Šancí dost, potřebný gól scházel. Horáka mrzelo: Musíme si pomoct v přesilovkách

Vítěz základní části se ujal vedení 2:1 na zápasy. A pokud v O2 areně uspěje i podruhé, v sobotu bude moct na domácím ledě stvrdit postup do boje o mistrovský titul.
K úternímu vítězství dokráčel i díky Romanu Willovi. Pardubický gólman kryl osmatřicet pokusů, inkasoval jen v devětačtyřicáté minutě, kdy puk na hranici brankoviště tečoval Horák.
Podívejte se na gól Romana Horáka:
Sparta srovnává před polovinou závěrečné části! 🎯Roman Horák stál tam kde měl a dostal kotouč za brankovou čáru. ✌️#TELH | #ZaSvatymGralem | #SPAPCE | #momentyplayoff | @HCSpartaPraha pic.twitter.com/1doTEs4KYz— Tipsport extraliga (@telhcz) April 7, 2026
Za vyrovnaného stavu 1:1 ale lapil několik nebezpečných šancí Sparty. Ve třetím dějství i následném prodloužení musel řešit o poznání ošemetnější situace než Jakub Kovář.
Svého soka předčil i v nájezdech. Zastavil tři ze čtyř, na druhé straně se naopak postupně prosadili šikovně kličkující Martin Kaut i přesně mířící Jiří Smejkal a Lukáš Sedlák.
Horákovi pak nezbývalo než si povzdechnout: „Co se dá dělat, závěr zvládl soupeř lépe.“
Na nájezdy přitom nemuselo vůbec dojít.
I takové zápasy vás potkají. Jste lepší, máte šance, nedáte je... Mrzí to, ale takové je play off.
Vyčítáte si zpětně, že jste neproměnili ani jednu z pěti přesilovek?
Hráli jsme jich hodně, ale nešly nám. Měli jsme si v nich pomoct nějakým gólem, na tohle se určitě potřebujeme a budeme chtít zaměřit.
Zdálo se, že váš gól na 1:1 mužstvo nastartoval.
Pomohl nám, měl jsem pocit, že to z nás trochu spadlo, protože jsme se předtím dlouho nemohli prosadit. Řekl bych, že v prodloužení jsme byli živější, což si musíme přenést do dalšího zápasu. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Jen ten gól chyběl...
Při nájezdu jste vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony. Měl jste jasno, že tohle zkusíte?
Jo, s tím jsem tam šel. Minule jsem volil střelu, teď jsem chtěl zkusit něco jiného. Všichni už se známe, všichni se na zápasy dívají, všichni o tom ví. Je to jen o provedení, které se mi tentokrát nepovedlo úplně stoprocentně.
V play off jste odehráli patnáctý zápas, Pardubice sedmý. Rozdíl v silách na ledě cítíte?
Fyzicky jsme na tom dobře, což je určitě pozitivum.
Ale série je náročná. Hodně soubojů, strkanic.
Takové je play off. Není to tak jen s Pardubicemi, s každým týmem je to stejné. Jde se na krev, každý chce vyhrát. Už jsme si pár velkými bitvami prošli, snažíme se hlídat emoce a nechceme se nechat vylučovat za šarvátky, které k ničemu nevedou.
Může být středeční utkání za stavu 1:2 pro soupeře klíčové pro vývoj semifinále?
Každý zápas je hrozně důležitý, víme to i ze sérií s Kladnem a Plzní. Pokaždé jdeme na led s tím, že chceme vyhrát.