Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Asociace profesionálních klubu ledního hokeje (APK LH) o udělení trestu informovala v tiskové zprávě. Podle herního řádu nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.
„Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ prohlásil Nedvěd na tiskové konferenci.
|
Už v neděli večer ale manažer rozhodčích Vladimír Pešina v tiskové zprávě APK LH uvedl, že Jeřábek s Květoněm rozhodli správně. Pešina souhlasil s tím, že v Procházkově případě nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.
„V rámci nastaveného trendu posuzování podobných situací a s ohledem na výklad pravidel rozhodčí po přezkoumání videozáznamu rozhodli správně. Klíčová je v tomto případě definice ‚hráč záměrně uvede puk do pohybu nohou‘. V této konkrétní situaci, kdy byl útočící hráč blokovaný v souboji, o záměru nelze hovořit, a tedy ani nelze zvrátit původní rozhodnutí z ledu,“ uvedl Pešina.