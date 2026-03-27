Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Pustili se do sebe dvě minuty před vypršením základní hrací doby. Po sérii soubojů v rohu kluziště, kde si nic nedarovali. A společně nastartovali nervózní závěr duelu.
Irving v pěstním souboji zprvu ztrácel, pak plzeňského útočníka zasypal několika přesně mířenými ranami. Když oba skončili na ledě, mohlo se zdát, že bitka skončila.
Ale oba i přes viditelné fyzické vyčerpání ještě chvíli pokračovali.
Sedláček skončil s dresem přetaženým přes hlavu, na kanadského soka ještě něco pokřikoval. „Ale já mu vůbec nerozuměl. Ani nevím, jestli to bylo česky, nebo anglicky,“ krčil rameny obránce Sparty.
Za pár okamžiků k němu usedl na trestnou lavici Mikael Seppälä, krátce před závěrečnou sirénou fanoušci sledovali ještě bitku Adama Rašky s Jakubem Jeřábkem.
„Zkrátka emoce, nic zvláštního,“ říkal po zápase novinářům Irving.
Čekal jste, že se poslední minuty mohou zvrhnout?
Už jsme spolu hráli popáté v řadě, každý zápas se na ledě potkáváte s těmi samými protivníky. Vytváří se dvojičky, nic si nedarujete. Plzeň nebyla spokojená s průběhem, my se snažili navzájem chránit.
V extralize už jste se několikrát porval. Užíváte si to?
Hodně. Tuhle sezonu jsem se k tolika bitkám nedostal, ale baví mě to. Není to jen o mně, máme i další kluky, kteří jsou ochotní se za tým poprat. Možná o nás v tomhle ohledu někdo pochyboval, ale ukázali jsme, že se jen tak nedáme.
V Plzni jste uspěli podruhé, série se v sobotu vrátí do Holešovic.
Přijeli jsme v těžké pozici. Přitlačení ke zdi, už nebylo kam uhnout. O to víc si vážíme toho, jak jsme to zvládli. Potřebovali jsme si pomoct přesilovkami, což se povedlo. Na konci jsme se postavili jeden za druhého, drželi jsme při sobě, ukázali jiskru a týmového ducha, což nám v některých částech sezony chybělo.
Šlo o nejlepší zápas Sparty v letošním play off?
Je to možné. Když jste v úzkých, občas se vybičujete k takovému výkonu. Byli jsme namotivovaní, věděli jsme, že jde o všechno a co to bude znamenat, pokud prohrajeme.
Může snížení na 2:3 znamenat zlom v sérii?
Doufám, že ano. Hraje se na čtyři vítězné zápasy, odepisovat jakýkoliv tým v jakékoliv fázi série je velice nebezpečné. Vydali jsme se správným směrem, teď je potřeba na to navázat.
I co se týče emocí?
Taky. Nechci říct, že musíme zůstat klidní, spíš si dávat pozor, abychom emoce kontrolovali. V play off je musíte mít, stupňují se každým zápasem. A pokud se v tomhle soupeři nevyrovnáte, jste okamžitě v nevýhodě. Musíme si zachovat stejné nastavení, zároveň nefaulovat.
Fungovaly vám i přesilovky, potrestali jste tři plzeňská vyloučení. Našli jste recept na jejich hru v oslabení?
I ve čtyřech jsou velmi agresivní při napadání. Musíme být chytří, hrát zodpovědně, kontrolovat puk, posouvat ho ve správný moment. A když se stane chyba, být ve správné pozici a co nejrychleji ji napravit.
Jakub Krejčík posbíral další dva body (1+1), vede tabulku produktivity play off. Je pro vás teď stěžejní oporou?
Hraje úžasně. Nejen v play off, celou sezonu. Ale tohle je správná chvíle pro někoho, aby vystoupil z řady. Je to ofenzivní bek, když se cítí dobře, dokáže být opravdu nebezpečný. Teď má formu, všichni to cítíme, snažíme se k němu dostávat puk nejvíc, co to jde.