Tipsport extraliga 2025/26

Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Autor:
  7:30
Na plzeňské fanoušky reagoval už v závěru utkání z trestné lavice. A když mířil do kabiny, velmi hlasitě dával najevo, jak si setrvání hokejové Sparty v boji o postup do semifinále užívá. Aarona Irvinga nenahecoval jen výsledek, ale také bitka s Ivem Sedláčkem. „I tohle je součást mé hry,“ hlásil po vítězství 4:1 v pátém pokračování čtvrtfinále extraligového play off.
Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého čtvrtfinále. | foto: Petr EretMAFRA

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.
Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.
Sparťan Řepík se raduje z gólu Plzni.
14 fotografií

Pustili se do sebe dvě minuty před vypršením základní hrací doby. Po sérii soubojů v rohu kluziště, kde si nic nedarovali. A společně nastartovali nervózní závěr duelu.

Irving v pěstním souboji zprvu ztrácel, pak plzeňského útočníka zasypal několika přesně mířenými ranami. Když oba skončili na ledě, mohlo se zdát, že bitka skončila.

Ale oba i přes viditelné fyzické vyčerpání ještě chvíli pokračovali.

Sedláček skončil s dresem přetaženým přes hlavu, na kanadského soka ještě něco pokřikoval. „Ale já mu vůbec nerozuměl. Ani nevím, jestli to bylo česky, nebo anglicky,“ krčil rameny obránce Sparty.

Za pár okamžiků k němu usedl na trestnou lavici Mikael Seppälä, krátce před závěrečnou sirénou fanoušci sledovali ještě bitku Adama Rašky s Jakubem Jeřábkem.

„Zkrátka emoce, nic zvláštního,“ říkal po zápase novinářům Irving.

Čekal jste, že se poslední minuty mohou zvrhnout?
Už jsme spolu hráli popáté v řadě, každý zápas se na ledě potkáváte s těmi samými protivníky. Vytváří se dvojičky, nic si nedarujete. Plzeň nebyla spokojená s průběhem, my se snažili navzájem chránit.

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

V extralize už jste se několikrát porval. Užíváte si to?
Hodně. Tuhle sezonu jsem se k tolika bitkám nedostal, ale baví mě to. Není to jen o mně, máme i další kluky, kteří jsou ochotní se za tým poprat. Možná o nás v tomhle ohledu někdo pochyboval, ale ukázali jsme, že se jen tak nedáme.

V Plzni jste uspěli podruhé, série se v sobotu vrátí do Holešovic.
Přijeli jsme v těžké pozici. Přitlačení ke zdi, už nebylo kam uhnout. O to víc si vážíme toho, jak jsme to zvládli. Potřebovali jsme si pomoct přesilovkami, což se povedlo. Na konci jsme se postavili jeden za druhého, drželi jsme při sobě, ukázali jiskru a týmového ducha, což nám v některých částech sezony chybělo.

Šlo o nejlepší zápas Sparty v letošním play off?
Je to možné. Když jste v úzkých, občas se vybičujete k takovému výkonu. Byli jsme namotivovaní, věděli jsme, že jde o všechno a co to bude znamenat, pokud prohrajeme.

Může snížení na 2:3 znamenat zlom v sérii?
Doufám, že ano. Hraje se na čtyři vítězné zápasy, odepisovat jakýkoliv tým v jakékoliv fázi série je velice nebezpečné. Vydali jsme se správným směrem, teď je potřeba na to navázat.

I co se týče emocí?
Taky. Nechci říct, že musíme zůstat klidní, spíš si dávat pozor, abychom emoce kontrolovali. V play off je musíte mít, stupňují se každým zápasem. A pokud se v tomhle soupeři nevyrovnáte, jste okamžitě v nevýhodě. Musíme si zachovat stejné nastavení, zároveň nefaulovat.

Fungovaly vám i přesilovky, potrestali jste tři plzeňská vyloučení. Našli jste recept na jejich hru v oslabení?
I ve čtyřech jsou velmi agresivní při napadání. Musíme být chytří, hrát zodpovědně, kontrolovat puk, posouvat ho ve správný moment. A když se stane chyba, být ve správné pozici a co nejrychleji ji napravit.

Jakub Krejčík posbíral další dva body (1+1), vede tabulku produktivity play off. Je pro vás teď stěžejní oporou?
Hraje úžasně. Nejen v play off, celou sezonu. Ale tohle je správná chvíle pro někoho, aby vystoupil z řady. Je to ofenzivní bek, když se cítí dobře, dokáže být opravdu nebezpečný. Teď má formu, všichni to cítíme, snažíme se k němu dostávat puk nejvíc, co to jde.

Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět na pilno. Vidět byl znova brankář Montrealu Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.