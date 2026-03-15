Tipsport extraliga 2025/26

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

  20:08
Kdyby Sparta v předkole vypadla, asi by si vyčítal, že jí střelecky nepomohl. Útočník Filip Chlapík si ale první trefu v play off schoval do nejdůležitějšího momentu, v prodloužení totiž rozhodl pátý duel série s Kladnem (3:2P) a poslal své spoluhráče do čtvrtfinále. „Euforie, obrovská úleva. Jsem šťastný, že jsme to zvládli,“ těšilo domácího kapitána.
Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda...

Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda Miroslava Formana. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Michal Řepík se raduje z vítězného gólu Filipa Chlapíka...
Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...
Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu v prodloužení rozhodujícího...
Sparťanští hokejisté se radují z gólu dvě minuty před koncem duelu s Kladnem.
Následné oslavy si náramně užil, přestože ho na konci duelu evidentně limitoval nějaký problém.

Několikrát odlehčoval své noze, na střídačku občas odjížděl s bolestivými grimasami. Ale že by kvůli zdravotním komplikacím odstoupil? Ani nápad.

Nicméně po zápase na otázku, jak se cítí, jen stručně odvětil: „Teď nic moc, ale budu dobrej!“

Jak moc vás těší, že jste sérii nakonec rozhodl právě vy? Šancí jste v ní měl několik, na první trefu jste dlouho čekal.
Tyčky jsou nepříjemné, byl jsem blízko. Ale říkali jsme si před play off, že je úplně jedno, kdo ty góly dá. Teď jsem pomohl týmu já, čeká se to ode mě, ale že bych se tím nějak upínal, to ne.

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení rozhodujícího zápasu proti Kladnu.

Tlak jste na sobě nepociťoval?
Ten si na sebe dávám největší sám, ostatní k tomu nepotřebuju. Záleží mi, co si myslí mí spoluhráči, rodina a nadřízení. Když jsou se mnou spokojení, je to v pohodě. Věděli jsme, že gól může dát kdokoliv.

Jaké v sobě nyní máte pocity?
Samozřejmě je to skvělé, série byla strašně těžká, mohla jít na obě strany. My jsme věřili až do konce, že to zvládneme. Pocity máme krásný, chtěli jsme postoupit, věřili jsme, že můžeme.

I páté utkání bylo opět mimořádně náročné.
Bylo, my jsme si na střídačce říkali, že to nemůžeme vzdát, že budeme bojovat do poslední vteřiny. Srovnali jsme a v prodloužení rozhodli. Skvělý zápas i série, obrovský respekt Kladnu i našim klukům, máme prostě dvacet válečníků.

V čem vám Kladno dělalo největší problémy?
Mají mladý a rychlý tým, skvěle systémově připravený. Všichni čekali, že to bude jednoduchý, ale my věděli, co nás čeká. Hráli výborně.

Cítili jste tlak? Přeci jen vypadnutí v předkole by bylo obrovským šokem.
Já osobně ne, věděli jsme, že končíme, pokud prohrajeme. To je jasný. Mentalitu jsme měli takovou, že budeme bojovat a naštěstí to vyšlo.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu dvě minuty před koncem duelu s Kladnem.

Hodně jste se trápili při přechodu přes kladenský blok ve středním pásmu.
Lehké už to asi nebude. Je to play off, bojuje se o každý centimetr. Musíme nabrat síly, s Plzní to nebude nic jiného.

Už vyhlížíte čtvrtfinále?
Těšíme se moc. Teď je fajn, že jsme postoupili, ale zítra je nový začátek. Jdeme na hodně kvalitního soupeře, hrál výborně celou základní část. Bude to válka a my se na ni musíme připravit.

Kdo bude favoritem?
To se ukáže...

Půjdete do čtvrtfinále o něco uvolněnější?
Jsme v play off, musíme hrát jako teď, bojovat. Uvidíme, co se stane. Plzeň skončila druhá, my na ni jdeme, dá se říct, jako outsideři.

Čekají vás duely v Holešovicích.
I na to se těšíme! Známe historii haly, jaké tam hrály legendy, co se tam dokázalo. Bude to speciální. Ale i tady v O2 areně je to skvělé, fanoušci fandí, byli skvělí. I když jsem na začátku série slyšel občas bučení, tak jsem rád, že nás dneska podporovali do poslední minuty, ačkoliv to nikdy není perfektní. To přesně ale potřebujeme.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda...

Kdyby Sparta v předkole vypadla, asi by si vyčítal, že jí střelecky nepomohl. Útočník Filip Chlapík si ale první trefu v play off schoval do nejdůležitějšího momentu, v prodloužení totiž rozhodl pátý...

15. března 2026  20:08

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  18:47

