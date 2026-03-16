Tipsport extraliga 2025/26

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

  17:01
Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu. Nedvěd nesouhlasil s verdiktem sudích Antonína Jeřábka a Lukáše Květoně, kteří po kontrole u videa uznali branku útočníka Martina Procházky dosaženou bruslí.
Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty v utkání s Libercem. | foto: ČTK

Asociace profesionálních klubu ledního hokeje (APK LH) o udělení trestu informovala v tiskové zprávě. Podle herního řádu nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.

„Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ prohlásil Nedvěd na tiskové konferenci.

Že bylo Kladno lepší? Nedvěd nesouhlasil s Plekancem, nechápal ani rozhodčí

Už v neděli večer ale manažer rozhodčích Vladimír Pešina v tiskové zprávě APK LH uvedl, že Jeřábek s Květoněm rozhodli správně. Pešina souhlasil s tím, že v Procházkově případě nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.

„V rámci nastaveného trendu posuzování podobných situací a s ohledem na výklad pravidel rozhodčí po přezkoumání videozáznamu rozhodli správně. Klíčová je v tomto případě definice ‚hráč záměrně uvede puk do pohybu nohou‘. V této konkrétní situaci, kdy byl útočící hráč blokovaný v souboji, o záměru nelze hovořit, a tedy ani nelze zvrátit původní rozhodnutí z ledu,“ uvedl Pešina.

Předkolo

Kompletní los

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu. Nedvěd...

Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Nikoliv David Pastrňák či Martin Nečas. Nejskloňovanějším českým hokejovým jménem v zámoří z poslední dní je Radko Gudas, jenž od ligové disciplinárky dostal pětizápasový trest za faul kolenem na...

16. března 2026  15:50

Ve Finsku řeší nehorázný zákrok. Obránce zná trest, experti hlásí: Chtěl mu ublížit

Brutální sobotní faul z finské ligy má dohru. Nedovoleným zákrokem zkušeného dánského hokejového obránce Olivera Lauridsena na Petteriho Riihinena se zabývá disciplinární komise. Udělila mu trest na...

16. března 2026

Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek prodloužil své působení pod Ještědem. S vedením Bílých Tygrů podepsal třiatřicetiletý obránce, jenž si zahrál na olympijském turnaji v Miláně, novou smlouvu...

16. března 2026  14:17

Snová sezona Slavie končí zklamáním. Ale nemáme se za co stydět, říká kapitán

O jejím úspěchu v základní části se dalo mluvit jako o překvapení. Do play off šla v pozici největšího favorita, jízda Slavie však skončila už ve čtvrtfinále. „Cítili jsme šanci, ale teď jsme...

16. března 2026  12:12

Přestárlý kádr a chybějící lídři. Recept na krach v play off. Kudy teď dál, Vsetíne?

Pro play off si dali motto „Co nejvýše“, místo toho ale mají po šesti dnech po sezoně. Vyřazení hokejového Vsetína ve čtvrtfinále s Litoměřicemi (1:3 na zápasy) přitom nebyla náhoda. „Celá sezona...

16. března 2026

Že bylo Kladno lepší? Nedvěd nesouhlasil s Plekancem, nechápal ani rozhodčí

Oba usedli za stůl v rámci pozápasové tiskové konference. Podle výrazů na tvářích byste nepoznali, že jeden s druhým nesouhlasí. Žádné údivy nebo úšklebky. Přesto tomu tak bylo. „Že bylo Kladno...

16. března 2026

Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů radoval gólman Lukáš Dostál, jenž zvítězil s Anaheimem 4:3 na ledě Montrealu. Obavy zažívají fanoušci Edmontonu poté, co vítězný duel 3:1 proti Nashvillu...

16. března 2026  4:30,  aktualizováno  5:01

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

15. března 2026  23:09

Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

Byli blízko. Sahali po postupu do čtvrtfinále play off, který by někdo klidně mohl označit za senzaci. „Vyšel na nás nejlepší soupeř, ale i my ukázali, že jsme sakra silné mužstvo,“ hlásil Miroslav...

15. března 2026  20:56

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Kdyby Sparta v předkole vypadla, asi by si vyčítal, že jí střelecky nepomohl. Útočník Filip Chlapík si ale první trefu v play off schoval do nejdůležitějšího momentu, v prodloužení totiž rozhodl pátý...

15. března 2026  20:08

Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Dlouho se čekalo na posledního postupujícího, nakonec sestavu čtvrtfinalistů hokejové extraligy doplnila Sparta. Tu po nedělním dramatu s Kladnem čeká další bitva hned od středy, kdy vyzve Plzeň....

15. března 2026  19:14

