Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

To příznivci Pražanů během první komerční přestávky adresovali směrem k pardubickému majiteli Petru Dědkovi. Na bílých plachtách jste si mohli přečíst: „Zdravotní klaun > Hockeyclown.“
Fanoušci v kotli měli nasazené i symbolické klaunské nosy, jejichž nákupem vyjádřili podporu charitativnímu projektu právě zvanému Zdravotní klaun.
Často se z výhradně sparťanského sektoru ozývalo hlasité „je*at Dědka“, hostující fandové reagovali zvoláním „Jarda Nedvěd nemá ofinu“, čímž se vraceli k televiznímu rozhovoru, v němž trenér Sparty nařkl útočníka Lukáše Sedláka ze simulování.
Přidali však i ostřejší hesla směřovaná například na útočníky Filipa Chlapíka nebo Michaela Špačka.
Celá sága plná emocí započala ve středu večer, po čtvrtém utkání série, které Sparta na domácím ledě vyhrála 4:2. Po něm Dědek reagoval naštvaným mailem řediteli extraligy Martinu Loukotovi, jehož vyzval k rezignaci, a ve kterém kritizoval prezidenta Asociace profesionálních klubů (APK) Jana Tůmu a člena představenstva Petra Vosmíka i sparťanské fanoušky za jejich chování.
Velmi pravděpodobně se mu nepozdávalo již zmíněné volání z kotle „je*at Dědka“, na konci zprávy pardubický majitel uvedl: „Beru to osobně, aby mi tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.“
ONLINE: Sparta - Pardubice 3:2. Domácí zpět ve vedení, trefil se Chlapík
V pátek odpoledne pak zareagovala i extraliga, disciplinární komise trestala oba týmy za nevhodné chování fanoušků, včetně vhazování předmětů na ledovou plochu z druhého a čtvrtého klání série. Jenže zatímco Pardubice měly zaplatit 20 tisíc korun, Sparta hned 60 tisíc, pokuta totiž obsahovala i opakované hanlivé pokřiky příznivců.
V sobotu před pátým zápasem se Dědkův e-mail dostal i do médií, APK poté zanedlouho kontrovala: „Odmítáme, aby se sportovní a emoční napětí z play off přenášelo mimo led do osobních útoků na vedení soutěže a aby se tento tlak promítal do veřejných kampaní namířených proti jednotlivým představitelům ELH“.
Tím slovní přehazovaná neskončila. Po výhře Pardubic 4:3 v prodloužení v pátém duelu, který doprovázela i řada sporných rozhodnutí sudích, vystoupil před novináři sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd. Pustil se do rozhodčích, které podle něj ovlivnil Dědkův e-mail.
„Jednostranný mediální tlak tady ze strany asi ani ne sportovního úseku, ale toho, co i vy tady máte na triku, se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat,“ říkal. „Přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“ přidal ještě.
Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali
„Jsou tak v pr*eli, že sedm minut před koncem odpískají zakopnutí o hokejku, které se předtím sedmnáctkrát nezapískalo. Pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ narážel ještě na zmiňovaný e-mail.
Sám také zmínil, že počítá s pokutou od APK. A ta skutečně přišla. Jenže místo tradičních deseti tisíc korun dostala Sparta za Nedvědova slova ještě dodatečných sto tisíc za „poškození dobrého jména soutěže“.
A je otázka, jestli k této cifře na obou stranách ještě něco nepřibude.