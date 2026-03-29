Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

„Zápasy číslo pět a šest,“ zamyslel se po utkání nad čtvrtkem i sobotou také kouč Josef Jandač. „V obou jsme se střelili do vlastní nohy a dělali velké individuální chyby, které byly bohužel potrestané.“
Snažil se tak vysvětlit, co ho donutilo k velkým rošádám po první třetině. Z branky spolu s kolegy stáhl jednu z hlavních postav série, gólmana Nicka Malíka. Navrch přeskládal útoky.
„Maldovi (Malíkovi) jsme chtěli odlehčit, celou dobu nás držel, chtěli jsme udělat nějakou změnu. Ale valilo se to na nás,“ smutnil Jandač.
Tým okamžitý impuls patrně nepocítil. Náhradník Jan Růžička čelil dvěma únikům Chlapíka, dalšímu brejku Řepíka. Do té doby platné skóre 0:2 z pohledu hostů zůstalo jen díky štěstí a jeho umu neměnné.
Až do 31. minuty, kdy se prosadil Mikael Seppälä. Pražané úplně kontrolovali hru, soupeř odešel, obrana se mu v průběhu prostřední části nečekaně zhroutila.
„Pár chybek jsme tam udělali,“ zjemnil situaci ještě výrazně obránce Petr Zámorský. „Nevím, jestli nás svazovalo, kolikátý zápas v sérii to byl, ale je to za námi.“
Zůstalo u toho, že Západočeši nejlépe sehráli první třetinu, v které paradoxně padli o dva góly. Která dotlačila realizační tým k úpravám.
A v které rychle skončil také mladý zadák Daniel Malák. Ve čtvrtek Sparta potrestala jeho faul a posléze i klukovinu v podobě vyhození puku středem při dalším oslabení. Teď se po půl minutě hry nechal srazit a obrat Kousalem, který vybídl kapitána Chlapíka k rychlé trefě.
„V pátém utkání jsme ho drželi, zvedali a šlo vidět, že je trošku nervózní. Nastoupil do šestého a hned udělal takovou chybu. Byl v ponoru, tak jsme ho nechtěli házet do vody a jeli bez něj. Jak jsme dostali třetí gól, vrátili jsme ho tam. Bohužel, hokej je hra chyb a ty se stávají,“ glosoval Jandač.
Nechtěl nikoho shazovat, dobře si ale uvědomoval, jakým potížím se jeho mančaft vystavil. Jde se vstříc sedmému zápasu, který sám v roli hlavního trenéra nikdy nevyhrál.
Měl čtyři pokusy, z toho tři se Spartou, která už je celkovou bilancí 0:7 proslulá. Teď ale o historicky neúspěšný boj usilovala. Jedna z negativních sérií v pondělí skončí.
Plzeň je s úspěšností 6:1 pro Jandače ideálním prostředím ke zlomu. S nadšením se ale existence posledního klání vzhledem k průběhu čtvrtfinále moc brát nedá.
„Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít, ale dostali jsme se do této situace, máme třetí mečbol, ten bude vítězný,“ nepochyboval Zámorský. A vícekrát opakoval, že tento zápas druhý tým základní části zvládne. „Máme nejlepší kulisu v lize, je to malá výhoda pro nás.“
Západočechům by ale také pomohlo, kdyby se jim chytili někteří zkušení hráči. Třeba právě Zámorský je v počtu bodů na nule, to samé útočník Simon. Forvardi Lev, Kubík a Lalancette mají všichni po jedné asistenci.
„Paradoxně nás táhnou mladí, ale zkušení borci musejí tyto zápasy rozhodovat, musí se nám probudit někteří střelci,“ burcoval Jandač, který už tým po zápase zavřel v šatně a nabriefoval.
„Příprava víceméně už proběhla. Starší kluci si určitě něco řeknou, já jsem teda furt mladý, ale taky něco říkám,“ prohodil třiatřicetiletý Zámorský směrem k další úloze: podpoře mladších ročníků před bitvou o postup.
„Všichni víme, co máme dělat, dodržovat systém. V sedmém zápase už tam chybky nebudou a jdeme si pro to. Nečekám hokejovost, hezké akce, rozhodnou bojovnost, schopnost vyndat srdce. Kdo to udělá, vyhraje. A budeme to my, bude to dobré.“
Dočkají se Plzeňští ještě jednoho, tentokrát pozitivního, obratu? Návratu k tomu, co jim fungovalo v podstatě celou sezonu?