Tipsport extraliga 2025/26

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Autor:
  12:05
Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a Plzní ale rozpažili. Puk, který ve 22. minutě chytal na poslední chvíli do lapačky gólman Nick Malík, nepřešel průkazně celým objemem za brankovou čáru.
Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem Malíkem. | foto: ČTK

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...
Brankář Jakub Kovář zasahuje ve čtvrtfinále proti Plzni.
Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).
Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.
16 fotografií

Hlavní sudí Lukáš Květoň s Jiřím Ondráčkem ani v průběhu hry neukázali, že by se jednalo o platnou branku. K prohlídce záznamu je pomocí světelného signálu přivolal až jejich kolega u videa.

Po opakovaném zkoumání situace zkraje druhé třetiny, kdy volný Roman Horák pálil z levého kruhu na přesouvajícího se Malíka, svůj verdikt jen poměrně rychle potvrdili.

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

„Dostupné záběry neprokázaly, že puk přešel brankovou čáru, takže nebyl důvod původní rozhodnutí měnit,“ vyjádřil se i šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina. „Rozhodčí v této situaci postupovali správně a jejich vyhodnocení bylo jednoznačné.“

Byť se mohlo zdát, že kotouč byl i s košíkem lapačky při Malíkově zákroku za čarou, vliv měli i fenomén zvaný paralaxa.

Jedná se o optický klam, zkreslení, kdy kvůli změně místa pozorování dochází ke zdánlivé změně polohy sledovaného objektu. Děje se tak při pohledu z určitého úhlu, který ale neodpovídá přesně rovině posuzované linie. V tomto případě se tak puk zjevil opticky v jiném místě, než jaké odpovídá realitě.

Přesné vysvětlení fenoménu známého jako paralaxa v hokeji:

Rozhodčí pak takové záběry nemohou brát za průkazné a měnit verdikt podle osobního dojmu, potřebují jednoznačný záběr. A ten v holešovické hale kvůli špatně umístěné kameře, kdy horní tyč nebyla přesně v rovině s brankovou čarou, neměli.

„U podobných momentů je potřeba přesně rozlišovat mezi vizuálním dojmem a průkazným důkazem,“ přibližuje Pešina. „Kamera byla vůči rovině brankové čáry předsazená směrem ke středu hřiště a vytváří zkreslení.“

Podobnou situaci zažila například slovenská reprezentace na olympijských hrách v Miláně ve skupinovém utkání proti Švédsku, kdy se puk ocitl na čáře. Při pozorování více ze strany se zdálo, že mezi pukem a brankovou linií je bílé místečko. Jakmile ale pohled směřoval shora, přesně v rovině horní tyče s brankovou čarou, bílý led už vidět nebyl.

Kvůli optickému klamu tak ani pondělní „gól“ na Spartě uznat nešel. Pražané zápas prohráli 1:2, v sérii už ztrácí poměrem 1:3 a jsou na pokraji vyřazení. Čtvrtfinálový duel pokračuje pátým utkáním ve čtvrtek v Plzni (17.30). Skončí jím?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.