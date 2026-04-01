Tipsport extraliga 2025/26

Únava? Právě že vůbec, tvrdí kouč Nedvěd. Spartu čeká megasérie s Pardubicemi

Robert Rampa
  9:40
Vypustil ze sebe vlnu radosti. Skákal po střídačce, plácal do hráčů, objímal se s nimi a vítězně řval. Hokejisté Sparty právě vyřadili Plzeň v sedmém čtvrtfinálovém zápase a postoupili do nejočekávanější bitvy posledních let s Pardubicemi, které smetly šampiony z Brna.
Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd slaví postup do semifinále extraligy

Plzeňský brankář Nick Malík gratuluje svému protějšku Josefu Kořenářovi ze...
Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...
Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...
Plzeňský Jan Schleiss gratuluje Marku Pysykovi ze Sparty k vítězství.
29 fotografií

Sparta předtím v předkole musela do poslední chvíle zápolit i s Kladnem. Nedělá si to v extraligovém play off jednoduché.

Kouč Jaroslav Nedvěd ale bezprostředně vyprávěl: „Únava? Právě že vůbec. Adrenalin a euforie nám dávají do těla obrovské množství energie!“

19 let

se Pardubice a Sparta nepotkaly v extraligovém play off.

Seděl, jen ne v klidu. Jak má ve zvyku, trochu se u povídání kymácel. Snad jako by se i trochu krotil, aby postup do semifinále nepřecenil.

V půlce sezony přebral rozladěný tým, který směřoval všemi směry a zároveň nikam. Nedvěd měl dodat šťávu, impulz, živelnou energii. Srovnat tým na play off.

„Řešilo se, že Sparta nehraje, jak má. Procházeli jsme krizí, přestavbou týmu, přišli noví hráči a bavili jsme se o disciplíně. Kluci jsou tak dobří a zkušení, že to uchopili v pravý moment,“ vykládal Nedvěd v pondělí po postupu. „Víte, oni taky hráči nemusí mít v říjnu takovou chuť blokovat každou střelu. Odjeli třeba i mistrovství světa, zápasů měli hodně, nestihli si tak dobře odpočinout... Teď když se o něco hraje, každý bez výjimky skáče do střel.“

„Každý nás odepisoval, ale my se semkli,“ přidal kapitán Sparty Filip Chlapík. „Na play off je krásné, jak kabina žije, když musíte sérii otáčet. Po zápase se sejde pět až deset pomlácených lidí na fyziu a prožívají to spolu.“

Mimochodem, právě Chlapíkovi sklonil obří poklonu kouč soupeře Josef Jandač: „Neskutečně tým táhl, má u mě velký kredit. Jednak proto, že ho znám, a jednak proto, že neuvěřitelně vyspěl. V lídra, který má velký podíl na postupu Sparty. Učíte se ve velkých zápasech, on jel na olympiádu. A z toho všeho se skládají zkušení lídři. Podívejte na naši sérii, v sedmém zápase si nechal nabančit hubu a neoplácel. Sparta pak z přesilovky rozhodla.“

Zároveň i Chlapík přiznává: „No, už docela dlouho jedeme na autopilota. Jsme vyřízení, ale stejně v sobě nacházíme síly. Tým šlape.“

Sparťanská střídačka vítězství nad Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále.

Po pondělní výhře 1:0 nad Plzní Nedvěd vyprávěl, jak hráči určitě budou spát až do oběda. Už ve čtvrtfinálové sérii nehnal své svěřence na led za každou cenu. Klidně ať zůstanou na hotelu, projdou se po městě... „Vyplatilo se to, protože za energií stojí hlava. Když za něčím jdeš, hlava vyšle signál do nohou.“

Ale bude tohle stačit na suveréna základní části?

Sparta má za sebou dvanáct utkání ve dvaadvaceti dnech. Pardubice za tu dobu nastoupily jen čtyřikrát, navíc před prvním vzájemným zápasem budou mít desetidenní pauzu.

Velký rozdíl, když proti vám vyjedou odpočatí Sedlák, Červenka, Kaut a další.

Schyluje se k bombastické sérii, kterou celá extraliga vyhlížela několik let. Pardubice i Sparta dlouho čekají na titul, boj spolu vedou na mnoha frontách, třeba když chtějí stejného hráče. Ale ten hlavní se teď odehraje na ledě.

„Bude to o úroveň výš než s Plzní a budeme muset přidat. Jde o top tým v celé Evropě a my se na to moc těšíme,“ říká Chlapík. „Vidíme, že každý zápas v play off jde do poslední vteřiny a na krev. Budeme ze sebe muset dostat to nejlepší, abychom vyhráli.“

Pardubice Spartu v základní části porazily třikrát ze čtyř zápasů, hned tři duely došly až do prodloužení.

Ale v play off se oba kluby potkaly dávno v roce 2007, kdy Sparta brala poslední titul.

Vousaté vzpomínky.

Teď ty trochu živější. Na sparťanské straně Tomáš Hyka, bývalý člen Pardubic, na druhé Ondřej Mikliš, Tomáš Dvořák, Vladimír Sobotka a Jiří Smejkal, bývalí sparťani.

I proto jde o tak očekávanou sérii.

„Jasně, budou tam emoce. Bude to série s nábojem po všech směrech. My do ní ale nejdeme s tím, že se chceme prát, jdeme hrát hokej, ale když budeme potřebovat, postavíme se tomu i v jiných druzích sportu,“ mrkl Nedvěd v pondělí.

Stačí vzpomenout na nedávné utkání a bitku sparťana Adama Rašky s pardubickým Johnem Ludvigem a můžete si být jistí, že mezi oběma týmy přetrvávají hluboké emoce.

A ty se v semifinále projeví.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.