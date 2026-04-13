Sporné momenty z prodloužení Sparty a Pardubic. Měli sudí rozhodnout jinak?

„Ti borci nevědí, co mají pískat. Jsou úplně v pr... Předvádějí šílené výkony,“ rozčiloval se trenér Sparty Jaroslav Nedvěd a přičítal to výhružnému mailu majitele Pardubic Petra Dědka. „Rozhodčí jsou bohužel pod tlakem.“
Pardubice jsou v semifinálové sérii před pondělním šestým duelem v Praze v trháku 3:2 na zápasy.
O jakých momentech se ale po sobotní prohře Sparty 3:4 diskutovalo?
Krejčíkův únik a jediná přiznaná chyba
Především o úniku obránce Jakuba Krejčíka. Pardubický bek John Ludvig Krejčíkovi gólovou šanci překazil tím, že mu zezadu zablokoval hokejku a znemožnil mu s pukem naložit.
Trest za hákování uložit nešel, neboť se trestá omezení pohybu protihráče proti jeho rukám: „Pokud dochází ke kontaktu hůl na hůl, takové počínání potrestáno nebude.“
Ale nešel zde uložit trest za sekání? Pravidlo říká: „Potrestáno bude jakékoliv silné seknutí holí do protihráčova těla, hole, rukou nebo do blízkosti rukou v situaci, kdy se hráč nepokusil hrát puk.“
Podle chování sudích lze vyvodit, že Ludvigovo seknutí nevyhodnotili jako silné. Ludvig přitom Krejčíkovi zmařil vyloženou gólovou šanci.
Podle šéfa rozhodčích Vladimíra Pešiny měli v této situaci vylučovat, jen ne kvůli Ludvigovu zákroku, ale protože Krejčík v ten samý moment schytal od dalšího pardubického obránce Tomáše Dvořáka zásah holí do obličeje.
„Neuložení menšího trestu za bezprostředně následující zásah vysokou holí bylo v tomto případě chybou,“ napsal Pešina.
„Rozhodčí se na to díval z perfektního výhledu, Krejčík byl dvakrát po sobě faulován. Kdyby neměl sudí koule, dá dvě minuty, kdyby je měl, odpíská trestné střílení. I kdyby šlo o sedmý zápas a v sázce byl milion dolarů, musí to jako faul odpískat!“ zastal se svého bratra bývalý generální manažer reprezentace Petr Nedvěd pro iSport.cz.
Střet Kelemena s Horákem
Další potenciální situace k potrestání nastala ve střídání, které těsně předcházelo vítěznému gólu Pardubic.
V souboji u mantinelu se ocitli sparťan Roman Horák a pardubický útočník Miloš Kelemen, který odehrál puk a pak se chytil s Horákem. Na záběrech televizních kamer Oneplay Sport je krátce vidět, jak Kelemen přikládá Horákovi ruku na hruď a Horák následně padá dozadu.
Jako by Kelemen zapáčil a strhl Horáka. O takových situacích hovoří pravidlo o podkopnutí. Za takové se považuje zákrok, „při kterém hráč svou nohou podkopne nebo zezadu podrazí nohy protihráče nebo když zatáhne dozadu horní část protihráčova těla rukou nebo loktem a zároveň ho ve stejné chvíli pohybem nohy vpřed zasáhne nebo podkopne, čímž způsobí jeho nebezpečný pád na led.“
Kvůli výšce mantinelu však chybí průkazný záběr, zda Kelemen Horáka skutečně podkopl.
Vítězný gól a kontakt s brankářem
Rozhodující branka, kterou vedení extraligy vysvětlilo nejsnáz. Sparta si na ni vzala trenérskou výzvu, věřila, že při gólu Tomáše Vondráčka došlo k tomu, že další pardubický hráč Ludvig zabránil brankáři Josefu Kořenářovi v zákroku tím, že mu vykopl hokejku z ruky.
Ludvig se dostal do souboje se sparťanským obráncem Markem Pysykem, jeho noha projela brankovištěm a na hraně brankoviště kopla do Kořenářovy hole.
Rozhodčí po kontrole u videa ale gól uznali a od šéfa sudích Pešiny následně přišlo vysvětlení: „Klíčovou roli sehrála hůl sparťanského obránce Pysyka a její kontakt s betonem vlastního brankáře. Následný kontakt pardubického hráče Ludviga s holí brankáře je již mimo brankoviště – a vzhledem ke kontaktu Pysykovy hole s kolenem útočícího hráče – je považován za nezaviněný. Rozhodnutí z ledu proto bylo správné.“
Podobný názor pronesl ve studiu po zápase také expert a bývalý brankář Roman Málek: „Ludvig jede brankovištěm, ale je tam jediný dotyk s brankářem od hole (sparťana) Pysyka. Jak chce bránit Ludviga, hokejku zapře o Ludvigovo koleno a špičkou hokejky otočí Kořenáře. Neotáčí ho Ludvig. Ten až v poslední fázi jde Kořenářovi nohou do hokejky, ale to už je mimo brankoviště a Pysyk ho v brankovišti otáčí. Ludvig chce z brankoviště. Za mě správně uznané.“
Jaroslav Nedvěd ale tak klidně gólovou situaci neviděl. „Neodpískají nám v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním (Krejčíkova situace) a ve finále (Ludvig) vykopne našemu brankáři hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ běsnil.