Bída na Spartě. Cítil jsem zoufalost, líčil Kořenář. Na nulu myslel už v první části

Do hlavního města zavítal ze západu Čech poslední tým tabulky. A bylo to vidět. Bídnou hru podtrhly obzvláště přesilovky. Západočeši pohrdli dokonce pětiminutovou výhodou.

Více šancí měli i v oslabení Pražané, ani ti ale nehráli o mnoho lépe. Počet střel sice vyzněl jasně v jejich prospěch – 39:22. Jenže góly nepadaly, s výjimkou dorážky v brankovišti ležícího Sobotky držel Škodu až do konce Malík, který si vychutnával perný večer.

Vladimír Sobotka vleže doklepává puk za Nicka Malíka.

„Jedu si svoje. Když to řeknu blbě, nezajímá mě, jestli góly dáme, nebo ne. Asi každý vnímá, že se trápíme v koncovce. Vím to, takže potřebuju být vzadu klidný a dát nám co největší možnost vyhrát, udržet nás v zápase.“

To se dvaadvacetiletému brankáři povedlo, devětatřicet sekund před koncem vyrovnal Měchura a zařídil hostům bod. Vyšší produktivitu během pátečního večera ukázala paradoxně Plzeň.

K překvapení třetí Sparty i Kořenáře, jenž na začátku listopadu nastoupil už do dvacátého utkání v sezoně! Avšak klidného.

Josefe, jaké to bylo? Zprvu se zdálo že si ani moc nezachytáte.

Hlavně v první třetině na mě šly dvě střely a ještě ani nebyly pořádné. Těžko se udržovalo v zápase.

Ve druhé části už ale i díky dvěma oslabením bylo líp, že?

Jo, něco málo tam bylo, co dodat. Dva body super, tři by byly lepší. Měli jsme hodně střel, na takový počet bychom potřebovali aspoň tak dva tři góly. Snad v neděli dáme víc.

Jaký pocit ve vás převládá, když sám práce moc nemáte a na druhé straně sledujete spoluhráče, kteří střílí, ale ne a ne se prosadit?

Taková zoufalost, občas až nevěřím vlastním očím. Na druhou stranu moc vyložených tutovek jsme neměli, na počet střel si jich potřebujeme vypracovat víc. A dávat víc gólů, na jeden gól se nevyhrává za tři body.

Vyrovnávací trefu jste inkasoval těsně před třetí sirénou, myslel jste na nulu?

Už asi v první třetině (smích). Po dvou zákrocích jsem si myslel, že už jich víc jak deset v utkání nebude. Necelých čtyřicet sekund, je to chvilka, škoda. Dva hráči stáli přede mnou, tečoval to snad ten mezi kruhy. Těžko se něco dělalo.

Nedoplatili jste na pasivitu?

Ani bych neřekl, hráli jsme aktivně. Zblokovaná střela, ale jejich bek to zachytil, náš hráč projel a najednou jsem před sebou neměl nikoho, kdo by blokoval. Asi to tak mělo být, co se dá dělat.

Sparťané musí řešit závar před svojí brankou.

Už byste Plzeň vychytal podruhé v sezoně.

Je vidět, že není v úplně nejlepší formě. Mají problém dostat se do vyložených šancí. Do míst, kde se skóruje... Ale sezona je dlouhá a může se to změnit. A gól dali.

Jaký to byl podle vás duel z pohledu diváka?

To si snad ani nebudu dovolovat nějak víc komentovat... Nebyl to asi jeden z těch nejatraktivnějších letošních zápasů.

Po nedělním zápase s Budějovicemi vás čeká reprezentace. Co na to říkáte?

Jsem samozřejmě rád, i když toho mám hodně. Vážím si toho, že můžu jet a když dostanu šanci, tak si ji užiju!