Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Vzhledem k rivalitě a emotivním soubojům se rozepře očekávat daly. Obzvláště v momentě, kdy oba kluby vsadily v posledních vteřinách na přítomnost čtvrtých lajn na ledě. A mezi jejich zástupci spor vznikl.
„Jel jsem za Willdou (brankářem Romanem Willem), pak jsem viděl, že se tam někdo mlátí. Ale to k tomu patří, takové jsou zkrátka emoce v play off,“ popisoval začátek inkriminovaného momentu pardubický útočník Jan Mandát.
Jeho spoluhráč Daniel Rákos nejprve najel do Adama Rašky, postupně se k nim přidávali i další hráči.
Výrazněji se do sebe opřeli domácí Kryštof Hrabík a pardubický John Ludvig. Právě k němu se posléze dostal také Raška a ostrá výměna názorů pokračovala.
To už se do akce zapojili také fanoušci. Ze sektorů vedle trestné lavice začaly létat plastové kelímky, které mířily na pardubické hráče. Nepomohla ani výzva v aréně, aby příznivci na plochu žádné předměty neházeli.
„Měl jsem na sobě trošku piva. Ale to je hokej, to jsou emoce. Zapojí i fanoušky, nemáme jim to za zlé. Pro mě je to v pořádku,“ komentoval Mandát.
Východočeši na nepříjemné okamžiky reagovali po svém, velmi aktivní byl například Miloš Kelemen, který gestikuloval směrem k tribunám a několik kelímků vrátil zpět do ochozů.
„Je to zbytečné. I já jsem hodil nějaké zpět, toho trochu lituju. Fanoušci si to chodí užít, také byli v emocích. Je to v pořádku,“ nekritizoval slovenský forvard chování sparťanských příznivců.
„Každý zápas má něco do sebe, patří to k tomu. Nestalo se tam nic šíleného, co by se mělo řešit. Každý má emoce, oni i my,“ dodal Kelemen.
K uklidnění napjaté atmosféry pak zavelel sparťanský kapitán Filip Chlapík, jenž ze skrumáže odvolal spoluhráče. Poté se už oba celky tradičně rozmístily na modré čáry.
„Asi to tak musí být, každý chce dát tomu týmu nějakou zprávu, že my jsme tady doma, oni zase, že jedeme k nim,“ přidal pohled Pavel Kousal, který celku z hlavního města pomohl ke srovnání série gólem a asistencí.
A po vyhroceném závěru si už v klidnější atmosféře přece jenom mohl převzít cenu pro nejlepšího hráče Sparty.