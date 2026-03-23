Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

„Padlo rozhodnutí, jaké padlo. Máme nějaký záběr, který ukazuje, že je puk za čárou. Nevím, asi ho sudí neměli, nebo nebyl tak průkazný,“ krčil rameny Nedvěd na tiskové konferenci po porážce 1:2.
Po oznámení verdiktu naštvaně gestikuloval směrem k rozhodčím, načež mu Lukáš Květoň přijel vysvětlit, že kotouč nebyl celým objemem za brankovou čárou.
Nespokojení byli i domácí fanoušci. Když byl inkriminovaný moment přehrán na obrazovkách nad ledovou plochou, ve Sportovní hale v Holešovicích se hlasitě pískalo a bučelo.
Sparta byla vedoucí trefě opravdu blízko, chyběly milimetry.
Běžela dvaadvacátá minuta, když Malík nejprve zpoza branky riskantně rozehrál přes pravý kruh. Horákův první pokus srazil blokující zadák Daniel Malák k mantinelu, o chvíli později měl dobře postavený útočník další šanci.
Nevyčkával, svižně vypálil, plzeňský gólman se ale s vypětím všech sil natáhl a schoval kotouč v lapačce. Stihl to včas, nebo zasáhl přece jen pozdě?
„Musím přiznat, že celá naše střídačka měla trochu infarkt,“ usmíval se hostující útočník Adam Měchura.
Podle opakovaných záběrů se mohlo zdát, že se Pražané ujmou vedení. Květoň a jeho kolega Jiří Ondráček ale ani z vrchní kamery nenašli záběr, který by stoprocentně prokázal, že se jednalo o regulérní gól.
„Byla to složitá situace,“ uznal mezi novináři kanadský zadák Mark Pysyk. Jeho zásluhou se nakonec Sparta přeci jen ujala vedení, Malíka překonal nekompromisní ranou v čase 40:39.
Plzeň ale dvěma přesnými zásahy v rozmezí 122 sekund nepříznivé skóre otočila. Těsný náskok už si nenechala vzít, v závěru jí pomohlo i čtyřminutové vyloučení Tomáše Hyky.
V Holešovicích urvala i druhé utkání, v sérii vede 3:1 a ve čtvrtek může na domácím ledě stvrdit postup mezi nejlepší čtyřku.