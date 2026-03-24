Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Hlavní sudí Lukáš Květoň s Jiřím Ondráčkem ani v průběhu hry neukázali, že by se jednalo o platnou branku. K prohlídce záznamu je pomocí světelného signálu přivolal až jejich kolega u videa.
Po opakovaném zkoumání situace zkraje druhé třetiny, kdy volný Roman Horák pálil z levého kruhu na přesouvajícího se Malíka, svůj verdikt jen poměrně rychle potvrdili.
Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou
„Dostupné záběry neprokázaly, že puk přešel brankovou čáru, takže nebyl důvod původní rozhodnutí měnit,“ vyjádřil se i šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina. „Rozhodčí v této situaci postupovali správně a jejich vyhodnocení bylo jednoznačné.“
Byť se mohlo zdát, že kotouč byl i s košíkem lapačky při Malíkově zákroku za čarou, vliv měli i fenomén zvaný paralaxa.
Jedná se o optický klam, zkreslení, kdy kvůli změně místa pozorování dochází ke zdánlivé změně polohy sledovaného objektu. Děje se tak při pohledu z určitého úhlu, který ale neodpovídá přesně rovině posuzované linie. V tomto případě se tak puk zjevil opticky v jiném místě, než jaké odpovídá realitě.
Přesné vysvětlení fenoménu známého jako paralaxa v hokeji:
Rozhodčí pak takové záběry nemohou brát za průkazné a měnit verdikt podle osobního dojmu, potřebují jednoznačný záběr. A ten v holešovické hale kvůli špatně umístěné kameře, kdy horní tyč nebyla přesně v rovině s brankovou čarou, neměli.
„U podobných momentů je potřeba přesně rozlišovat mezi vizuálním dojmem a průkazným důkazem,“ přibližuje Pešina. „Kamera byla vůči rovině brankové čáry předsazená směrem ke středu hřiště a vytváří zkreslení.“
Podobnou situaci zažila například slovenská reprezentace na olympijských hrách v Miláně ve skupinovém utkání proti Švédsku, kdy se puk ocitl na čáře. Při pozorování více ze strany se zdálo, že mezi pukem a brankovou linií je bílé místečko. Jakmile ale pohled směřoval shora, přesně v rovině horní tyče s brankovou čarou, bílý led už vidět nebyl.
Kvůli optickému klamu tak ani pondělní „gól“ na Spartě uznat nešel. Pražané zápas prohráli 1:2, v sérii už ztrácí poměrem 1:3 a jsou na pokraji vyřazení. Čtvrtfinálový duel pokračuje pátým utkáním ve čtvrtek v Plzni (17.30). Skončí jím?