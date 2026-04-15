Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Robert Rampa
  22:38
Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o pokutě pro trenéra Jaroslava Nedvěda a zákulisních válkách. Zároveň přiznal, že od olympiády bojuje se zraněním.
Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Semifinále jste nezvládli, ale Sparta vypadala mnohem lépe než v minulých letech.
Myslím, že lidi viděli úplně jinou Spartu, takhle bychom se měli prezentovat. Můžeme se z toho ponaučit, i když do další sezony je dlouhá doba.

Absolvovali jste devatenáct zápasů v play off, Pardubice jen jedenáct. Hrálo to roli?
Hrálo, samozřejmě. Navíc jsme k tomu přidali asi pět nebo šest prodloužení, to je pro tělo strašná dávka. Ale v kabině se něco probudilo, my ty síly nabírali a mohli se opřít jeden o druhého, i když to bylo strašně náročné. Ta vnitřní síla nás hnala dopředu.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Co se probudilo?
Pomohly nám zápasy, které jsme otočili. S Kladnem jsme byli pár minut od vyřazení, s Plzní jsme na tom taky nebyli dobře. Ale jeli jsme na euforii a věděli jsme, že to můžeme zvládnout.

Jak emotivní série to byla?
Strašně psychicky náročná. Šli jsme každý zápas nadoraz, ani vteřinu jsme nevydechli. Bylo to emotivní, bojovali jsme ve válce a ty emoce nás vyčerpávaly.

Dotkly se vás i zákulisní války?
Nemyslím, jen mi přišly strašně zbytečné. Byla to skvělá série s výbornými hráči na obou stranách, ty věci mimo do sportu nepatří. Škoda pro nás, že se to řešilo. My to nějak neřešili, byť samozřejmě hodně cestujeme a bavíme se, něčemu se zasmějeme. Těm věcem se nevyhnete, ale je to prostě škoda.

Strkanice u mantinelu mezi Filipem Chlapíkem a Tomášem Dvořákem v sedmém semifinále play off.

Co jste říkal na pokutu ve výši 110 tisíc pro trenéra Jaroslava Nedvěda?
Méďa je skvělej člověk a trenér. Řekl, jak to cítí, dostal přísnou pokutu. Ale my za ním stáli. Já nevím, co můžu říct... Prostě jsme cítili, že zápasy byly něčím ovlivněné a Méďa stál za kabinou.

Měli byste mít právo také hodnotit sudí?
Proč ne? Nás lidi taky hodnotí, rozhodčí jsou součástí hry. Musí to být v nějaké míře, ale dávat takovéhle pokuty za názor, toho nejsem zastánce.

Prozraďte, vy jste nebyl úplně zdravý, že?
Pro mě to bylo asi nejnáročnější play off. Kvůli národnímu týmu a Spengler Cupu jsem neměl žádné volno, navíc od olympiády bojuji se zraněním. Ale já se na to nechci vymlouvat. Hrál jsem a snažil se pomoct týmu. Takových nás bylo víc. Nikdo není stoprocentní v play off.

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Co květnové mistrovství světa, dovolí vám to zdravotní stav?
Nevím, uvidíme. Musím projít prohlídkami.

Co sedmé utkání rozhodlo?
To, co vždycky. Malý detail, z kterého oni dali gól. A my ho dát nedokázali. Bylo to strašně náročné, nezvládli jsme to a bolí to.

Přitom jste měli i přesilovku pěti proti třem.
Stál proti nám strašně kvalitní tým. A my jsme šance měli, trefili jsme tyčku... Zápas mohl dopadnout pro kohokoliv z nás.

Jste jako kapitán na tým hrdý?
Rozhodně. Ukázali jsme v play off to, v co jsem celou sezonu věřil. Semkli jsme se a dotáhli to až sem. Přitom za nás hráli kluci, kteří vůbec neměli nastoupit. Měl by to být dobrý základ do příští sezony, tahali jsme za jeden provaz. Nejvíc od té doby, co tu jsem. Obrovský respekt všem klukům.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.