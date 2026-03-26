Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Vzpomněl si totiž na přesilovku, v níž Sparta vstřelila důležitou třetí branku a odskočila na rozdíl dvou gólů.
I když jí předcházela hrubá individuální chyba Daniela Maláka, jenž poslal puk středem přímo na hůl Filipa Chlapíka, který se nemýlil, Jandač reagoval slovy: „To se stane. Spíš bych poukázal na vyloučení na Kousala...“
Sparťanský útočník se v souboji na brankovišti krátce po polovině zápasu přetahoval s obráncem Stuartem Percym, jenže kanadský bek nechal svou hokejku mezi Kousalovýma nohama.
Sudí zkoumali, zdali nešlo o bodnutí hole do rozkroku, které by následně trestali vyloučením do konce utkání. Percy ale žádný pohyb neudělal, v platnosti tak zůstaly jen dvě minuty.
Jenže však Jandač s verdiktem nesouhlasil. „Neberu jasný fauly nebo strkanice za rozhodnutého stavu, to ať si rozhodčí ohlídají. To je v pohodě. Ale vyloučení Kousala? Nevím… Všichni vědí, že simuluje, vědí to i rozhodčí,“ hlásil.
„Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti. Mně jen chybělo, že tam jinak mlátil nohama, rukama a pak ležel na ledě jako fotbalista,“ dodal ještě.
Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy
Jinak ale předtím na tiskové konferenci atmosféru spíš odlehčoval, především v moment, kdy za stolkem seděl nejprve sám a začal klání hodnotit, než do novinářské místnosti vstoupil jeho protějšek Nedvěd.
„Omlouvám se, skočil jsem do auta a už odjížděl,“ říkal sparťanský kouč.
„Pokud to budu hodnotit já první, tak to máš za deset. Pokud ne a předáme mikrofony...“ odvětil Jandač odlehčeně a nechal jako prvního mluvit hostujícího trenéra.
„Díky Pepo. Pepa ví, že mám čtyři děti a že by to pro mě bylo likvidační,“ pravil Nedvěd ještě směrem k novinářům, než začal hodnotit pátý zápas série.
„Klasický zápas, stejný jako každý v téhle sérii. Začátek opatrnější, my jsme přijeli s nožem na krku, kdy z vás spadne trochu nervozita, nemáte co ztratit a jednou nohou jste v propasti. Kluci se otevřeli, chuť z nich cákala. Podařilo se nám využít přesilovky, celkově jsme předvedli dobrý výkon,“ těšilo Nedvěda.
Série se tak naposledy vrátí do Prahy, konkrétně do Sportovní haly v Holešovicích, kde ovšem Sparta oba duely prohrála.
„Chtěli jsme se vrátit domů, chceme ve staré aréně jednou vyhrát. Dali jsme si tu šanci, jedeme tam s velkou chutí,“ zakončil sparťanský trenér.