V úvodní dvacetiminutovce se Dynamo ovšem hledalo, vedení domácích 1:0 po trefě Kondelíka, jejž našel v přesilovce perfektní příhrou od zadního mantinelu špílmachr Červenka, se dalo považovat málem za zázrak. Sparta totiž sama mohla být klidně 3:0 vpředu.
„V první třetině jsme se do toho sice chvíli dostávali, ale ve druhé jsme zase zapnuli a vytvořili si pár šancí,“ podotkl Kelemen.
|
Pardubice ve šlágru předčily Spartu, Plzeň ovládla derby. Slaví i Vítkovice či Liberec
Zásadní momenty v prostřední části byly dva. Jednak ve 27. minutě využil další početní výhodu Dynama pumelicí golfákem obránce Košťálek, zadruhé o sobě dal vědět právě Kelemen, který se rozhodl shodit rukavice a rozdal si to na férovku se sparťanem Pospíšilem.
„Předtím mě trefil, dostal jsem ránu. Povolily mi nervy a zastal jsem se sám sebe,“ vysvětloval pardubický forvard. „Ale klobouk dolů před Pospíšilem, byla to fajn bitka. Příště si to třeba můžeme zopakovat,“ usmíval se Kelemen.
Ten se při rohovnické vložce sice záhy ocitl bez přilby, ovšem pak začal sázet Pospíšilovi shora do té jeho „kladiva“. Finální výsledek byl nerozhodný.
„Helma mi spadla na oči, tak jsem si ji stáhl. V těch emocích nad tím ale nepřemýšlíte. Bitky k hokeji to patří, po zápase jsme to v pohodě rozebrali,“ doplnil Kelemen.
Ale zpět ke střetnutí: už v 17. vteřině závěrečné periody sám procedil kotouč za Kořenáře, třebaže ten měl na jeho pokus dobrý výhled.
„Na sto procent, to byl prostě gól,“ vtipkoval v odpovědi na dotaz, jak moc byl přesvědčený, že zdánlivě lehká střela na nachystaného gólmana Sparty projde do brány. „Myslím, že se to odrazilo. Já chtěl víceméně dostat puk na bránu, protože jsem věděl, že u ní jsou jak Nosíno (Tomáš Nosek), tak i Kondel (Jáchym Kondelík). Nějak to tam propadlo,“ pokračoval Kelemen.
S jeho gólem už si Dynamo hýčkalo luxusní náskok, který lehce ukrojil jen zásah Řepíka ze 43. minuty. Gól sice muselo potvrdit video, ale žádný zádrhel reálně nebyl na obzoru. Do té doby bezchybný gólman Pardubic Subban však musel mít po neúspěšném zákroku trochu černé svědomí, neboť se mu kotouč po nahození došoural za čáru skrze betony.
„Sice jsme inkasovali, ale důležité bylo, že potom už se hosté nedostali k nějaké vyložené šanci,“ kvitoval Kelemen.
V globálu podle něj celé pardubické mužstvo prestižní mač zvládlo výborně. „A Subby (Malcolm Subban) nás podržel. Podstatné jsou tři body za vítězství. Ale už v úterý máme další zápas,“ vyhlížel už Kelemen bitvu s Vítkovicemi (od 18 hodin v enteria areně).
Dynamo i se dvěma osmifinále Ligy mistrů dosáhlo už na sedmé vítězství v osmi kláních. V extralize je nadále bezpečně druhé za třineckými Oceláři.
„Program je nabitý. Snažíme se v každém utkání bodovat, odmakat ho - Zatím se nám to daří. Ale do reprepauzy jich máme ještě kupu, takže musíme poctivě odpočívat, protože hrajeme v podstatě každý druhý den,“ shrnul Kelemen.