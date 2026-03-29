Tipsport extraliga 2025/26

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

  6:05
Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po pauze, pak se drželi jednoduché taktické hry. A vítězili. Jakmile jim ale chyběl poslední bod, jako by začali až moc přemýšlet. Zajištěná obrana kupila chyby, v sobotu se stala průchozí. Porážka 2:4 v Holešovicích? Ještě milosrdná.
Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Plzeňský útočník Mikko Petman (63) se tlačí před sparťanského brankáře Josefa...
Plzeňský zadák Jakub Jeřábek (5) si v osobním souboji odstavuje sparťanského...
Adam Měchura se rozhlíží v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále proti Spartě.
Adam Měchura s pukem v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále, brání ho sparťan...
„Zápasy číslo pět a šest,“ zamyslel se po utkání nad čtvrtkem i sobotou také kouč Josef Jandač. „V obou jsme se střelili do vlastní nohy a dělali velké individuální chyby, které byly bohužel potrestané.“

Snažil se tak vysvětlit, co ho donutilo k velkým rošádám po první třetině. Z branky spolu s kolegy stáhl jednu z hlavních postav série, gólmana Nicka Malíka. Navrch přeskládal útoky.

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

„Maldovi (Malíkovi) jsme chtěli odlehčit, celou dobu nás držel, chtěli jsme udělat nějakou změnu. Ale valilo se to na nás,“ smutnil Jandač.

Tým okamžitý impuls patrně nepocítil. Náhradník Jan Růžička čelil dvěma únikům Chlapíka, dalšímu brejku Řepíka. Do té doby platné skóre 0:2 z pohledu hostů zůstalo jen díky štěstí a jeho umu neměnné.

Až do 31. minuty, kdy se prosadil Mikael Seppälä. Pražané úplně kontrolovali hru, soupeř odešel, obrana se mu v průběhu prostřední části nečekaně zhroutila.

„Pár chybek jsme tam udělali,“ zjemnil situaci ještě výrazně obránce Petr Zámorský. „Nevím, jestli nás svazovalo, kolikátý zápas v sérii to byl, ale je to za námi.“

Sparťanský obránce Nikko Seppälä u hrazení dohrává plzeňského útočníka Adama Měchuru.

Zůstalo u toho, že Západočeši nejlépe sehráli první třetinu, v které paradoxně padli o dva góly. Která dotlačila realizační tým k úpravám.

A v které rychle skončil také mladý zadák Daniel Malák. Ve čtvrtek Sparta potrestala jeho faul a posléze i klukovinu v podobě vyhození puku středem při dalším oslabení. Teď se po půl minutě hry nechal srazit a obrat Kousalem, který vybídl kapitána Chlapíka k rychlé trefě.

„V pátém utkání jsme ho drželi, zvedali a šlo vidět, že je trošku nervózní. Nastoupil do šestého a hned udělal takovou chybu. Byl v ponoru, tak jsme ho nechtěli házet do vody a jeli bez něj. Jak jsme dostali třetí gól, vrátili jsme ho tam. Bohužel, hokej je hra chyb a ty se stávají,“ glosoval Jandač.

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Nechtěl nikoho shazovat, dobře si ale uvědomoval, jakým potížím se jeho mančaft vystavil. Jde se vstříc sedmému zápasu, který sám v roli hlavního trenéra nikdy nevyhrál.

Měl čtyři pokusy, z toho tři se Spartou, která už je celkovou bilancí 0:7 proslulá. Teď ale o historicky neúspěšný boj usilovala. Jedna z negativních sérií v pondělí skončí.

Plzeň je s úspěšností 6:1 pro Jandače ideálním prostředím ke zlomu. S nadšením se ale existence posledního klání vzhledem k průběhu čtvrtfinále moc brát nedá.

„Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít, ale dostali jsme se do této situace, máme třetí mečbol, ten bude vítězný,“ nepochyboval Zámorský. A vícekrát opakoval, že tento zápas druhý tým základní části zvládne. „Máme nejlepší kulisu v lize, je to malá výhoda pro nás.“

Plzeňský obránce Petr Zámorský

Západočechům by ale také pomohlo, kdyby se jim chytili někteří zkušení hráči. Třeba právě Zámorský je v počtu bodů na nule, to samé útočník Simon. Forvardi Lev, Kubík a Lalancette mají všichni po jedné asistenci.

„Paradoxně nás táhnou mladí, ale zkušení borci musejí tyto zápasy rozhodovat, musí se nám probudit někteří střelci,“ burcoval Jandač, který už tým po zápase zavřel v šatně a nabriefoval.

„Příprava víceméně už proběhla. Starší kluci si určitě něco řeknou, já jsem teda furt mladý, ale taky něco říkám,“ prohodil třiatřicetiletý Zámorský směrem k další úloze: podpoře mladších ročníků před bitvou o postup.

„Všichni víme, co máme dělat, dodržovat systém. V sedmém zápase už tam chybky nebudou a jdeme si pro to. Nečekám hokejovost, hezké akce, rozhodnou bojovnost, schopnost vyndat srdce. Kdo to udělá, vyhraje. A budeme to my, bude to dobré.“

Dočkají se Plzeňští ještě jednoho, tentokrát pozitivního, obratu? Návratu k tomu, co jim fungovalo v podstatě celou sezonu?

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Play off první hokejové ligy vyvrcholí stejně jako loni finálovou sérií mezi Jihlavou a Zlínem. Dukla zvítězila v šestém semifinále na ledě Litoměřic 5:2, zatímco Zlín porazil druhý tým základní...

28. března 2026  19:35,  aktualizováno  20:03

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

28. března 2026  18:24

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Hokejisté Olomouce po sezoně, ve které se po roční přestávce znovu dostali do předkola extraligového play off, oznámili první odchody z týmu. Celkově končí osm hráčů, šest útočníků a dva obránci.

28. března 2026  14:26

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

Beran z boje nikdy neuhne! Najít vedle matadora Bedřicha Köhlera dalšího hráče, ke kterému heslo zlínského hokejového klubu sedí nejvíc, není až tak těžké. Finský útočník Jesse Paukku tuto...

28. března 2026  14:06

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Do začátku akce zbývá ještě dostatek času, Světový pohár začne až v únoru v roce 2028. I proto NHL, jež velkolepý hokejový turnaj pořádá, nespěchá s finálním verdiktem ohledně složení účastníků. Točí...

28. března 2026

Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku...

28. března 2026  6:57,  aktualizováno  7:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejdřív jsem nevěděl, že to je gól, smál se třinecký Roman. Byla to náročná série

Před dvěma lety svým gólem ve 122. minutě prodloužení sedmého zápasu série s pražskou Spartou poslal Třinec do finále hokejové extraligy. Nyní v pátém čtvrtfinále s Hradcem na to Miloš Roman navázal...

28. března 2026

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

