Tipsport extraliga 2025/26

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

  10:44
Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší době zadařilo především Pavlu Kousalovi, jenž zaznamenal gól a asistenci. „Dost se mi ulevilo,“ přiznal sedmadvacetiletý hokejista.
Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa. | foto: ČTK

Měl k tomu důvod. Vždyť v předchozích 15 zápasech probíhajícího play off nasbíral pouze jeden gól a jednu asistenci. Na stejnou bilanci se dostal během středečního duelu.

„Teď jsem konečně něco dal, snad ne naposledy,“ usmíval se Kousal.

Aktivitou hýřil po celý zápas, společně s pardubickým Romanem Červenkou zaznamenal nejvíce střel na bránu (5), krátce po polovině utkání se dostal i do další slibné šance před gólmanem Romanem Willem.

To už měl na kontě oba zápisy do statistik. Nejprve srovnal na 1:1, když ho před brankovištěm našel Devin Shore a Kousal už měl zakončení snadné.

„Šancí jsem měl hodně, každý zápas nějaká gólovka. To je potřeba proměňovat, což se mi nedařilo. Už bylo na čase,“ pochvaloval si po prolomení smůly.

Ve 44. zápase ve vyřazovacích bojích v dresu Pražanů skóroval teprve počtvrté. V prostředním dějství si pak připsal 12. asistenci, když vyvezl puk a obloučkem ho předal Michalu Řepíkovi, který propálil Willa.

Právě zkušenější forvard si v sérii připsal už třetí gól, když se dvakrát prosadil ve druhém semifinále na východě Čech.

A body tentokrát zapsal i třetí člen druhého útoku Shore, který kromě Kousalovy trefy asistoval i u stvrzujícího zásahu Martinse Dzierkalse do prázdné brány.

Řepík s Shorem tak dali alespoň částečně zapomenout na nevydařenou čtvrtfinálovou sérii, ve které ani jeden z nich nebodoval. I proto se od pátého střetnutí se Západočechy přesunuli od kapitána Filipa Chlapíka z první formace do druhé právě ke Kousalovi.

Radost sparťanských hráčů po gólu Pardubicím.

Společně tak nyní mají na kontě sedm zápasů, každý z trojice má po třech bodech. A i díky zlepšeným výkonům druhé ofenzivní řady drží Sparta s Pardubicemi krok.

„Ale pořád je to 2:2. Potřebujeme vyhrát ještě dva zápasy. Musíme takhle pokračovat, zůstat nohama na zemi a bojovat dál,“ pronesl Kousal.

Ten si mohl zároveň pochvalovat nasazení a obětavost Pražanů, ukázkou toho bylo ubráněné pětiminutové oslabení či power play soupeře v závěru. Hráči v rudých dresech padali do střel, před pátým duelem série tak pravděpodobně budou muset drobné šrámy ledovat.

„Ještě, že ten led máme. Je potřeba. Ale přece jen oni tam neměli skoro žádnou střelou na bránu, bylo fakt super, jak jsme jim to zablokovali. Takhle to musíme dělat vždycky,“ hlásil Kousal.

Další pokračování vypjatého semifinále je na programu v sobotu od 19 hodin na východě Čech. A sparťanský druhý útok se v něm pokusí navázat na zlepšující se formu.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

9. dubna 2026  10:55

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší...

9. dubna 2026  10:44

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

