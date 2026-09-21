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Tipsport extraliga 2026/27

Natáčíme více než v NHL. Jak Sparta tvoří obsah pro zápasovou show a na kostku

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  12:16
Atmosféra před třetím semifinále Sparta vs. Pardubice.

Atmosféra před třetím semifinále Sparta vs. Pardubice. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Choreo fanoušků Sparty během první třetiny úvodního semifinále s brněnskou...
Hokejisté Sparty nastupují k prvnímu semifinálovému duelu s Kometou Brno.
Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...
Choreo sparťanských fanoušků během prvního čtvrtfinále s Třincem.
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V úterý se poprvé v nové extraligové sezoně představí doma. Od 18.30 proti hokejistům Mladé Boleslavi. Sparta si stejně jako v předchozích sezonách připravila pro fanoušky pestrý obsah, který během zápasů poběží na kostce v O₂ areně. Jak přípravy vypadají v zákulisí?

Natáčecí den se konal před startem základní části, celý tým včetně trenérského štábu Patrika Augusty se sešel v Ice Areně Kateřinky.

Na kostce v O2 areně uvidí fanoušci záběry, které trvají jen několik vteřin, ale všichni aktéři strávili před objektivy kamer a fotoaparátů několik hodin.

Postupně se prostřídali na šesti různých stanovištích, kde vznikly fotografie, videa, animace i další vizuály nejen pro celosezonní zápasovou show na kostce, ale také pro fanshop nebo sociální sítě.

„V zámoří jsme dělali podobné věci, ale tady toho na kostku natáčíme víc,“ přinesl Mark Pysyk srovnání s NHL, kde strávil jedenáct sezon ve čtyřech různých týmech.

„Stačí nahlédnout do zákulisí, hned poznáte, že jde o velkou produkci. Technika, kamery, obrazovky... Opravdu působivé! A když mi rodina říká, co při zápasech běží na kostce, tak chápu, proč to děláme,“ doplnil kanadský obránce.

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Překvapení z natáčení neskrýval ani Jiří Sekáč, jenž v létě rozšířil sparťanskou ofenzivu společně s Matějem Blümelem a Markem Daníčkem.

V zámoří hrával za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu, působil také v Rusku a posledních pět sezon strávil ve Švýcarsku.

„Bylo to zajímavé, překvapila mě stage na ledě,“ hlásil čtyřiatřicetiletý útočník. „Největší mediální branže je v Americe, ale před deseti lety to takové ještě nebylo. Tady to jede asi nejvíc.“

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To vše ve snaze oslovit i díky zápasové show a materiálům na kostce co nejvíce fanoušků. Návštěvnost na Spartě v posledních letech stále roste, v Evropě je mimo KHL čtvrtá nejvyšší.

„Ale nejde jen o samotné číslo. Baví nás práce se sparťanskou komunitou a chceme, aby Sparta byla klubem, kam lidé rádi chodí a kde se dobře cítí. Ať už jsou to skalní fanoušci, rodiny s dětmi, mladí lidé nebo někdo, kdo přijde na hokej poprvé,“ přiblížil Jakub Dlouhý, člen správní rady odpovědný za marketing a obchod.

„Ze zápasu si každý odnáší obrovské množství emocí. Ty ale mohou být dost různorodé – vždyť do O2 areny chodí v průměru přes 13 tisíc fanoušků. Každý prožívá zápas jinak, po svém. Právě na ty velké emoce spojené s hokejem chceme v naší kampani upozornit,“ naznačil Dlouhý.

Domácí premiéru v této sezoně zažije Sparta v úterý, do konce měsíce se v O2 areně představí ještě 28. září od 16 hodin proti Karlovým Varům.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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