Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad v tom budeme pokračovat i ve zbytku sezony,“ zadoufal dvougólový Devin Shore.
Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci. | foto: ČTK

Právě on svými trefami utkání skvěle odstartoval, když už po 19 vteřinách překonal brankáře Matěje Machovského. Za další dvě minuty navíc vedení zdvojnásobil.

Jenom tak podtrhl svěží start Pražanů, kteří na ledě kroužili s lehkostí, diváky těšili zdařilými kombinacemi a získanou převahu zpočátku kontrolovali.

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

„Po náročném programu hráči dva dny odpočívali, pak jsme trénovali možná malinko víc než obvykle. Dělali jsme jiné věci, tréninky byly delší,“ přiblížil šestidenní zápasovou pauzu trenér Jaroslav Nedvěd.

Ten pro střetnutí s Hanáky sáhl i k personálním změnám, kdy útočníka Tomáše Hyku přesunul z druhé formace až do čtvrté. Dvaatřicetiletý forvard rázem pookřál, ještě v první třetině zapsal první gól od 21. listopadu, na čemž nic nezměnilo ani dlouhé zkoumání u videa.

A Hyka nebyl jediným obrozeným střelcem. Šestou trefu domácích totiž zaznamenal Adam Raška, jenž se prosadil teprve podruhé v sezoně.

„Poslední dobou to nebylo ono, dostali jsme trošku za uši od managementu. Nemůžu to říct konkrétně. Nehráli jsme to, za co jsme placení a nelíbilo se to vedení, které zasáhlo. Ale myslím, že to udělalo dobře, tentokrát jsme plnili přesně to, co jsme měli,“ těšilo Rašku.

Narážel tak na situaci z předchozího týdne, kdy po porážce s Hradcem (1:2N) uvedl asistent Valdemar Jiruš, že hráči obdrží pokuty. Toto vyjádření nakonec nyní mírnil hlavní kouč Nedvěd.

„Minule to možná bylo trochu vytržené z kontextu. Řekli jsme, že začneme využívat pokuty za nesmyslné fauly, které jsou ve smlouvách a doposud jsme je nepoužívali,“ vysvětlil šestapadesátiletý stratég.

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

„Trpělivost přetekla ve Varech (4:3N), kdy tam svítily čtyři minuty, pět minut, dvě minuty a prostě to bylo jak na divokém západě. Tak jsme řekli, že se tyhle nesmysly budou trestat i finančně, což se dosud vždy trestalo domluvou,“ dodal.

Právě i kvůli laciným vyloučením jeho svěřenci v hektickém a vyrovnaném závěru základní části partie ztráceli. A trenérský štáb tak během delší zápasové pauzy sáhl i k dalšímu kroku.

„Měli jsme takové posezení. V kabině jsme v jednom prostředí, tak jsme hráče vytáhli ven, mimo ni. Věřím, že to padlo na úrodnou půdu,“ hlásil Nedvěd.

Jakub Kovář ze Sparty zasahuje v utkání proti Olomouci.

Sparta zvítězila teprve ve třetím lednovém utkání z osmi, zároveň si alespoň trochu vylepšila domácí bilanci.

A především živí naději na elitní čtyřku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Na aktuálně čtvrtý Třinec ztrácí sedm bodů, má ale odehrané o dva zápasy méně.

Před olympijskou přestávkou odehraje ještě tři duely, z toho dva domácí. Ten nejbližší už ve čtvrtek v 18.30 proti Mladé Boleslavi. A stejně jako pondělní klání s Olomoucí bude součástí akce Sparta vzdává hold, jejíž 17. ročník se zaměřuje na posttraumatickou stresovou poruchu a přináší speciální dresy i ceremoniál.

Ceremoniál Sparta vzdává hold.

„Bylo to skvělé, úžasná atmosféra. My někdy máme problémy, když nevyhráváme dostatek zápasů, ale jsou tu lidé, kteří se opravdu trápí a mají skutečné problémy. Takže to nejmenší, co můžeme udělat, je přispět k dobré věci. Jsem rád, že se nám to podařilo i s vítězstvím,“ uzavřel Shore, který ke dvěma gólům přidal také asistenci.

A stejně jako zbytek týmu doufá, že další tříbodový zisk oslaví už brzy.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Zobrazit více
Sbalit

