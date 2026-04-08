Tipsport extraliga 2025/26

Šancí dost, potřebný gól scházel. Horáka mrzelo: Musíme si pomoct v přesilovkách

Hodnocení zahájil slovy: „Je to škoda.“ Nejen Roman Horák, ale i celá Sparta mohla těsné porážky ve třetím semifinále hokejové extraligy skutečně litovat. Šancí na rozhodnutí si vypracovala dost, zvlášť v prodloužení Pardubice zatlačila. Výsledek 1:2 po samostatných nájezdech ale dává v sérii výhodu soupeři.
Pardubický Tomáš Dvořák se natahuje po Romanu Horákovi ze Sparty.

Vítěz základní části se ujal vedení 2:1 na zápasy. A pokud v O2 areně uspěje i podruhé, v sobotu bude moct na domácím ledě stvrdit postup do boje o mistrovský titul.

K úternímu vítězství dokráčel i díky Romanu Willovi. Pardubický gólman kryl osmatřicet pokusů, inkasoval jen v devětačtyřicáté minutě, kdy puk na hranici brankoviště tečoval Horák.

Za vyrovnaného stavu 1:1 ale lapil několik nebezpečných šancí Sparty. Ve třetím dějství i následném prodloužení musel řešit o poznání ošemetnější situace než Jakub Kovář.

Svého soka předčil i v nájezdech. Zastavil tři ze čtyř, na druhé straně se naopak postupně prosadili šikovně kličkující Martin Kaut i přesně mířící Jiří Smejkal a Lukáš Sedlák.

Horákovi pak nezbývalo než si povzdechnout: „Co se dá dělat, závěr zvládl soupeř lépe.“

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Na nájezdy přitom nemuselo vůbec dojít.
I takové zápasy vás potkají. Jste lepší, máte šance, nedáte je... Mrzí to, ale takové je play off.

Vyčítáte si zpětně, že jste neproměnili ani jednu z pěti přesilovek?
Hráli jsme jich hodně, ale nešly nám. Měli jsme si v nich pomoct nějakým gólem, na tohle se určitě potřebujeme a budeme chtít zaměřit.

Zdálo se, že váš gól na 1:1 mužstvo nastartoval.
Pomohl nám, měl jsem pocit, že to z nás trochu spadlo, protože jsme se předtím dlouho nemohli prosadit. Řekl bych, že v prodloužení jsme byli živější, což si musíme přenést do dalšího zápasu. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Jen ten gól chyběl...

Při nájezdu jste vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony. Měl jste jasno, že tohle zkusíte?
Jo, s tím jsem tam šel. Minule jsem volil střelu, teď jsem chtěl zkusit něco jiného. Všichni už se známe, všichni se na zápasy dívají, všichni o tom ví. Je to jen o provedení, které se mi tentokrát nepovedlo úplně stoprocentně.

Kouč Jaroslav Nedvěd gestikuluje na sparťanské střídačce.

V play off jste odehráli patnáctý zápas, Pardubice sedmý. Rozdíl v silách na ledě cítíte?
Fyzicky jsme na tom dobře, což je určitě pozitivum.

Ale série je náročná. Hodně soubojů, strkanic.
Takové je play off. Není to tak jen s Pardubicemi, s každým týmem je to stejné. Jde se na krev, každý chce vyhrát. Už jsme si pár velkými bitvami prošli, snažíme se hlídat emoce a nechceme se nechat vylučovat za šarvátky, které k ničemu nevedou.

Může být středeční utkání za stavu 1:2 pro soupeře klíčové pro vývoj semifinále?
Každý zápas je hrozně důležitý, víme to i ze sérií s Kladnem a Plzní. Pokaždé jdeme na led s tím, že chceme vyhrát.

Semifinále

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

8. dubna 2026

7. dubna 2026  23:28

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Gólová radost zlínských hokejistů ve čtvrtém finálovém utkání mezi Zlínem a...

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

7. dubna 2026  20:06

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů....

7. dubna 2026  19:54

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

