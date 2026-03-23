Tipsport extraliga 2025/26

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Autor:
  22:18
Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk po střele Romana Horáka ještě před brankovou čárou. Jaroslav Nedvěd, kouč hokejové Sparty, se divil už po vyřčení verdiktu. A k jedné z klíčových situací čtvrtého čtvrtfinále extraligového play off se vrátil i po zápase.
Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Radost plzeňských fanoušků po gólu Adama Měchury ve třetí třetině...
Fanoušci Sparty slaví gól Marka Pysyka ve čtvrtfinále proti Plzni.
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.
Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).
16 fotografií

„Padlo rozhodnutí, jaké padlo. Máme nějaký záběr, který ukazuje, že je puk za čárou. Nevím, asi ho sudí neměli, nebo nebyl tak průkazný,“ krčil rameny Nedvěd na tiskové konferenci po porážce 1:2.

Po oznámení verdiktu naštvaně gestikuloval směrem k rozhodčím, načež mu Lukáš Květoň přijel vysvětlit, že kotouč nebyl celým objemem za brankovou čárou.

Nespokojení byli i domácí fanoušci. Když byl inkriminovaný moment přehrán na obrazovkách nad ledovou plochou, ve Sportovní hale v Holešovicích se hlasitě pískalo a bučelo.

Sparta byla vedoucí trefě opravdu blízko, chyběly milimetry.

Běžela dvaadvacátá minuta, když Malík nejprve zpoza branky riskantně rozehrál přes pravý kruh. Horákův první pokus srazil blokující zadák Daniel Malák k mantinelu, o chvíli později měl dobře postavený útočník další šanci.

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Nevyčkával, svižně vypálil, plzeňský gólman se ale s vypětím všech sil natáhl a schoval kotouč v lapačce. Stihl to včas, nebo zasáhl přece jen pozdě?

„Musím přiznat, že celá naše střídačka měla trochu infarkt,“ usmíval se hostující útočník Adam Měchura.

Podle opakovaných záběrů se mohlo zdát, že se Pražané ujmou vedení. Květoň a jeho kolega Jiří Ondráček ale ani z vrchní kamery nenašli záběr, který by stoprocentně prokázal, že se jednalo o regulérní gól.

„Byla to složitá situace,“ uznal mezi novináři kanadský zadák Mark Pysyk. Jeho zásluhou se nakonec Sparta přeci jen ujala vedení, Malíka překonal nekompromisní ranou v čase 40:39.

Plzeň ale dvěma přesnými zásahy v rozmezí 122 sekund nepříznivé skóre otočila. Těsný náskok už si nenechala vzít, v závěru jí pomohlo i čtyřminutové vyloučení Tomáše Hyky.

V Holešovicích urvala i druhé utkání, v sérii vede 3:1 a ve čtvrtek může na domácím ledě stvrdit postup mezi nejlepší čtyřku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
3:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
2:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.