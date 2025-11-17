Tipsport extraliga 2025/26

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

  12:47
Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ divoké přestřelce, v níž hosté urvali těsnou výhru 6:5 a na lídra z Třince po 23. kole hokejové extraligy ztrácí jen tři body.
„Třikrát jsem hodil puk na bránu a všechno mi tam spadlo. Štěstíčko, ale není ranky, není branky. Jsem za hattrick fakt rád,“ svěřil se sedmadvacetiletý útočník.

Je pikantní, že během první třetiny hlasatel oznámil, že Nick Malík prodloužil v Plzni smlouvu. A vy jste ho z branky vyhnal, po pauze střídal.
Byly to šťastné rány. Jedna tečovaná, druhá možná taky. Všiml jsem si, že mu lidi tleskali, on jim zamával. Ale určitě to neznamenalo, že by byl nějak uspokojený a nebyl soustředěný na hru.

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Neuspokojili jste se naopak vy ve třetí části za stavu 6:3?
Udělali jsme pár zbytečností, po kterých jsme inkasovali. Nejdřív snížili na 4:6, najednou zbývalo do konce pět minut, my uděláme takový faul, že může hrát Plzeň až do konce přesilovku. Jasně, že jsme se o výhru trošku báli. Ale dokázali jsme to nějak ukopat. Naštěstí dali v převaze jen jeden gól, jinak to ještě mohlo být zajímavé.

Co vám říkali spoluhráči po první třetině? Že budou hrát jen na vás?
Kluci hlásili, ať nepřestávám. Jednou jsem to tam nahodil od modré a Hrába (Kryštof Hrabík) puk tečoval do branky. Pak jsem se dostal ještě k jedné střele v přesilovce, kdy jsem měl před sebou skoro prázdnou bránu, ale puk netrefil. Ale tak, snad si něco ještě schovávám.

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Pamatujete na svůj předchozí hattrick?
To nevím, určitě někdy v dorostu. V juniorce už ne, tam jsem byl jen rok a pak šel do mužů. A tam jsem na hattrick čekal do dneška.

Máte na kontě deset branek, stejnou porci jako za celou základní část minulé sezony. Co se změnilo?
Myslím, že se všichni shodnou na tom, že extraliga je čím dál těžší a je čím dál těžší dávat góly. Minulý rok jsem dal první do prázdné, ten normální až v nějakém sedmadvacátém kole. Před sezonou jsem si říkal, že se to nesmí opakovat. Tak snad teď nebudu 27 zápasů mlčet. (úsměv)

Padlo jedenáct branek, to se divákům muselo líbit. Co vám hráčům?
Určitě je to lepší. Je to hokej, není to tak, že se puky jen plácají po manťácích, vyhazují do středního pásma a čeká se na jednu chybu nebo přesilovku. Pravda, trošku se to vylučuje s tím, když tvrdím, jak je těžké v téhle lize dávat góly. Ale takových zápasů moc není. Zvlášť proti Plzni, která v sezoně spoustu utkání vyhrála na dva, na tři góly. Jsme rádi, že jsme jim šest dokázali nastřílet.

