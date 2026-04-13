Tipsport extraliga 2025/26

Sporné momenty z prodloužení Sparty a Pardubic. Měli sudí rozhodnout jinak?

Autor:
  9:59
Extraligová série mezi Pardubicemi a Spartou po sobotním pátém zápase nabrala nový rozměr. A v centru dění se ocitli rozhodčí, respektive jejich výkony. Prodloužení totiž přineslo několik sporných momentů, v nichž se sudí Robin Šír a Tomáš Cabák rozhodli nezasahovat.

Strkanice hráčů před brankou Sparty | foto: ČTK

„Ti borci nevědí, co mají pískat. Jsou úplně v pr... Předvádějí šílené výkony,“ rozčiloval se trenér Sparty Jaroslav Nedvěd a přičítal to výhružnému mailu majitele Pardubic Petra Dědka. „Rozhodčí jsou bohužel pod tlakem.“

Pardubice jsou v semifinálové sérii před pondělním šestým duelem v Praze v trháku 3:2 na zápasy.

O jakých momentech se ale po sobotní prohře Sparty 3:4 diskutovalo?

Krejčíkův únik a jediná přiznaná chyba

Především o úniku obránce Jakuba Krejčíka. Pardubický bek John Ludvig Krejčíkovi gólovou šanci překazil tím, že mu zezadu zablokoval hokejku a znemožnil mu s pukem naložit.

POHLED: Žalování, zákaz, tresty. Vyhlížená série se kazí, vinu nese i extraliga

Trest za hákování uložit nešel, neboť se trestá omezení pohybu protihráče proti jeho rukám: „Pokud dochází ke kontaktu hůl na hůl, takové počínání potrestáno nebude.“

Ale nešel zde uložit trest za sekání? Pravidlo říká: „Potrestáno bude jakékoliv silné seknutí holí do protihráčova těla, hole, rukou nebo do blízkosti rukou v situaci, kdy se hráč nepokusil hrát puk.“

Podle chování sudích lze vyvodit, že Ludvigovo seknutí nevyhodnotili jako silné. Ludvig přitom Krejčíkovi zmařil vyloženou gólovou šanci.

Ludvig z Pardubic v souboji se sparťanem Shorem.

Podle šéfa rozhodčích Vladimíra Pešiny měli v této situaci vylučovat, jen ne kvůli Ludvigovu zákroku, ale protože Krejčík v ten samý moment schytal od dalšího pardubického obránce Tomáše Dvořáka zásah holí do obličeje.

„Neuložení menšího trestu za bezprostředně následující zásah vysokou holí bylo v tomto případě chybou,“ napsal Pešina.

„Rozhodčí se na to díval z perfektního výhledu, Krejčík byl dvakrát po sobě faulován. Kdyby neměl sudí koule, dá dvě minuty, kdyby je měl, odpíská trestné střílení. I kdyby šlo o sedmý zápas a v sázce byl milion dolarů, musí to jako faul odpískat!“ zastal se svého bratra bývalý generální manažer reprezentace Petr Nedvěd pro iSport.cz.

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Střet Kelemena s Horákem

Další potenciální situace k potrestání nastala ve střídání, které těsně předcházelo vítěznému gólu Pardubic.

V souboji u mantinelu se ocitli sparťan Roman Horák a pardubický útočník Miloš Kelemen, který odehrál puk a pak se chytil s Horákem. Na záběrech televizních kamer Oneplay Sport je krátce vidět, jak Kelemen přikládá Horákovi ruku na hruď a Horák následně padá dozadu.

Jako by Kelemen zapáčil a strhl Horáka. O takových situacích hovoří pravidlo o podkopnutí. Za takové se považuje zákrok, „při kterém hráč svou nohou podkopne nebo zezadu podrazí nohy protihráče nebo když zatáhne dozadu horní část protihráčova těla rukou nebo loktem a zároveň ho ve stejné chvíli pohybem nohy vpřed zasáhne nebo podkopne, čímž způsobí jeho nebezpečný pád na led.“

Sparťan Horák se snaží vystihnout přihrávku pardubického Sedláka během čtvrtého zápasu semifinálové série.

Kvůli výšce mantinelu však chybí průkazný záběr, zda Kelemen Horáka skutečně podkopl.

Vítězný gól a kontakt s brankářem

Rozhodující branka, kterou vedení extraligy vysvětlilo nejsnáz. Sparta si na ni vzala trenérskou výzvu, věřila, že při gólu Tomáše Vondráčka došlo k tomu, že další pardubický hráč Ludvig zabránil brankáři Josefu Kořenářovi v zákroku tím, že mu vykopl hokejku z ruky.

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Ludvig se dostal do souboje se sparťanským obráncem Markem Pysykem, jeho noha projela brankovištěm a na hraně brankoviště kopla do Kořenářovy hole.

Rozhodčí po kontrole u videa ale gól uznali a od šéfa sudích Pešiny následně přišlo vysvětlení: „Klíčovou roli sehrála hůl sparťanského obránce Pysyka a její kontakt s betonem vlastního brankáře. Následný kontakt pardubického hráče Ludviga s holí brankáře je již mimo brankoviště – a vzhledem ke kontaktu Pysykovy hole s kolenem útočícího hráče – je považován za nezaviněný. Rozhodnutí z ledu proto bylo správné.“

Pardubický útočník Miloš Kelemen se snaží prosadit v souboji s Markem Pysykem ze Sparty břed brankou Josefa Kořenáře.

Podobný názor pronesl ve studiu po zápase také expert a bývalý brankář Roman Málek: „Ludvig jede brankovištěm, ale je tam jediný dotyk s brankářem od hole (sparťana) Pysyka. Jak chce bránit Ludviga, hokejku zapře o Ludvigovo koleno a špičkou hokejky otočí Kořenáře. Neotáčí ho Ludvig. Ten až v poslední fázi jde Kořenářovi nohou do hokejky, ale to už je mimo brankoviště a Pysyk ho v brankovišti otáčí. Ludvig chce z brankoviště. Za mě správně uznané.“

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Jaroslav Nedvěd ale tak klidně gólovou situaci neviděl. „Neodpískají nám v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním (Krejčíkova situace) a ve finále (Ludvig) vykopne našemu brankáři hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ běsnil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Filip Hronek (vlevo) z Vancouver Canucks blokuje v zápase s Anaheim Ducks...

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má...

13. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:13

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

12. dubna 2026  19:42

POHLED: Žalování, zákaz, tresty. Vyhlížená série se kazí, vinu nese i extraliga

Premium
Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Taky nestačíte zírat, co všechno se děje? A jak tvrdý boj probíhá mezi Spartou a Pardubicemi nejen na ledě, ale taky v zákulisí? Dynamo se v sobotu dostalo do trháku 3:2 na zápasy a je jednu výhru od...

12. dubna 2026  17:30

Plzeň naťukává Kubalíka, Straka mluvil s jeho agentem. Jak hodnotí sezonu?

Místopředseda představenstva a spolumajitel plzeňského Martin Straka

Vyzdvihl přínos brankáře Nicka Malíka, při hodnocení sezony litoval promarněných šancí ve čtvrtfinále proti Spartě. S hlavním koučem Josefem Jandačem se dohodl na další spolupráci a věří, že Plzeň se...

12. dubna 2026  15:30

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Slova sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda, jenž se po pátém semifinálovém utkání play off hokejové extraligy, které Pardubice vyhrály 4:3 v prodloužení, opřel do rozhodčích, nezůstaly bez odezvy....

12. dubna 2026

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  12. 4.

Hrdinové Kukla a Christ. Napětí mezi Čechy a Slováky. Jak polský zázrak šokoval mistry

Premium
David Volek (dole), brankář Dominik Hašek a Jaroslav Benák v československých...

Stejně jako snad všichni diváci, kteří před 40 lety sledovali utkání Československo–Polsko na hokejovém šampionátu v Moskvě, jsem nechápal, co se to vlastně děje. Křeč, pech, nervozita a zmar v...

12. dubna 2026

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a...

12. dubna 2026  11:44

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na...

12. dubna 2026  10:48

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Jack Eichel (vlevo) z Vegas rozehrává, napadá Martin Nečas z Colorada.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.

Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl zůstal sedět u levé tyče. Jako by nevěřil, že je konec. V 68. minutě jeho spoluhráči nechali Matěje Kubiesu střílet pod horní tyč a v Třinci prohráli...

12. dubna 2026  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.