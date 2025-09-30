Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

„Budíček!“ ozývalo se z tribun O2 areny už ve 13. minutě střetnutí se Západočechy.
V tu chvíli Sparta předvedla jednu z typických pasáží nevydařeného představení. Dominovaly jí nepřesnosti, které soupeře opakovaně dostávaly do šancí. A to klidně i v oslabení.
Přitom Plzeň přijela do Prahy s bilancí devíti porážek v libeňské hale v řadě. Od úvodu ale byla lepší, zranitelné domácí navíc dokázal udržet na uzdě stoprocentní brankář Jan Růžička.
A příznivci celku z hlavního města po konci utkání přidali i tradiční zvolání „My chceme Spartu!“.
|
Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí
„Špatný zápas, každý se nad sebou musí zamyslet, aby se to už neopakovalo,“ soukal ze sebe obránce Dominik Mašín.
Čím si to vysvětlujete?
Zdá se mi, že nemůžeme dát gól. Ale musíme začít úplně jinde, přinést tu energii na led a vyhrávat souboje. Tam to všechno začíná.
Vnímáte pozitivně alespoň to, že aktuálně hrajete pod své možnosti?
Určitě, takhle rozhodně hrát nechceme. To nebyl výkon hodný Sparty, musíme se prezentovat úplně jinak, s větším nasazením...
Kouč Pavel Gross mluvil o hazardu se jménem klubu. Souhlasíte?
Každý to tak cítí. Příští duel musíme začít dobře a bojovat.
Jak trenéři reagovali o přestávkách?
Snažili se nás povzbudit, zmínit ty jednoduché věci, co máme dělat, když se nedaří. A každý do toho musí dát srdíčko.
Nemůže vám vlastně pomoci, že krize přišla už takto brzy?
Asi každý celek si krizí během sezony projde. My se z toho teď prostě musíme vyhrabat a hrát jako jeden tým.