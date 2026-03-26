Tipsport extraliga 2025/26

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

  21:23
Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové konference po pátém čtvrtfinále extraligového play off, které Západočeši prohráli 1:4, se nesl v uvolněném duchu, až ke konci plzeňský trenér přitvrdil.
Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Sparťan Řepík se raduje z gólu Plzni.
Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.
Hráči Plzně oslavují gól do sítě Sparty.
Brankář Kořenář během čtvrtfinálového zápasu s Plzní.
Vzpomněl si totiž na přesilovku, v níž Sparta vstřelila důležitou třetí branku a odskočila na rozdíl dvou gólů.

I když jí předcházela hrubá individuální chyba Daniela Maláka, jenž poslal puk středem přímo na hůl Filipa Chlapíka, který se nemýlil, Jandač reagoval slovy: „To se stane. Spíš bych poukázal na vyloučení na Kousala...“

Sparťanský útočník se v souboji na brankovišti krátce po polovině zápasu přetahoval s obráncem Stuartem Percym, jenže kanadský bek nechal svou hokejku mezi Kousalovýma nohama.

Sparťanský Kousal odpadá ze souboje s plzeňským Malákem.

Sudí zkoumali, zdali nešlo o bodnutí hole do rozkroku, které by následně trestali vyloučením do konce utkání. Percy ale žádný pohyb neudělal, v platnosti tak zůstaly jen dvě minuty.

Jenže však Jandač s verdiktem nesouhlasil. „Neberu jasný fauly nebo strkanice za rozhodnutého stavu, to ať si rozhodčí ohlídají. To je v pohodě. Ale vyloučení Kousala? Nevím… Všichni vědí, že simuluje, vědí to i rozhodčí,“ hlásil.

„Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti. Mně jen chybělo, že tam jinak mlátil nohama, rukama a pak ležel na ledě jako fotbalista,“ dodal ještě.

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Jinak ale předtím na tiskové konferenci atmosféru spíš odlehčoval, především v moment, kdy za stolkem seděl nejprve sám a začal klání hodnotit, než do novinářské místnosti vstoupil jeho protějšek Nedvěd.

„Omlouvám se, skočil jsem do auta a už odjížděl,“ říkal sparťanský kouč.

„Pokud to budu hodnotit já první, tak to máš za deset. Pokud ne a předáme mikrofony...“ odvětil Jandač odlehčeně a nechal jako prvního mluvit hostujícího trenéra.

Sparťan Horák střílí gól Plzni.

„Díky Pepo. Pepa ví, že mám čtyři děti a že by to pro mě bylo likvidační,“ pravil Nedvěd ještě směrem k novinářům, než začal hodnotit pátý zápas série.

„Klasický zápas, stejný jako každý v téhle sérii. Začátek opatrnější, my jsme přijeli s nožem na krku, kdy z vás spadne trochu nervozita, nemáte co ztratit a jednou nohou jste v propasti. Kluci se otevřeli, chuť z nich cákala. Podařilo se nám využít přesilovky, celkově jsme předvedli dobrý výkon,“ těšilo Nedvěda.

Série se tak naposledy vrátí do Prahy, konkrétně do Sportovní haly v Holešovicích, kde ovšem Sparta oba duely prohrála.

„Chtěli jsme se vrátit domů, chceme ve staré aréně jednou vyhrát. Dali jsme si tu šanci, jedeme tam s velkou chutí,“ zakončil sparťanský trenér.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové...

26. března 2026  21:23

