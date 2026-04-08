Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pražané slavili srovnání série na 2:2. Díky výhře, o které nakonec rozhodla právě situace ze 49. minuty, kdy Špaček uspěl s přesilovkovou ranou. I zásluhou skvělé Řepíkovy clony. A Horákovy dotěrnosti na brankovišti.
Ta se ale koučům Dynama nezdála. Byť třeba brankář Roman Will nesignalizoval žádný problém a v poklidu přijímal vedoucí zásah domácích na 3:2.
Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru s Třincem
Opakované záběry ukázaly, že Horák zavadil bruslí o Willův pravý beton. Ovšem jen lehce. A zároveň po kontaktu s hokejkou obránce Hájka, který patrně přispěl k Horákově přetočení směrem ke gólmanovi.
Sudí tak zůstali u rozhodnutí na ledě, gól platil. A Pešán nechápal.
„Začneme tím faulem, to je strašný, třináct minut do konce, šílený,“ zlobil se nejprve na vyloučení útočníka Stránského, které sparťané potrestali. To už ale vzít zpět nešlo. Tak pokračoval: „Je tam (hráč) v brankovišti, otáčí se. V době střely bouchne patou do gólmanova betonu, co je větší neuznanej gól?“ tázal se sudího Lukáše Květoně.
„Je tam kontakt, který za mě nemá vliv, je úplně minimální, není tam vizuální bránění, kontakt nohy s betonem nemá vliv,“ zareagoval arbitr, který se s kolegou Jeřábkem radil u monitoru.
„Chytal jste někdy?“ protáhl ještě osmačtyřicetiletý trenér končící konverzaci.
„Já jsem nikdy nechytal.“
„Já taky ne,“ končila úsměvně diskuze, kterou zachytily mikrofony během utkání. Květoň si stál za rozhodnutím a ještě jednou popíral, že by kontakt měl mít na Willa vliv.
Situace podle výkladu pravidel působila jako platný gól. Pešán se tak ještě po zápase pokusil vysvětlit, co ho vedlo k tak jistému přesvědčení, že sudí měli původní verdikt zvrátit.
„Čerpali jsme z vlastní zkušenosti, kde stoprocentně vím, že dva identické góly nám neuznali, v jednom hrál roli Lukáš Sedlák, Košťálek tam střílel, stejná otočka a nám bylo vysvětleno, že tohle je gól, který se neuznává,“ prohodil v klidu hostující kouč a snažil se při popisu situace vyhnout hrozbě sankce za hodnocení výroku rozhodčích. „Tady to je identická situace, to není kňučení, byli jsme si jistí, že gól nebude uznanej, ale nebylo tomu tak. Ani jeden z nás neví, jak se to tam na brankovišti rozhodne.“
Poslední větou během tiskové konference do akce zapojoval i kouče Sparty Jaroslava Nedvěda, ten jen souhlasně pokývl hlavou.
Podívejte se na neuznaný gól Pardubic, ke kterému se Pešán vracel:
„Měli jsme informaci, že by gól neměl platit, ale nemůžu se k tomu vyjadřovat. Já byl zrovna na ledě, takže jsem to neviděl. Ani jsem si nevšiml, jestli Horák byl v brankovišti, nebo ne. Těžko říct,“ doplnil pouze útočník Jan Mandát.
Pešán se vracel k situaci z prvního čtvrtfinále proti Kometě, kdy skutečně otáčející se Sedlák narazil do betonu gólmana Aleše Stezky po Košťálkově střele. Velmi podobné momenty, s tím rozdílem, že zde Sedlák nebyl v souboji a puk brankáři prošel mezi nohama.
Možná právě proto se verdikty lišily.
Pražané díky neúspěšné výzvě dostali další přesilovku. Utkání se ale později rozhodovalo v jiné, po jednoznačném vyloučení do konce utkání pro obránce Niku Seppäläho. Ani pětiminutová početní výhoda však Východočechům nepomohla.
„Chybí nám pár hráčů. Je to znát, když hrajete v nějaké sestavě celou sezonu nebo alternujete,“ vysvětloval Pešán. „Nechci se vymlouvat, ale nějaký vliv to na efektivitu mělo, Sparta to navíc odblokovala a odbránila dobře. Ale i tak se přesilovka měla sehrát líp.“
„Možná nakonec to byl rozdíl,“ doplnil Mandát. „Asi jsme to občas uspěchali a chtěli hned po první nahrávce vystřelit, byla tam spousta bloků, podíváme se na to. Přesilovky jsou každopádně stěžejní, potrénujeme a věřím, že v sobotu se nám to povede.“
Právě o víkendu semifinále pokračuje pátým kláním na ledě Pardubic. Utkání začne v 17 hodin.