Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Když si sparťanský kapitán Filip Chlapík najel na modrou čáru a střelou zápěstím přidal další gól domácích, uběhlo jen něco málo přes 37 minut. A O2 arenou se už rozléhala tradiční písnička Pátá. Diváci dokonce spustili pokřik s jasným přáním: „Deset, deset!“
Tyto momenty jen podtrhovaly, v jak skvělé pohodě zvládli Pražané odehrát prostřední pasáž.
Ve druhé třetině totiž soupeři odskočili čtyřmi trefami a zbytek střetnutí si s přehledem pohlídali. Hráli s lehkostí, rychle kombinovali a vytvářeli si další gólové šance. Sedm gólů dali doma naposledy téměř přesně před rokem s Českými Budějovicemi (7:5).
Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno
Převaha celku hlavního města byla patrná už od úvodu, sparťané nakonec přestříleli Hanáky jednoznačně 46:20. Josef Kořenář v domácí bráně příliš složitých situací řešit nemusel, radost mu nakonec nemusely kazit ani dvě obdržené branky od bývalého parťáka Ondřeje Najmana.
V poli totiž předvedl další skvostný výkon útočník Michael Špaček, jenž výhru korunoval čtyřmi body za gól a tři asistence. Navázal tak na shodný zápis z duelu proti Karlovým Varům ze 7. prosince a v čele produktivity se dotáhl na pardubického Romana Červenku.
„Zrovna to tentokrát nějak vyšlo, jsem rád, že jsem mohl přispět. Ale důležitější jsou body do tabulky, protože víme, jak je to vyrovnané,“ krotil se Špaček.
Dařilo se i Filipu Chlapíkovi, naháníte se v bodování. Hecujete se nějak?
To ne. Hráli jsme spolu po delší době, jsem rád, že nám to sedlo. A hlavní pořád je, že jsme zvítězili jako tým.
Díky tomu držíte druhé místo.
Tabulka je našlapaná, každý bod rozhoduje. Teď jedeme na Spengler Cup, kde zase porovnáme síly s dobrými evropskými týmy. A je třeba přijet zpět dobře naladění, čeká nás náročný leden. Ale věřím, že když budeme k zápasům přistupovat tak, jak máme, můžeme být úspěšní.
Spengler bude hlavně zpestřením?
Někdo jede bez rodiny, někdo s rodinou, to je trochu zvláštní. Hrál jsem tam už dvakrát, takže vím, co očekávat. Ale když jsem tam jel poprvé, tak jsem se těšil, je to fajn turnaj.
Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen
Ambice jsou vysoké, může to být jeden z vrcholů sezony?
Hlavně bych si v první řadě přál, aby se nikdo nezranil, zdraví je to nejdůležitější. Odpočineme si od extraligy, ale jedeme tam samozřejmě také s tím, že chceme udělat úspěch.
Byl duel s Olomoucí ideální přípravou?
Měli jsme dvě prohry, věděli jsme, že další přidat nechceme. Je to houževnatý soupeř, takže jsem rád, že jsme k tomu takto přistoupili.
Oproti nedělnímu zápasu proti Vítkovicím (3:6) se vám podařilo rychle odpovědět na inkasovaný gól a náskok udržet.
Bylo to důležité, ale troufám si říct, že jsme hráli dobře celých šedesát minut. A výhra to byla zasloužená.