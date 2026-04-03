Tipsport extraliga 2025/26

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Robert Rampa
  21:20
První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil vysokou výhrou Dynama 6:2. „Výsledek vypadá špatně, ale nemyslím si, že odpovídá průběhu,“ řekl sparťanský útočník Roman Horák v pátek.
Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa. | foto: ČTK

Když Sparta brzy vedla 1:0, on ujížděl sám na brankáře a mohl ještě zvýšit. Pražané úvod utkání opanovali. Jako by se Pardubice potřebovaly srovnat s tím, že několik dní nehráli hokejový zápas, zato Sparta pohodlně navázala na čtvrtfinálovou sérii.

„Měli jsme opravdu dobrý start,“ řekl i kouč Jaroslav Nedvěd.

Roman Horák se ale rozhodl pro střelu, kterou Roman Will lapil. A jak čas ubíhal, začali právě domácí přebírat dominanci.

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

„Velká škoda, jde to za mnou. Kdybychom odskočili...“ pověděl Horák.

A Nedvěd doplnil: „Tlačili jsme se do brány, ale pak bohužel něco selhalo. Zbytečně jsme udělali trest v šesti hráčích na ledě, nechali jsme si dát gól ve vlastní přesilovce... Asi jsme nebyli tak koncentrovaní, nebo něco. Dneska to nebyl náš den.“

„Sparta byla tvrdá v soubojích a my se s tím museli postupně vyrovnat. To se nám povedlo,“ přiznal i Pešán. „Ale výsledek je zavádějící a neznamená nic víc než první vítězství v sérii.“

Na druhou stranu Pardubice Spartě opravdu ukázaly suverénní chování v mnoha ohledech. Využily přesilovku, Jan Mandát udeřil v oslabení, Tomáš Dvořák se zjevil snad v každé skrumáži, kde se to nakonec semlelo, a notně Sparťany štval.

Gól navíc dali dva bývalí sparťani Jiří Smejkal a Vladimír Sobotka, famózní sólo akci a nakonec dvougólový večer předvedl Miguel Tourigny.

„Některé góly byly laciné,“ štvalo Horáka.

„Zatímco my šance nevyužili, Pardubice ano,“ přidal útočník Adam Raška. „Málo jsme chodili do brány, dělali jsme zbytečné rotace v rohu, to nám ubíralo síly. Musíme se víc tlačit před brankáře, nahodit puk, ukázat větší důraz.“

Jestli měly Pardubice více sil? „Můžou mít, ale na to se vůbec nemůžeme vymlouvat,“ odpověděl ještě Raška.

Dva góly? Zábava, ale prostě jsem jen pomohl týmu vyhrát, usmíval se Tourigny

„V sobotu je nový den a my si věříme. Cítíme se dobře. Jestli někdo říká, že sérii prohrajeme 0:4, tak na to se vůbec nedíváme,“ dodal ještě Horák.

Hned první duel přinesl to, na co fanoušci čekali. Byť se ještě nestalo nic závratného, začínají se tvořit osobní spory. Již zmíněný pardubický obránce Dvořák rád provokoval kapitána Sparty Filipa Chlapíka. Michael Špaček se zase pustil do bitky se Sobotkou, Adam Raška se neustále hlídal s Jakubem Laukem...

A mohli byste pokračovat.

„Bylo to hodně emoční a dá se čekat, že to bude pokračovat. Jsme velcí rivalové. A že jsme s Laukičem kamarádi? Tohle je play off, teď nejsme,“ řekl Raška.

Pešán k momentům na ledě suše řekl: „Kluci na obou stranách se k tomu postavili čelem. Děly se ‚vostré‘ zákroky, ale nic nepřekročilo hranici.“

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

