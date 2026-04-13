Tipsport extraliga 2025/26

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Autor:
  20:55
Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou táborů, v tom domácím vyrostlo i choreo.
Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Srovnávací gól Sparty ve druhé třetině šestého semifinále proti Pardubicím.
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd v šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím.
Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...
Rozepře během šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.
13 fotografií

To příznivci Pražanů během první komerční přestávky adresovali směrem k pardubickému majiteli Petru Dědkovi. Na bílých plachtách jste si mohli přečíst: „Zdravotní klaun > Hockeyclown.“

Fanoušci v kotli měli nasazené i symbolické klaunské nosy, jejichž nákupem vyjádřili podporu charitativnímu projektu právě zvanému Zdravotní klaun.

Často se z výhradně sparťanského sektoru ozývalo hlasité „je*at Dědka“, hostující fandové reagovali zvoláním „Jarda Nedvěd nemá ofinu“, čímž se vraceli k televiznímu rozhovoru, v němž trenér Sparty nařkl útočníka Lukáše Sedláka ze simulování.

Transparent sparťanského kotle během šestého semifinále play off proti Pardubicím.

Přidali však i ostřejší hesla směřovaná například na útočníky Filipa Chlapíka nebo Michaela Špačka.

Celá sága plná emocí započala ve středu večer, po čtvrtém utkání série, které Sparta na domácím ledě vyhrála 4:2. Po něm Dědek reagoval naštvaným mailem řediteli extraligy Martinu Loukotovi, jehož vyzval k rezignaci, a ve kterém kritizoval prezidenta Asociace profesionálních klubů (APK) Jana Tůmu a člena představenstva Petra Vosmíka i sparťanské fanoušky za jejich chování.

Velmi pravděpodobně se mu nepozdávalo již zmíněné volání z kotle „je*at Dědka“, na konci zprávy pardubický majitel uvedl: „Beru to osobně, aby mi tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.“

ONLINE: Sparta - Pardubice 3:2. Domácí zpět ve vedení, trefil se Chlapík

V pátek odpoledne pak zareagovala i extraliga, disciplinární komise trestala oba týmy za nevhodné chování fanoušků, včetně vhazování předmětů na ledovou plochu z druhého a čtvrtého klání série. Jenže zatímco Pardubice měly zaplatit 20 tisíc korun, Sparta hned 60 tisíc, pokuta totiž obsahovala i opakované hanlivé pokřiky příznivců.

V sobotu před pátým zápasem se Dědkův e-mail dostal i do médií, APK poté zanedlouho kontrovala: „Odmítáme, aby se sportovní a emoční napětí z play off přenášelo mimo led do osobních útoků na vedení soutěže a aby se tento tlak promítal do veřejných kampaní namířených proti jednotlivým představitelům ELH“.

Sparťanští fanoušci slaví vedení svého týmu v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Tím slovní přehazovaná neskončila. Po výhře Pardubic 4:3 v prodloužení v pátém duelu, který doprovázela i řada sporných rozhodnutí sudích, vystoupil před novináři sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd. Pustil se do rozhodčích, které podle něj ovlivnil Dědkův e-mail.

„Jednostranný mediální tlak tady ze strany asi ani ne sportovního úseku, ale toho, co i vy tady máte na triku, se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat,“ říkal. „Přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“ přidal ještě.

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

„Jsou tak v pr*eli, že sedm minut před koncem odpískají zakopnutí o hokejku, které se předtím sedmnáctkrát nezapískalo. Pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ narážel ještě na zmiňovaný e-mail.

Sám také zmínil, že počítá s pokutou od APK. A ta skutečně přišla. Jenže místo tradičních deseti tisíc korun dostala Sparta za Nedvědova slova ještě dodatečných sto tisíc za „poškození dobrého jména soutěže“.

A je otázka, jestli k této cifře na obou stranách ještě něco nepřibude.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sledujeme online
13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  20:48

13. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  20:10

13. dubna 2026  17:01

13. dubna 2026  16:01

13. dubna 2026  14:26

13. dubna 2026  9:59

13. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:13

12. dubna 2026  19:42

Premium
12. dubna 2026  17:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

12. dubna 2026  15:30

12. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.