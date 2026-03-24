Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

„Jsme nad propastí, teď už musíme, není na co čekat. Když to nezměníme do čtvrtka a budeme doufat, že se třeba něco změní samo do příštího roku nebo tak, tak to se nestane. Musíme si dát tu šanci,“ líčil sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.
Jeho svěřenci soupeře nejvíce zatlačili ve druhé třetině, zákrok plzeňského gólmana Nicka Malíka se zkoumal u videa, nenašel se však průkazný záběr, že by puk po střele Romana Horáka přešel brankovou čáru.
Pražané měli i další šance, avšak na skvělého Malíka recept ne a ne najít. Až v úvodu závěrečné části se to podařilo domácímu obránci Marku Pysykovi.
A po úvodním čtyřicetiminutovém čekání se fanoušci v holešovické Sportovní hale rázem dočkali divoké střelecké sekvence.
Po 13 vteřinách totiž opařil domácí příznivce srovnáním Matyáš Filip. „Střídání po gólu jsou důležitá na obě strany. Buď si udržíte momentum, nebo se prohodí. A to se Plzni povedlo,“ hodnotil střelec Pysyk.
Pro jeho tým ale bylo ještě hůře. Jen dvě minuty poté totiž zařídil nakonec vítěznou trefu Adam Měchura. „Srazili jsme se tam o vlastního gólmana. Nevím, jestli to byla smůla, nebo jsme špatně vyhodnotili nějakou situaci,“ mrzelo Kryštofa Hrabíka.
„Dali jsme ten kýžený gól, ale pak přišla pasáž hrůzy, nedorazů, blbých odrazů,“ láteřil Nedvěd.
S kritikou nešetřil ani za nasazení ve zbytku závěrečného dějství. V něm si Pražané začali vytvářet příležitosti ke srovnání až příliš pozdě, Tomáš Hyka navíc necelé čtyři minuty před koncem obdržel čtyřminutový trest, a zapříčinil tak, že domácí dohrávali v oslabení.
„Je to o osobní statečnosti. Když prohráváme čtyři minuty do konce, musím jít na první puk, i kdybych dostal naloženo. Někteří hráči tam ale nejdou, nechají se přeskočit, šťourají to zezadu. Takhle se zápasy play off nevyhrávají,“ hořekoval šestapadesátiletý kouč.
„Křeč to není, nemyslím si. Ne úplně všichni jsou bohužel nastavení na sto procent, teď ani nemáme kam sáhnout a udělat nějaké změny. Plzeň má všechny hráče nastavené na jednu vlnu, my možná pár ne, a proto v sérii taháme za kratší konec,“ dodal Nedvěd.
A rozladěnost Sparty se projevila i v přesilových hrách. Trápila se v nich, soupeř aktivně přistupoval, Pražany do vyložených šancí nepustil.
„Přesilovky nám vycházejí nejlépe, když je hrajeme jednoduše, moc to neobehráváme, snažíme se zakončovat a máme kluky před brankou,“ hledal řešení Hrabík.
„Musíme ocenit jejich oslabení, sehrávali je skvěle,“ uvedl Pysyk, jenž jako jediný defenzivu Západočechů překonal. „Celou sérii hrají dobře ve středním pásmu, ztěžují nám přechod do útočné třetiny.“
Recept Sparta musí najít do čtvrtka, kdy se od 17.30 představí na plzeňském ledě. A už si nemůže dovolit jediné zaváhání.
„Kladno proti nám v předkole taky mělo mečbol, v té situaci už jsme byli. Věřím, že tým se v takových okamžicích umí semknout. A že dokážeme vyhrát tři zápasy v řadě,“ burcoval Hrabík.