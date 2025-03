Pardubice slavily postup v neděli, Sparta o den později. Oba si tak v současnosti užívají více než týdenní volno. V Praze začne semifinále příští týden v úterý, Dynamo jej zahájí dokonce až ve čtvrtek.

Už z tohoto vyplývá jedna společná jistota, tedy že se Sparta a Pardubice nejdříve potkají až ve finále. První tým po základní části totiž nemůže narazit na toho třetího dříve než v boji o zlato.

Komu dalšímu se ještě stoprocentně v semifinále vyhnou?

Možní soupeři Sparty

Hodí se připomenout, že držitel Poháru Jaroslava Pouzara, tedy vítěz základní části, v aktuálním ročníku Sparta, v každé části play off narazí pokaždé na nejhoršího nasazeného soupeře.

Proto vyfasovala ve čtvrtfinále desátý Třinec, stejný princip ji čeká i nyní. Už jistě to nebudou Pardubice, případně ani Hradec, pokud postoupí přes Mladou Boleslav.

Sparťané slaví čtvrtý gól proti Dynamu.

Se zbývajícími třemi celky se ale utkat může.

Mladá Boleslav. Tady je klíč nejjednodušší. Pokud Středočeši ještě otočí sérii s Mountfieldem a postoupí dál, není co řešit a půjdou právě na Spartu. Pokud ale Hradec využije jeden ze dvou mečbolů, dojde na zbylé dvě varianty.

Kometa. Na Brno by Sparta narazila v případě, pokud by postoupil Hradec a zároveň by tým z druhého největšího města republiky vyřadil ve čtvrtfinále Vary.

Karlovy Vary. I zde musí být nejprve naplněna podmínka, že Hradec vyřadí Mladou Boleslav. Pokud se tak stane a Vary ještě otočí sérii s Kometou, čeká Energii souboj se Spartou.

Možní soupeři Pardubic

U Pardubic je situace trochu složitější, na rozdíl od Sparty totiž ještě neví, jestli do semifinále půjdou jako druhý, či jako třetí nejlepší tým.

Stejně jako Pražané má i Dynamo jednu další jistotu, v případě jejího postupu se vyhne Mladé Boleslavi, která by se automaticky stala na základě pořadí po základní části papírově nejslabším semifinalistou a mířila by na Spartu.

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

Další tři varianty zůstávají otevřené.

Hradec Králové. Opět nejjednodušší matematika. Pokud Mountfield využije jeden z mečbolů a vyřadí Mladou Boleslav, čeká ho východočeské derby. Dynamo by kvůli horšímu postavení po 52 zápasech sezony začalo sérii na venkovním ledě. Pokud ale postoupí bruslaři, bude Pardubice zajímat druhá série.

Kometa. Podobný případ jako u Sparty. Na Kometu narazí Pardubice pouze v případě, pokud Boleslav oslaví postup přes Hradec a následně Kometa zdolá Karlovy Vary.

Karlovy Vary. Když Boleslav uspěje v boji s Hradcem a Energie následně vyřadí Kometu, zahrají si Pardubice právě se Západočechy.