský respekt Kladnu i našim klukům, máme prostě dvacet válečníků.
V čem vám Kladno dělalo největší problémy?
Mají mladý a rychlý tým, skvěle systémově připravený. Všichni čekali, že to bude jednoduchý, ale my věděli, co nás čeká. Hráli výborně.
Cítili jste tlak? Přeci jen vypadnutí v předkole by bylo obrovským šokem.
Já osobně ne, věděli jsme, že končíme, pokud prohrajeme. To je jasný. Mentalitu jsme měli takovou, že budeme bojovat a naštěstí to vyšlo.
Hodně jste se trápili při přechodu přes kladenský blok ve středním pásmu.
Lehké už to asi nebude. Je to play off, bojuje se o každý centimetr. Musíme nabrat síly, s Plzní to nebude nic jiného.
Už vyhlížíte čtvrtfinále?
Těšíme se moc. Teď je fajn, že jsme postoupili, ale zítra je nový začátek. Jdeme na hodně kvalitního soupeře, hrál výborně celou základní část. Bude to válka a my se na ni musíme připravit.
Kdo bude favoritem?
To se ukáže...
Půjdete do čtvrtfinále o něco uvolněnější?
Jsme v play off, musíme hrát jako teď, bojovat. Uvidíme, co se stane. Plzeň skončila druhá, my na ni jdeme, dá se říct, jako outsideři.
Čekají vás duely v Holešovicích.
I na to se těšíme! Známe historii haly, jaké tam hrály legendy, co se tam dokázalo. Bude to speciální. Ale i tady v O2 areně je to skvělé, fanoušci fandí, byli skvělí. I když jsem na začátku série slyšel občas bučení, tak jsem rád, že nás dneska podporovali do poslední minuty, ačkoliv to nikdy není perfektní. To přesně ale potřebujeme.