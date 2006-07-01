Očekávané semifinále extraligového play off bude pro obě strany speciální. Ale pro sedm hráčů ještě možná o trochu víc než pro ostatní. Až dorazí na led soupeře, ocitnou se v prostředí, kde to dobře znají. Na seznamu hokejistů, kteří během kariéry působili ve Spartě i v Pardubicích, figuruje i řada zajímavých jmen. Koho všeho na něm najdete?
VLADIMÍR SOBOTKA. Když se Sparta loni po vyřazení v semifinále s Kometou rozhodla říznout do kádru, odnesl to i on, jeden ze dvou kapitánů. Zanedlouho podepsal v Pardubicích. Přijal menší roli, řešil zdravotní lapálie, ale i v osmatřiceti je pořád platný. V soubojích, na vhazování, při oslabení. Za odměnu se dočkal prodloužení spolupráce i na příští ročník.
ONDŘEJ MIKLIŠ. Další hráč, který se před rokem přesouval na trase Sparta - Pardubice. O stěhování urostlého beka se vědělo už s několikaměsíčním předstihem, na nové adrese i přes silnou konkurenci v defenzivě vynechal jen dvě utkání z šestapadesáti.
MICHAEL ŠPAČEK. Jeden z nejkreativnějších hráčů v nejvyšší soutěži. Odchovanec Pardubic, kde působil v mládeži a načínal zde extraligovou kariéru. Když se poprvé vracel ze zahraničí, zakotvil v Třinci. Napodruhé projevilo zájem i Dynamo, ale přednost dostala loni v prosinci Sparta, kde druhou sezonu patří k ofenzivním oporám. V play off si drží bilanci bodu na zápas (1+8), sedí mu souhra s Filipem Chlapíkem.
TOMÁŠ HYKA. Také jeho čeká speciální série. A nejen proto, že stojí proti bývalým parťákům. V Pardubicích se stal v létě 2024 po dvou sezonách nechtěným, dlouholetá smlouva mu byla předčasně ukončena, což komentoval památnými slovy: „Život jde dál.“ Do Sparty dorazil jako velká ofenzivní posila, v aktuálním ročníku ale zaostává v produktivitě. Nastartuje se v semifinále?
JIŘÍ SMEJKAL. Spartu opouštěl v roce 2020. Se slovy, že v Česku pro něj vždycky bude číslem jedna. Vzal to přes Finsko, Švédsko a zámoří, kde stihl i dvacet zápasů za Ottawu. A když se mu zachtělo zpět domů, podepsal... v Pardubicích. „Cítil jsem, že mě chtějí. A přišly s jednou z nejlepších nabídek,“ vysvětloval. Od fanoušků z hlavního města to schytal, užil si i rýpance od bývalých parťáků.
JAN KOŠŤÁLEK. Pardubicím patří od roku 2021, jen v minulé sezoně si odskočil do Vítkovic. Přitom i od něj předtím zazněla slova, že si neumí představit, že by v Česku oblékal jiný dres než ten sparťanský. Na východě Čech ještě pookřál, vybojoval si účast na mistrovství světa 2023. V základní části aktuální sezony exceloval, stanovil nové osobní bodové maximum (16+27) a suverénně ovládl produktivitu mezi obránci.
TOMÁŠ DVOŘÁK. Záplavu bodů od něj nečekejte, platí za nepříjemného a obětavého pracanta, kterého trenéři rádi využívají vedle ofenzivnějších kolegů. V Pardubicích naskakoval po boku Petera Čerešňáka, velmi dobře si rozumí s Janem Košťálkem. A jeho přesun ze Sparty? Došlo na něj v dubnu 2021, po pětiletém působení v Praze.
DAVID HONZÍK. Jméno spíš pro fajnšmekry. Chytal na čtyřech extraligových adresách, posledně loni v dresu Pardubic. Stihl jeden start, přispěl k vítězství 5:4 po samostatných nájezdech v Karlových Varech, jinak působil v prvoligovém béčku. Ve sparťanské brance se objevil čtyřiadvacetkrát, pendloval mezi pozicí dvojky a trojky.
JAN BUCHTELE. Narodil se v Hradci Králové, hokejově rostl v Pardubicích, se kterými má z mládi dva tituly. Ale největší stopu zanechal ve Spartě, kam poprvé přišel už v roce 2013 a odehrál zde přes 500 zápasů. Před dvěma lety se před odchodem do Mladé Boleslavi loučil v slzách a se slovy: „Vytvořil jsem si tady domov. Jsem rozhozenej a zlomenej, ale život jde dál, čas všechno srovná.“
ROBERT ŘÍČKA. Aktuálně bojuje v prvoligovém finále. Ve Zlíně, kde kariéru v nejvyšší soutěži načínal. Ve Spartě strávil čtyři roky, odcházel proto, že chtěl větší roli. V Pardubicích ji dostal a využil, hned v první sezoně 2021/22 se v součtu základní části a play off blýskl parádní bilancí 31+21. S příchodem zvučnějších posil se ale začal propadat sestavou, až na něj nezbylo místo.
DAVID TOMÁŠEK. Jeden z nejlepších českých útočníků v Evropě. A pikantní případ, protože dle zákulisních informací by měl od příštího ročníku mít podepsáno v Pardubicích, kam se vrátí po osmi letech. Velmi o něj stála i Sparta, kde působil mezi lety 2020 až 2023. Jeho krok komentovala v únoru následovně: „Náš zájem byl dlouhodobý a velmi intenzivní, David byl v kontaktu s vedením klubu, trenéry i majitelem. Naše nabídka by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii klubu. Rozhodl se však vydat jinou cestou, jeho rozhodnutí respektujeme.“
JÚLIUS HUDÁČEK. Do Sparty přišel v lednu 2022. Jako náhrada za Alexandra Saláka, který se neloučil zrovna v dobrém. Zkušený Slovák vytvořil vyrovnanou dvojici s Matějem Machovským, fanoušky si získal i pozápasovými děkovačkami. Pražanům pomohl do finále, obě strany už se předem dohodly, že půjde jen o krátkodobou spolupráci. A jeho působení v Pardubicích? V lecčems podobné, jen v roce 2013 dorazil už v listopadu, odchytal více utkání a s vyřazovacími boji se loučil ve čtvrtfinále.
JURAJ MIKUŠ. Slovenský obránce svou jedenáctiletou kariéru v extralize načínal ve Spartě, kam v roce 2014 přešel ze Lva Praha. V hlavním městě strávil ještě další čtyři sezony, takřka stejně dlouho vydržel i v Pardubicích. Patřil k oporám v době, kdy se tradiční klub sbíral ze dna a vracel do vyřazovacích bojů. V ročníku 2021/22 nosil na dresu „áčko“.
DANIEL VOŽENÍLEK. Nejvíc ho máte spojeného s Třincem, že? Aby ne, vždyť právě tam se nejvíc ukázal, vybojoval si místo v reprezentaci, zahraniční angažmá a účast na třech světových šampionátech. Ale do extraligy poprvé nakoukl v dresu rodných Pardubic, kde jako mladý sbíral zkušenosti, zároveň putoval po hostováních v první lize. Ve Spartě se objevil na osm zápasů v sezoně 2021/22, z Českých Budějovic přišel na měsíc a půl výměnou za Zdeňka Doležala.
MAREK ĎALOGA. Velmi dobře bruslící obránce patří posledních pět sezon Kometě. Když v létě 2012 opouštěl Slovensko, zamířil do Pardubic, odkud se o dva roky později přesunul do Sparty. K Pražanům se ještě dvakrát vrátil: jednou z čínského Kunlunu, jednou ze švédské Mory. A také na východě Čech se znovu objevil, absolvoval zde takřka kompletní ročník 2020/21.
MICHAL VONDRKA. Největší klubové úspěchy zažil s pražskou Slavií, kde vybojoval titul a další čtyři medaile. O to překvapivější bylo jeho působení u rivala ze Sparty, ačkoliv nemělo dlouhého trvání. Přišel v lednu 2015 před play off, v klubu celkem odehrál 15 zápasů, semifinálovému konci s Třincem ale nezabránil. O pět let později působil i na východě Čech, kam přišel vypomoct v záchranářských bojích z Mladé Boleslavi. A úspěšně, v covidem narušené sezoně nakonec Pardubice extraligovou příslušnost udržely.
MARTIN PROCHÁZKA. Sparťanský odchovanec, který za A-tým naskočil celkem ve čtyřech sezonách, prostor dostal i v šesti duelech v play off. Současný útočník Kladna chodil od ročníku 2016/17 po hostováních, v sezoně 2018/19 krátce nakoukl i do Pardubic. V dresu Dynama zvládl pět startů, bodově se však neprosadil.
MARTIN LÁTAL. Do Sparty nakoukl už v mládeži, v hlavním týmu později strávil dvě kompletní sezony v letech 2008 až 2010. Jednou si zahrál semifinálovou sérii, podruhé skončil pražský celek o fázi dříve. Na východě Čech strávil jeden rok díky záchranářské sezoně 2019/20, odkud se přes Litvínov vydal do zahraničí.
MATĚJ BERAN. Plzeňský odchovanec se po návratu ze zámořských juniorek nejprve představoval v mateřském klubu, v sezoně 2015/16 však putoval do Pardubic, kde zažil nakonec úspěšné záchranářské boje. Nepříliš zdařilé období prožil i rok později, kdy Dynamo i s Beranem bojovalo v baráži. V další sezoně už se Pardubice prokousaly i do play off, poté se Beran na jeden rok přesunul do Sparty. V následujícím ročníku se ještě na 18 utkání vrátil na východ Čech.
TOMÁŠ ROLINEK. Hráč úzce spjatý s Pardubicemi, kde mezi elitou naskočil už v sezoně 1998/99. V roce 2005 získal mistrovský titul, přidal i další dvě medaile. Tu poslední extraligovou pak vybojoval už se Spartou, kam se vydal právě z Pardubic v roce 2013 po ukončení spolupráce s Východočechy. U Pražanů zastával během dvou let i funkci kapitána, poté však z rodinných důvodů neprodloužil smlouvu. A přišel velký návrat do Pardubic, kde zvládl zasáhnout ještě do dalších pěti sezon a posléze plnil také roli sportovního manažera.
BRIAN IHNAČÁK. Kanadský forvard, hokejový cestovatel. V sezoně 2016/17 ho kroky zavedly i do Sparty, kde tak navázal na otce Petera, jenž u Pražanů působil na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V hlavním městě odehrál dohromady 40 zápasů, o trochu méně jich zvládl o dva roky později v Pardubicích, kde absolvoval i baráž.
VÁCLAV BENÁK. Na jeho příjmení v hokeji pořád narazíte. Díky jeho synovi, Adamu Benákovi, jednomu z největších ofenzivních talentů z Česka. Jeho otec hrával v obraně, platil za šikovného praváka, nejvíc se mu dařilo mezi lety 2011 a 2015 v Pardubicích. Ve třech ze čtyř sezon pokořil hranici dvaceti bodů. Ve Spartě působil mnohem dřív, na konci devadesátých let zde působil v juniorce, v áčku sbíral první extraligové starty.
BLAŽ GREGORC. Jeden z nejvýraznějších Slovinců v extraligové historii, v Pardubicích druhý hokejista z této země po Tomaži Razingarovi. Také jeho se vedení na urostlého obránce ptalo, v roce 2012 jej přivedlo z dánského Odense. Dlouholetý reprezentant zde vydržel tři sezony, pak se přesunul zhruba o pětadvacet kilometrů severně do Hradce Králové. Pozdější angažmá ve Spartě mu příliš nesedlo, v sezoně 2018/19 se stěhoval už po dvaceti utkáních do Vítkovic výměnou za Erika de la Roseho.
MAREK HOVORKA. U hokeje pořád zůstává. V jedenačtyřiceti hraje doma na Slovensku za druholigovou Dubnici. V extralize vystřídal osm různých adres, kromě Sparty a Pardubic také Ústí nad Labem, Mladou Boleslav, Kladno, Karlovy Vary, Chomutov a Vítkovice. V dresu Pražanů odehrál šestačtyřicet duelů v sezoně 2012/13, s Dynamem musel hájit v roce 2019 extraligovou příslušnost v baráži.
JIŘÍ HUNKES. V extralize ho máte možná spojeného s jinými celky. Hlavně s Třincem, kde mezi dospělými začínal, pak také s Libercem, kde dohromady odehrál pět sezon. Ve Spartě se mihnul na třináct duelů v sezoně 2012/13, kterou načal ve Lvu. A co Pardubice? Tam vydržel v ročníku 2017/18 jen osm utkání, pak zakotvil v Litvínově.
TOMÁŠ VORÁČEK. Ostravský rodák, odchovanec Poruby, první extraligové zkušenosti sbíral ve Vítkovicích. Sparta ho přivedla krátce před uzávěrkou přestupů v roce 2018 ze Slovanu Bratislava, ale příliš dlouho se v O₂ areně neohřál. To samé lze říct i o jeho angažmá v Pardubicích, kde se po krátkých hostováních v Hradci Králové a v Plzni usadil v listopadu 2019. Stihl ale jen třiatřicet zápasů.
SACHA TREILLE. V příští extraligové sezoně budete vídat jeho staršího bratra Yoricka. Na střídačce Vítkovic, tým povede po Václavu Varaďovi. On i Sacha v Česku hrávali, vystřídali několik štací. Mladší ze sourozenců absolvoval na Spartě mimo jiné část ročníku 2010/11, který končil zklamáním a účastí v play out o udržení. S Pardubicemi si zahrál sedmizápasové čtvrtfinále s Třincem na jaře 2018, v další sezoně odešel do Grenoblu, kde působí dodnes.
TOMÁŠ DIVÍŠEK. Aktuálně hlavní tvář sparťanského vedení, kde drží funkci sportovního ředitele. Jako hráč toho však v klubu zas tolik neodehrál, všehovšudy jen deset zápasů na konci sezony 2013/14. To v Pardubicích si ho fanoušci pamatují daleko více, po návratu ze zámoří v klubu působil mezi lety 2002 až 2005, kdy se loučil titulem, poté ještě v sezonách 2008/09 a 2009/10. Dynamu posléze pomáhal také v ročníku 2015/16.
DUŠAN SALFICKÝ. V Pardubicích vyrůstal, výraznější šanci dostal ale až v Plzni. A první velký úspěch slavil zase pro změnu ve Spartě, s níž v roce 2007 vyhrál titul. Ten nakonec zvedal nad hlavu i v Pardubicích (2012), kam se na konci kariéry vrátil. V Dynamu poté působil jako sportovní ředitel, ještě loni zastával místo v představenstvu.
ADAM SVOBODA. Nejen konec kariéry spojil hlavně s pražskou Slavií, ovšem také v Pardubicích strávil několik let. Na východě Čech působil od roku 1997, kde vydržel až na krátkou štaci v Německu, Rusku a Švédsku do začátku sezony 2006/07, aby se do klubu v roce 2010 ještě vrátil. A stopa ve Spartě? Tu bychom našli ještě před prvním pardubickým angažmá, kdy ještě jako junior odchytal v dresu Pražanů 28 zápasů. Dva roky po poslední štaci v Kazachstánu (2016/17) si sáhl na život.
MIROSLAV HLINKA. Slovenský útočník si vyzkoušel řadu různých angažmá, ovšem v kuse nejdéle vydržel právě ve Spartě. Po pěti sezonách odešel v roce 1999 do Finska, tedy těsně před tituly Pražanů. Do Pardubic přišel zase po zisku poháru v roce 2005, v rozběhnuté sezoně 2007/08 se pak ještě jednou do Sparty vrátil. Jeho kariéra a život měly tragický konec, v září roku 2014 spáchal sebevraždu.
MICHAL SÝKORA. Jméno, které v posledních letech a měsících létalo po internetu spíše ve spojitosti s nesplácením milionových závazků, se však proslavilo hokejem. Dvojnásobný mistr světa vyhrál titul se Spartou (2000) i Pardubicemi (2005), ten s Dynamem si ovšem jako hráč tolik neužil. Zranění kolene z kraje úspěšné sezony mu totiž zadělalo na brzký konec kariéry.
MARTIN RICHTER. Mihl se na farmě Rangers, jinak většinu své kariéry odehrál v extralize. Ve Spartě se ukázal v necelých čtyřech sezonách, v roce 2002 začínal rovnou titulem. Štaci v Pardubicích měl značně kratší, mezi lety 2007 a 2009 (se zastávkou ve Švédsku a Banské Bystrici) naskočil za tehdejší Moeller a Eaton jen do 24 zápasů.
LIBOR ZÁBRANSKÝ. Muž dobře známý, zato spjatý s úplně odlišným klubem. Majitel Komety sice v Brně začínal, ale na sklonku hráčské kariéry působil právě u dvou velkých konkurentů. Když se vracel ze zámoří, vybral si Vsetín, kde ovšem strávil jen dvě sezony. Další dvě pak přidal ve Spartě, s níž dokonce slavil titul, poté se na další dva roky přesunul do Pardubic. Ve 30 letech posléze s hokejem skončil.
MILAN KASTNER. Už barva fotografie napovídá, že tady míříme do dávné historie. Kastner hrával za Spartu už v sezoně 1984/85, vydržel v ní až na krátkou odbočku na dva ročníky do Jihlavy kvůli vojenské službě do roku 1994. Právě tehdy odcházel do Pardubic, kde působil mezi lety 1994 a 1996. U Pražanů se podepsal pod dva tituly (1990, 1993).
