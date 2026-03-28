Tipsport extraliga 2025/26

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

  20:16
Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík si se spoluhráči po výhře 4:2 vynutil rozhodující sedmý duel.
Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

V kabině Sparty si tak společně mohli přidat další puk do tabule, která symbolizuje počet výher ve vyřazovacích bojích.

Ke kotouči se však málem nedostali.

Po závěrečné siréně zůstal na plzeňské střídačce a hráči hostujícího celku ho vhodili do davu sparťanských fanoušků. Ti ho pak vrátili svým oblíbencům zpět na ledovou plochu.

„Každý tým si v play off dělá pomocné čárky, my sbíráme puky. Oni to věděli a nechtěli nám ho dát. Je to vždy takový boj,“ přiblížil Chlapík drobný pozápasový spor.

Boj to byl nakonec i díky bleskovému startu vítězný.
Chtěli jsme hlavně dobře začít, což se nám povedlo. Pak jsme trochu tahali za kratší konec, ale celkově skvěle zvládnuté utkání, od druhé třetiny jsme byli lepší.

Vnímáte, že váš rychlý gól hodně pomohl?
Může to i ublížit, máte brzké vedení a trochu se stáhnete. První třetina podle mě nebyla nejlepší, ale vedli jsme 2:0. Pak jsme hráli to, co jsme chtěli.

Dokázali jste potrestat chyby, připravovali jste se na ně?
Play off je strašně náročné, fyzicky i mentálně. Chyby budou, my jsme je využili, což je z naší strany skvělé. Byly tam i další šance, které jsme mohli využít, ale zaplaťpánbůh za to, jak to dopadlo.

Sparťanský obránce Jakub Krejčík zblízka překonává plzeňského brankáře Nicka Malíka a dává druhý gól Pražanů v šestém čtvrtfinále hokejové extraligy.

Kromě gólu a asistence jste ještě dvakrát ujížděl sám na bránu, mrzí nevyužité šance?
Tady to není úplně o statistikách, ale o vítězstvích. Kdybychom prohráli, tak nás to bude užírat, ale po výhře se na to rychle zapomene.

Zapracovali jste alespoň na disciplíně. Soupeři jste nabídli jedinou přesilovku, navíc až v 55. minutě.
Víme, že to byl v sezoně náš velký problém, vyřazovací boje jsou navíc náročné, abyste dokázali udržet emoce. Zatím děláme skvělou práci, ale musíme v tom být konzistentní.

Sparťanští hokejisté s fanoušky ve Sportovní hale v Holešovicích slaví gól v šestém čtvrtfinálovém utkání extraligy proti Plzni.

Odehráli jste už čtvrtý duel, kdy jste museli zvítězit. A v nich jste pokaždé podali velmi solidní výkon. Čím to?
Mě hrozně těší, že když máme nůž pod krkem, tak předvádíme to nejlepší. Ale série ještě nekončí, máme před sebou to nejdůležitější. Samozřejmě je fajn, že jsme se vrátili do série a teď přijde to hlavní.

Sedmý zápas, ve kterých se Spartě historicky vůbec nedaří.
Každý rok je jiný, já bych se na to úplně neupínal. Tým je obměněný, sedmé zápasy jsou strašně náročné, jde to rychle za sebou. Ale my do toho dáme všechno a uvidíme, jak to dopadne.

Co bude v rozhodujícím utkání platit?
Přístup i herní styl je nyní takový, jaký bychom chtěli. Od toho upustit určitě nechceme, musíme se soustředit na sebe a hrát to stejné.

Sparťanský obránce Aaron Irving vyplazuje jazyk v souboji s plzeňským útočníkem Mikkem Petmanem.

Čekat na vás bude bouřlivá plzeňská atmosféra...
Já se na to těším, je to fajn. Ale i tady v Holešovicích fanoušci předvedli skvělou kulisu. Možná je lepší, že v sedmém zápase ten tlak od fanoušků takový nebude.

Emoce navíc přibývají i na ledě. Očekáváte, že se ještě přiostří?
Po minulém zápase jsem čekal, že po nás možná půjdou víc. Ale máme dost kvalitní tým na to, abychom věděli, kdy ta rána může přijít. Člověk může být trochu naivní a udělat nějakou blbost, ale tentokrát jsme emoce kontrolovali.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

