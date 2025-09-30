Tipsport extraliga 2025/26

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Autor:
  22:36
Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola s Plzní (0:2) už docházela také fanouškům Pražanů.

Zklamaní sparťané po domácí porážce s Libercem. | foto: ČTK

„Budíček!“ ozývalo se z tribun O2 areny už ve 13. minutě střetnutí se Západočechy.

V tu chvíli Sparta předvedla jednu z typických pasáží nevydařeného představení. Dominovaly jí nepřesnosti, které soupeře opakovaně dostávaly do šancí. A to klidně i v oslabení.

Přitom Plzeň přijela do Prahy s bilancí devíti porážek v libeňské hale v řadě. Od úvodu ale byla lepší, zranitelné domácí navíc dokázal udržet na uzdě stoprocentní brankář Jan Růžička.

A příznivci celku z hlavního města po konci utkání přidali i tradiční zvolání „My chceme Spartu!“.

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

„Špatný zápas, každý se nad sebou musí zamyslet, aby se to už neopakovalo,“ soukal ze sebe obránce Dominik Mašín.

Čím si to vysvětlujete?
Zdá se mi, že nemůžeme dát gól. Ale musíme začít úplně jinde, přinést tu energii na led a vyhrávat souboje. Tam to všechno začíná.

Vnímáte pozitivně alespoň to, že aktuálně hrajete pod své možnosti?
Určitě, takhle rozhodně hrát nechceme. To nebyl výkon hodný Sparty, musíme se prezentovat úplně jinak, s větším nasazením...

Trenér Pavel Gross ze Sparty se rozčiluje v utkání s Třincem.

Kouč Pavel Gross mluvil o hazardu se jménem klubu. Souhlasíte?
Každý to tak cítí. Příští duel musíme začít dobře a bojovat.

Jak trenéři reagovali o přestávkách?
Snažili se nás povzbudit, zmínit ty jednoduché věci, co máme dělat, když se nedaří. A každý do toho musí dát srdíčko.

Nemůže vám vlastně pomoci, že krize přišla už takto brzy?
Asi každý celek si krizí během sezony projde. My se z toho teď prostě musíme vyhrabat a hrát jako jeden tým.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

10. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola...

30. září 2025  22:36

Pan Jágr se zranil, Kladnu nepomohl. Body potřebujeme jako sviňa, řekl záskok

Hokejový Bůh sestoupil ze skyboxu na led, jenže pak hodil zpátečku. Legendární Jaromír Jágr svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji nezahájil, přestože figuroval v úterní sestavě svého Kladna na...

30. září 2025  21:48

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

30. září 2025  16:45,  aktualizováno  21:24

Šťastné plácnutí i brněnské trápení. Chybí nám elán, říká Ščotka po prohře v Třinci

V souboji posledních dvou mistrů hokejové extraligy Třinec porazil Kometu a sesadili ji z první příčky. „Už jsem takový gólík potřeboval,“ jásal Michal Kovařčík, který o triumfu rozhodl jediným gólem...

30. září 2025  21:24

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Ocitl se v nelehké situaci. Nepříjemné, nezáviděníhodné, ale nikoliv neznámé. Už závěr minulé sezony NHL naznačil, že pozice Davida Kämpfa v Torontu se otřásá. A jak se zdá, přes léto k zásadní změně...

30. září 2025  13:30

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Pořád nelze s jasným přesvědčením říct, že jim začátek hokejové sezony utekl. Ještě je brzy, extraliga se teprve rozjíždí, není ani za první čtvrtinou. Ale rychle po sobě jdoucí zápasy některým týmům...

30. září 2025

Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Hokejový obránce Andrej Šustr neuspěl na zkoušce v týmu New York Rangers a nepodařilo se mu tak vybojovat si smlouvu v NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových...

30. září 2025  10:35

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.