Tipsport extraliga 2025/26

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Autor:
  21:34
V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří nadělili fanouškům večer před Štědrým dnem jednoznačnou výhru 7:2 nad Olomoucí.
Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Sparťan Řepík se snaží dostat kotouč do olomoucké branky.
Tvrdý souboj u mantinelu mezi sparťanským Kousalem a olomouckým Rutarem.
Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně.
Olomoučtí hokejisté se v Praze těšili z více než tisícovky svých fanoušků.
7 fotografií

Když si sparťanský kapitán Filip Chlapík najel na modrou čáru a střelou zápěstím přidal další gól domácích, uběhlo jen něco málo přes 37 minut. A O2 arenou se už rozléhala tradiční písnička Pátá. Diváci dokonce spustili pokřik s jasným přáním: „Deset, deset!“

Tyto momenty jen podtrhovaly, v jak skvělé pohodě zvládli Pražané odehrát prostřední pasáž.

Ve druhé třetině totiž soupeři odskočili čtyřmi trefami a zbytek střetnutí si s přehledem pohlídali. Hráli s lehkostí, rychle kombinovali a vytvářeli si další gólové šance. Sedm gólů dali doma naposledy téměř přesně před rokem s Českými Budějovicemi (7:5).

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Převaha celku hlavního města byla patrná už od úvodu, sparťané nakonec přestříleli Hanáky jednoznačně 46:20. Josef Kořenář v domácí bráně příliš složitých situací řešit nemusel, radost mu nakonec nemusely kazit ani dvě obdržené branky od bývalého parťáka Ondřeje Najmana.

V poli totiž předvedl další skvostný výkon útočník Michael Špaček, jenž výhru korunoval čtyřmi body za gól a tři asistence. Navázal tak na shodný zápis z duelu proti Karlovým Varům ze 7. prosince a v čele produktivity se dotáhl na pardubického Romana Červenku.

„Zrovna to tentokrát nějak vyšlo, jsem rád, že jsem mohl přispět. Ale důležitější jsou body do tabulky, protože víme, jak je to vyrovnané,“ krotil se Špaček.

Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně.

Dařilo se i Filipu Chlapíkovi, naháníte se v bodování. Hecujete se nějak?
To ne. Hráli jsme spolu po delší době, jsem rád, že nám to sedlo. A hlavní pořád je, že jsme zvítězili jako tým.

Díky tomu držíte druhé místo.
Tabulka je našlapaná, každý bod rozhoduje. Teď jedeme na Spengler Cup, kde zase porovnáme síly s dobrými evropskými týmy. A je třeba přijet zpět dobře naladění, čeká nás náročný leden. Ale věřím, že když budeme k zápasům přistupovat tak, jak máme, můžeme být úspěšní.

Spengler bude hlavně zpestřením?
Někdo jede bez rodiny, někdo s rodinou, to je trochu zvláštní. Hrál jsem tam už dvakrát, takže vím, co očekávat. Ale když jsem tam jel poprvé, tak jsem se těšil, je to fajn turnaj.

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Ambice jsou vysoké, může to být jeden z vrcholů sezony?
Hlavně bych si v první řadě přál, aby se nikdo nezranil, zdraví je to nejdůležitější. Odpočineme si od extraligy, ale jedeme tam samozřejmě také s tím, že chceme udělat úspěch.

Byl duel s Olomoucí ideální přípravou?
Měli jsme dvě prohry, věděli jsme, že další přidat nechceme. Je to houževnatý soupeř, takže jsem rád, že jsme k tomu takto přistoupili.

Oproti nedělnímu zápasu proti Vítkovicím (3:6) se vám podařilo rychle odpovědět na inkasovaný gól a náskok udržet.
Bylo to důležité, ale troufám si říct, že jsme hráli dobře celých šedesát minut. A výhra to byla zasloužená.

Vstoupit do diskuse

33. kolo

Kompletní los

34. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Ze ztraceného talentu objevem univerzity. Nestrašil dál udivuje, potáhne i dvacítku?

Václav Nestrašil během tréninku české reprezentace.

Když si ho na draftu NHL vybrali z 25. pozice, určité naděje do něj vkládat museli. V Chicagu ale asi nečekali, že o půl roku později bude Václav Nestrašil zářit mezi univerzitními nadějemi. Za...

23. prosince 2025  9:38

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

23. prosince 2025  9:26

Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad...

Pondělí v zámoří nabídlo čtyři zápasy hokejové NHL. Gólman Dan Vladař pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Vancouverem. Naopak Lukáš Dostál z Anaheimu odcházel poražen po výsledku 1:3 se Seattlem....

23. prosince 2025  7:26,  aktualizováno  8:09

Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa po obratu Slovensko 2:1 v prodloužení. Generálku rozhodl v 63. minutě Maxmilian Curran, předtím...

23. prosince 2025  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak nezkazit a vychovat šikuly, co se nebojí Kanady. Omezit hru do těla samo neobstojí

Premium
Trénink hokejových žáků týmu HC Sparta Praha.

Zbývají sekundy do konce hokejového utkání žáků. Prásk. Urostlejší teenager z frustrace srazí drobnějšího protihráče k ledu. Navrch vítězoslavně zvedá ruce a z tribuny jeho pitomý úlet podpoří...

23. prosince 2025

Mario je pro mě pořád jednička! Pittsburgh má nového krále, Crosby předčil Lemieuxe

Sidney Crosby z Pittsburghu (uprostřed) přijímá od spoluhráčů gratulace k...

V přesilové hře si na levé straně přebral kotouč a z vrcholu kruhu vystřelil. Pokus Sidneyho Crosbyho nakonec v gól proměnil Rickard Rakell a Pittsburgh se v utkání NHL s Montrealem (4:3N) ujal...

22. prosince 2025  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.