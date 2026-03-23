Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Pražané důležité vítězství neurvali. Vyrovnanou a dramatickou podívanou rozhodly až samostatné nájezdy, hosté zvítězili 4:3 a v sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy.
„Mrzí to, ale nevěšíme hlavy, není to tragédie. Věděli jsme, že to bude dlouhé čtvrtfinále. V pondělí se hraje znovu, tentokrát uspějeme,“ hlásil odhodlaně Jakub Krejčík, jedna z nejvýraznějších postav nedělního večera.
Čtyřiatřicetiletý bek se blýskl gólem a dvěma asistencemi, v tabulce produktivity vyřazovací fáze se vyhoupl na první místo (2+6) před pardubického kapitána Lukáše Sedláka (2+5).
A i když musel se spoluhráči skousnout těsnou porážku, mezi novináři se pár minut nato pousmál: „Do Holešovic jsem se strašně těšil! Je to jiné, ale jakmile se vhodí úvodní buly, nemyslíte na to. Užil jsem si to, bylo to super.“
Jako jediný ze současného kádru si pamatuje doby, kdy Sparta v ikonické hale, která zažila nespočet významných hokejových duelů a třeba i finále Davis Cupu v roce 1980, byla jako doma.
To pořád tak trochu platí.
Hokejisté zde trénují, k domácím utkáním tu nastupují mládežnické výběry. Áčko ale už extraligové soupeře běžně vítá v O2 areně, odkud se muselo pro čtvrtfinále uklidit kvůli světovému šampionátu v krasobruslení.
„I já mám na tohle místo několik vzpomínek, něco jsem tady prožil,“ přitakal plzeňský kouč Josef Jandač, který v minulosti stál na střídačce aktuálního protivníka.
Atmosféra předchozí éry nedýchla pouze na něj. Z pohodlí nejmodernější a největší arény v Česku fanoušci přesídlili do haly postavené v polovině minulého století.
Tribuny velmi blízko ledové ploše. Žádná obří kostka, nýbrž čtyři obrazovky. Žádná propracovaná světelná show, jen jednoduché efekty.
Návrat do minulosti jako by pořadatelé chtěli připomenout i úpravou hudebního repertoáru, z reproduktorů vyhrávaly písně od skupin Tři sestry, Brutus a dalších.
Utkání nejvyšší soutěže se v Holešovicích hrálo poprvé od 6. dubna 2015. Takřka po jedenácti letech, po čtyřech tisících a třech dnech.
Tehdy Sparta v šestém semifinále podlehla Třinci 2:3 a sezona pro ni skončila. Ani tentokrát neuspěla, ale na zvrat v sérii má ještě prostor.
Plzeňský kotel ve Sportovní hale v Holešovicích během třetího čtvrtfinále hokejové extraligy se Spartou.
„V prodloužení jsme měli malinko víc ze hry, nájezdy zase zvládla o fous lépe Plzeň. Prostě byli o gól lepší,“ hodnotil průběh třetího čtvrtfinále, které sledovalo ve vyprodaných ochozech 12 100 diváků, domácí kouč Jaroslav Nedvěd.
„Na to, že oba týmy dobře brání, padlo i dost gólů. Nájezdy, které nám paradoxně tolik nejdou, jsme zvládli, ale jinak to bylo velice vyrovnané,“ přidal se Jandač.
Jeho svěřenci sice ztráceli po trefě Adama Rašky, ale v prostředním dějství skóre zásluhou Lukáše Strnada a Adama Kubíka otočili. Vedli i 3:2, do prodloužení poslal utkání Krejčíkův zásah ze čtyřiapadesáté minuty.
Rozhodnout mohl Filip Chlapík, jeho pokus zastavila horní tyč. Ani Devin Shore v samostatném úniku nerozjásal tribuny vítězným zásahem, rušno bylo v prodloužení i na druhé straně.
Oba brankáři měli napilno. Na Josefa Kořenáře letělo celkem 46 střel, na Nicka Malíka o pět méně. Oba třikrát inkasovali, oba si u jednoho z gólů vybrali slabší moment.
Rozhodující nájezd Petra Zámorského:
Hostující jedničku překonal v nájezdech pouze Tomáš Hyka, naopak na sparťanského gólmana vyzráli hned v úvodních dvou sériích Matyáš Filip a Petr Zámorský.
„Zvládli jsme to skvěle. A jak jsme se tu cítili? Je to normální zimák, spíš bych řekl, že pro Spartu je to nezvyk. Celou dobu hrají v O2 areně. A i když tady trénují, ta hala je jiná,“ zamýšlel se Malík.
I díky němu získali hosté výhodu, v pondělí od 18.30 zabojují o mečbol. Pražané ale nepanikaří. A doufají, že kouzlo Sportovní haly ve čtvrtém pokračování série zafunguje v jejich prospěch.