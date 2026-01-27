Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Právě on svými trefami utkání skvěle odstartoval, když už po 19 vteřinách překonal brankáře Matěje Machovského. Za další dvě minuty navíc vedení zdvojnásobil.
Jenom tak podtrhl svěží start Pražanů, kteří na ledě kroužili s lehkostí, diváky těšili zdařilými kombinacemi a získanou převahu zpočátku kontrolovali.
Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore
„Po náročném programu hráči dva dny odpočívali, pak jsme trénovali možná malinko víc než obvykle. Dělali jsme jiné věci, tréninky byly delší,“ přiblížil šestidenní zápasovou pauzu trenér Jaroslav Nedvěd.
Ten pro střetnutí s Hanáky sáhl i k personálním změnám, kdy útočníka Tomáše Hyku přesunul z druhé formace až do čtvrté. Dvaatřicetiletý forvard rázem pookřál, ještě v první třetině zapsal první gól od 21. listopadu, na čemž nic nezměnilo ani dlouhé zkoumání u videa.
A Hyka nebyl jediným obrozeným střelcem. Šestou trefu domácích totiž zaznamenal Adam Raška, jenž se prosadil teprve podruhé v sezoně.
„Poslední dobou to nebylo ono, dostali jsme trošku za uši od managementu. Nemůžu to říct konkrétně. Nehráli jsme to, za co jsme placení a nelíbilo se to vedení, které zasáhlo. Ale myslím, že to udělalo dobře, tentokrát jsme plnili přesně to, co jsme měli,“ těšilo Rašku.
Narážel tak na situaci z předchozího týdne, kdy po porážce s Hradcem (1:2N) uvedl asistent Valdemar Jiruš, že hráči obdrží pokuty. Toto vyjádření nakonec nyní mírnil hlavní kouč Nedvěd.
„Minule to možná bylo trochu vytržené z kontextu. Řekli jsme, že začneme využívat pokuty za nesmyslné fauly, které jsou ve smlouvách a doposud jsme je nepoužívali,“ vysvětlil šestapadesátiletý stratég.
Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb
„Trpělivost přetekla ve Varech (4:3N), kdy tam svítily čtyři minuty, pět minut, dvě minuty a prostě to bylo jak na divokém západě. Tak jsme řekli, že se tyhle nesmysly budou trestat i finančně, což se dosud vždy trestalo domluvou,“ dodal.
Právě i kvůli laciným vyloučením jeho svěřenci v hektickém a vyrovnaném závěru základní části partie ztráceli. A trenérský štáb tak během delší zápasové pauzy sáhl i k dalšímu kroku.
„Měli jsme takové posezení. V kabině jsme v jednom prostředí, tak jsme hráče vytáhli ven, mimo ni. Věřím, že to padlo na úrodnou půdu,“ hlásil Nedvěd.
Sparta zvítězila teprve ve třetím lednovém utkání z osmi, zároveň si alespoň trochu vylepšila domácí bilanci.
A především živí naději na elitní čtyřku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Na aktuálně čtvrtý Třinec ztrácí sedm bodů, má ale odehrané o dva zápasy méně.
Před olympijskou přestávkou odehraje ještě tři duely, z toho dva domácí. Ten nejbližší už ve čtvrtek v 18.30 proti Mladé Boleslavi. A stejně jako pondělní klání s Olomoucí bude součástí akce Sparta vzdává hold, jejíž 17. ročník se zaměřuje na posttraumatickou stresovou poruchu a přináší speciální dresy i ceremoniál.
„Bylo to skvělé, úžasná atmosféra. My někdy máme problémy, když nevyhráváme dostatek zápasů, ale jsou tu lidé, kteří se opravdu trápí a mají skutečné problémy. Takže to nejmenší, co můžeme udělat, je přispět k dobré věci. Jsem rád, že se nám to podařilo i s vítězstvím,“ uzavřel Shore, který ke dvěma gólům přidal také asistenci.
A stejně jako zbytek týmu doufá, že další tříbodový zisk oslaví už brzy.